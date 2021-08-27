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імпорт (329) вугілля (622) ДТЕК (546) Центренерго (106)

Україна почала імпорт вугілля зі США

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Україна почала імпорт вугілля зі США

Компанії "ДТЕК Енерго" та державна "Центренерго" домовилися про поставку 75 тисяч тонн вугілля із США.

 Про це йдеться в спільному пресрелізі компаній.

Судно з паливом прибуде до України в найближчі місяці. Об’єм вугілля буде розподілена рівними частинами (по 37,5 тис. тонн) для потреб ТЕС приватної та державної генерацій.

"Незабаром Україна увійде в опалювальний сезон, і наше спільне завдання – пройти його стабільно, щоб українці були зі світлом і теплом. Забезпечити імпорт вугілля стало можливим завдяки нормалізації ситуації на ринку електроенергії, яка дозволила досягти економічно обґрунтованих цін та, таким чином, знайти необхідні ресурси для підготовки генерацій до осінньо-зимового періоду", - зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

"Стабільність роботи енергосистеми – наш перший пріоритет. Додаткові запаси вугілля дозволять нам спокійно пройти через опалювальний сезон, без необхідності використанні газу або ж імпорту електроенергії" - зазначили у ПАТ "Центренерго".

Для стабільного проходження опалювального сезону та забезпечення потреб генерації паливом, за 7 місяців 2021 року на шахтах ДТЕК збільшили видобуток вугілля до 10 млн тонн газового вугілля. Крім пріоритетного видобутку українського вугілля, "ДТЕК Енерго" почала його імпорт з Польщі. 19 серпня перша партія польського вугілля уже надійшла в Україну. Також "ДТЕК Енерго" очікує постачання палива із Казахстану.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Неужели "Роттердам Плюс"? Украина начала импорт угля из США - Цензор.НЕТ 2112
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27.08.2021 12:51
+6
Можливо ви здивуєтесь, але скоріше за все, це вугілля з американських шахт Ахметова. Так, так. Саме американських. Бо Ахметов, після окупації Донбасу росією, інвестував великі кошти в відновлення видобутку вугілля в північній Америці.
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27.08.2021 12:59
+5
Американские братья всегда нам помогают.
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27.08.2021 12:52
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Неужели "Роттердам Плюс"? Украина начала импорт угля из США - Цензор.НЕТ 2112
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27.08.2021 12:51 Відповісти
Приурочили до зустрічі Клоуна з Байденом.
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27.08.2021 13:02 Відповісти
Подтвердили слова Керсти Калльюлайд.
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27.08.2021 18:21 Відповісти
Ні! Та ви шо, тепер "Вашингтон +". Ми ж не так як попередники. "Роттердам +" це злочинна схема. Прокуратура цілих п'ять разів це доказувала. Правда, не доказала, але все одно це злочинна схема.
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27.08.2021 14:17 Відповісти
Американские братья всегда нам помогают.
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27.08.2021 12:52 Відповісти
Дмитро Корчинський

22 серпня о 10:35 ·

США мають власний нафтовидобуток, але також імпортують нафту.

Найбільше - з Канади.

На другому місці по постачаннях нафти до США - ерефія.

На третьому - Мексика.

Це щодо санкцій США проти ерефії.

Це щодо боротьби ерефії проти НАТО. найбільше грошей ерефія отримує від того, що продає енергоносії країнам НАТО та їхнім союзникам.

