Украина начала импорт угля из США
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Компании "ДТЭК Энерго" и государственная "Центрэнерго" договорились о поставке 75 000 тонн угля из США.
Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.
Судно с топливом прибудет в Украину в ближайшие месяцы. Объем угля будет распределен равными частями (по 37,5 тыс. тонн) для нужд ТЭС частной и государственной генераций.
"Скоро Украина войдет в отопительный сезон, и наша общая задача - пройти его стабильно, чтобы украинцы были со светом и теплом. Обеспечить импорт угля стало возможным благодаря нормализации ситуации на рынке электроэнергии, которая позволила достичь экономически обоснованных цен и, таким образом, найти необходимые ресурсы для подготовки генераций к осенне-зимнему периоду", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.
"Стабильность работы энергосистемы - наш первый приоритет. Дополнительные запасы угля позволят нам спокойно пройти через отопительный сезон, без необходимости использования газа или импорта электроэнергии", - отметили в ПАО "Центрэнерго".
Для стабильного прохождения отопительного сезона и обеспечения потребностей генерации топливом за 7 месяцев 2021 на шахтах ДТЭК увеличили добычу угля до 10 млн тонн газового угля.
Кроме приоритетной добычи украинского угля, "ДТЭК Энерго" начала его импорт из Польши. 19 августа первая партия польского угля уже поступила в Украину.
Также "ДТЭК Энерго" ожидает поставки топлива из Казахстана.
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22 серпня о 10:35 ·
США мають власний нафтовидобуток, але також імпортують нафту.
Найбільше - з Канади.
На другому місці по постачаннях нафти до США - ерефія.
На третьому - Мексика.
Це щодо санкцій США проти ерефії.
Це щодо боротьби ерефії проти НАТО. найбільше грошей ерефія отримує від того, що продає енергоносії країнам НАТО та їхнім союзникам.
Без цих грошей, ерефія зникла б.
- тогда такие как вы говорили - "Да кто на нас нападет, да кому мы нужны!" Не нужны нам всякие НАТО и мы с руськими одиннарот...
- и все почти поголовно слушали руський Шансон и смотрели расиянские сериалы про ментов
https://mind.ua/news/20206957-shahti-ahmetova-u-ssha-cilodobovo-pracyuyut-dlya-***********-***********-oligarha-rozsliduvannya
я так всем говорю в глаза, кто мне начинает жаловаться
и не разу еще никто не обиделся - замолкают просто..
Їй треба гулянки- сцянки, росіскі пісні і кіношки. І йолоп у президентах, який годуватиме обіцянками про свіле майбутнє.
Ахметов хочет построить себе пирамиду ?
Его охотно в этом угле закопают.
денежки пойдут компании зарегистрированной в офшоре Делаваре, США, а уголёк добыт в ордло.
Она ещё мало сказала про этот ши ддовский с рач.
Та не зобачити , що вугілля є не тільки на Донбасі !
Чи вигідніше зі США . РФ і т.д відкати ділити ?
А усе вже йде до використання вугілля чисто для спалення - 10-20 років залишилося ...
Для металургії , хімічної промисловості - так !
А спалення вугілля буде заборонено
Якщо уже просто всирають таку технологічно просту виробничу діяльність ..., то хочуть відновити ******* літакобудування , космос і т.п.