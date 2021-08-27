Україна почала імпорт вугілля зі США
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Компанії "ДТЕК Енерго" та державна "Центренерго" домовилися про поставку 75 тисяч тонн вугілля із США.
Про це йдеться в спільному пресрелізі компаній.
Судно з паливом прибуде до України в найближчі місяці. Об’єм вугілля буде розподілена рівними частинами (по 37,5 тис. тонн) для потреб ТЕС приватної та державної генерацій.
"Незабаром Україна увійде в опалювальний сезон, і наше спільне завдання – пройти його стабільно, щоб українці були зі світлом і теплом. Забезпечити імпорт вугілля стало можливим завдяки нормалізації ситуації на ринку електроенергії, яка дозволила досягти економічно обґрунтованих цін та, таким чином, знайти необхідні ресурси для підготовки генерацій до осінньо-зимового періоду", - зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.
"Стабільність роботи енергосистеми – наш перший пріоритет. Додаткові запаси вугілля дозволять нам спокійно пройти через опалювальний сезон, без необхідності використанні газу або ж імпорту електроенергії" - зазначили у ПАТ "Центренерго".
Для стабільного проходження опалювального сезону та забезпечення потреб генерації паливом, за 7 місяців 2021 року на шахтах ДТЕК збільшили видобуток вугілля до 10 млн тонн газового вугілля. Крім пріоритетного видобутку українського вугілля, "ДТЕК Енерго" почала його імпорт з Польщі. 19 серпня перша партія польського вугілля уже надійшла в Україну. Також "ДТЕК Енерго" очікує постачання палива із Казахстану.
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22 серпня о 10:35 ·
США мають власний нафтовидобуток, але також імпортують нафту.
Найбільше - з Канади.
На другому місці по постачаннях нафти до США - ерефія.
На третьому - Мексика.
Це щодо санкцій США проти ерефії.
Це щодо боротьби ерефії проти НАТО. найбільше грошей ерефія отримує від того, що продає енергоносії країнам НАТО та їхнім союзникам.
Без цих грошей, ерефія зникла б.
- тогда такие как вы говорили - "Да кто на нас нападет, да кому мы нужны!" Не нужны нам всякие НАТО и мы с руськими одиннарот...
- и все почти поголовно слушали руський Шансон и смотрели расиянские сериалы про ментов
https://mind.ua/news/20206957-shahti-ahmetova-u-ssha-cilodobovo-pracyuyut-dlya-***********-***********-oligarha-rozsliduvannya
я так всем говорю в глаза, кто мне начинает жаловаться
и не разу еще никто не обиделся - замолкают просто..
Їй треба гулянки- сцянки, росіскі пісні і кіношки. І йолоп у президентах, який годуватиме обіцянками про свіле майбутнє.
Ахметов хочет построить себе пирамиду ?
Его охотно в этом угле закопают.
денежки пойдут компании зарегистрированной в офшоре Делаваре, США, а уголёк добыт в ордло.
Она ещё мало сказала про этот ши ддовский с рач.
Та не зобачити , що вугілля є не тільки на Донбасі !
Чи вигідніше зі США . РФ і т.д відкати ділити ?
А усе вже йде до використання вугілля чисто для спалення - 10-20 років залишилося ...
Для металургії , хімічної промисловості - так !
А спалення вугілля буде заборонено
Якщо уже просто всирають таку технологічно просту виробничу діяльність ..., то хочуть відновити ******* літакобудування , космос і т.п.