Без цих грошей, ерефія зникла б.
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27.08.2021 12:53 Відповісти
слава Дугин, идеолог рюзькага мира, и главный советник #уйла по геополитике, на митинге за объединение славянских земель. ниже с ними в компании еще и сексуальная Люся Аристович. в общем "бригада"))))
Україна почала імпорт вугілля зі США - Цензор.НЕТ 3951
Україна почала імпорт вугілля зі США - Цензор.НЕТ 3010
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27.08.2021 13:17 Відповісти
давно дело было - далеко, далеко до войны
- тогда такие как вы говорили - "Да кто на нас нападет, да кому мы нужны!" Не нужны нам всякие НАТО и мы с руськими одиннарот... Україна почала імпорт вугілля зі США - Цензор.НЕТ 1750
- и все почти поголовно слушали руський Шансон и смотрели расиянские сериалы про ментов
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27.08.2021 13:21 Відповісти
ждешь ответ-я не говорил, я другой? ))) только про Шансон-то не мое, ни разу. ни минуты. его слушают мусора, и петухи, думающие, что они крутые перцы. про остальное лаконичней-ты дегенерат.
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27.08.2021 13:30 Відповісти
иди выпей за деда и не показывай здесь свою дурость..
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27.08.2021 13:32 Відповісти
дурость?))) у меня хоть дед был, героический, а тебя по ходу нашли на помойке. ты закосил под "хфилософа", услышал оценку, что ты кретин. не обижайся, читай книги.
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27.08.2021 13:37 Відповісти
иди 2-ю накати за героического деда, и за бабушку тоже..
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27.08.2021 13:39 Відповісти
Художественный татаромордовский свист под аккомпанемент эрзянских учеников ложкарей и деригента директора школы. Пруфы давай ,слепой пью...
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27.08.2021 14:55 Відповісти
Можливо ви здивуєтесь, але скоріше за все, це вугілля з американських шахт Ахметова. Так, так. Саме американських. Бо Ахметов, після окупації Донбасу росією, інвестував великі кошти в відновлення видобутку вугілля в північній Америці.
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27.08.2021 12:59 Відповісти
Тут другое хреново и давно. И доказывать почти смысла нет---не дозрели хоть убей. Даже за 30 последних лет. Дело в том что рыночная экономика (система) и плановая экономика---абсолютно разные понятия. Даже нет смысла доказывать.
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27.08.2021 13:05 Відповісти
Там ахметовские шахты
https://mind.ua/news/20206957-shahti-ahmetova-u-ssha-cilodobovo-pracyuyut-dlya-***********-***********-oligarha-rozsliduvannya
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27.08.2021 15:04 Відповісти
Ага скоро ты увидишь эту "помощь" в платёжке за отопление, дятел
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27.08.2021 15:19 Відповісти
Дебилизм растет и крепнет... Своего угля валом... Ахметова на столбе повесить.
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27.08.2021 12:56 Відповісти
Так вони своє вугілля і будуть палити, а оформляти наче експорт зі США, щоб був привід драти три шкури за електрику.
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27.08.2021 13:00 Відповісти
Для інформації. Рінан Ахметов є власником декількох вугільних шахт в північній Америці. З великою ймовірністю можна вважати, що це вугілля саме з його шахт.
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27.08.2021 13:03 Відповісти
Вполне возможно что с его, но только не с американских а ордловских и росиянских. А свои шахты в Украине он почему то бросает, у нас декарбонизация.
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27.08.2021 13:14 Відповісти
своего угля валом??только большинство пластов толщиной в метр и на километровой глубине.его добыча давно нерентабельна и цены на многих шахтах в разы больше мировых
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27.08.2021 13:13 Відповісти
Алле, у вас что угля нет, ну не смешите
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27.08.2021 12:58 Відповісти
Ніпанімєш. Там купив, тут продав і маєш навар.
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27.08.2021 13:00 Відповісти
аааааа
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27.08.2021 13:01 Відповісти
Є така штука, як собівартість вугілля. Чим глибше шахта - тим дорожче вугілля. Якщо добувати вугілля відкритим способом (як у США та ПАР) - виходить відносно дешево, якщо добувати на глибинах овер один кілометр, з бідних пласті, та ще й розташованих під нахилом (як у нас), виходить дофіга. Але це відомо лише тим, хто у 9-му класі не курив підручник з географії.
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27.08.2021 15:33 Відповісти
так если это так дорого и вы закончили 9 класс - зачем вам шахты? - деньги девать некуда?
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28.08.2021 17:05 Відповісти
Я що, власник шахт? У Ахметова питайте.
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28.08.2021 21:44 Відповісти
ппц схєматоз)
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27.08.2021 12:59 Відповісти
ах ну да, у вас неправильный уголь - нужен круглый а у вас квадратный уголь
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27.08.2021 13:01 Відповісти
Цеж агмєговсьй Ротердам мінус кілька тисяч з кишень недолугих українців.
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27.08.2021 13:07 Відповісти
эт нормально - тупые без чести должны страдать
я так всем говорю в глаза, кто мне начинает жаловаться Україна почала імпорт вугілля зі США - Цензор.НЕТ 8664
и не разу еще никто не обиделся - замолкают просто..
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27.08.2021 13:15 Відповісти
а это США находятся в луганской или донецкой оккупированных частях?
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27.08.2021 13:12 Відповісти
Нью Йорк є в Донецькій - погугли...
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27.08.2021 13:14 Відповісти
Нью-Йорк1951-2021 роках - Но́вгородське[3]) - селище міського типу в Україні, в Торецькій міській територіальній громаді Бахмутського району Донецької області. Розташоване на річці Кривий Торець за 10 км від Торецька та за 38 км від Донецька
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27.08.2021 13:15 Відповісти
а на шо меняли и зачем?
Україна почала імпорт вугілля зі США - Цензор.НЕТ 9401
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27.08.2021 13:19 Відповісти
Квазінація не здатна довго боротись.
Їй треба гулянки- сцянки, росіскі пісні і кіношки. І йолоп у президентах, який годуватиме обіцянками про свіле майбутнє.
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27.08.2021 13:25 Відповісти
Саботаж на государственном уровне.
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27.08.2021 13:31 Відповісти
Це так. При Петру корабель з вугіллям з Пенсильванії урочисто зустрічали з хлібом - сіллю, сам Петро особисто привітав пенсильванське вугілля в фейсбуці, а при зелебобу, можливо, ніякої зустрічі і не буде. Справжній саботаж...
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27.08.2021 23:21 Відповісти
Я не пойму, у нас свого вугілля недостатньо чи чого ми його закоуповуєм?
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27.08.2021 13:21 Відповісти
Уголь из Америки? Почему не Марса?
Ахметов хочет построить себе пирамиду ?
Его охотно в этом угле закопают.
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27.08.2021 13:30 Відповісти
шото сомневаюсь.
денежки пойдут компании зарегистрированной в офшоре Делаваре, США, а уголёк добыт в ордло.
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27.08.2021 13:31 Відповісти
уголь по реверсу ?
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27.08.2021 13:43 Відповісти
не исключено.
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27.08.2021 13:50 Відповісти
Вот почему эстонский президент сказала то, что сказала.
Она ещё мало сказала про этот ши ддовский с рач.
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27.08.2021 13:34 Відповісти
Компании "ДТЭК Энерго" и государственная "Центрэнерго" договорились о поставке 75 000 тонн угля из США. в американской угледобывающей фирмы,хозяином которой есть Ахметов
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27.08.2021 13:35 Відповісти
Экспорт угля из России на украинский рынок вырос за 1ю половину 2021 г. на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и достиг 6,7 млн т.
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27.08.2021 13:46 Відповісти
откуда новостишки ,с тасс или RT ?
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27.08.2021 15:01 Відповісти
Конечно, срусь.сру. Просто забей эту фразу в гугл Україна почала імпорт вугілля зі США - Цензор.НЕТ 2503
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27.08.2021 16:12 Відповісти
ясно.. уголь будет по цене - "Роттердам 10+" , а по факту он будет с днр-лнр... Україна почала імпорт вугілля зі США - Цензор.НЕТ 5755..**********!!!
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27.08.2021 13:59 Відповісти
Доставка угля на условиях СИФ п. Южный в отличие от нынешней СИФ Роттердам + перевалка в Роттердаме на ж\д + перевозка ж/д Роттердам-Киев.
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27.08.2021 14:19 Відповісти
...амерский уголь самый энергетический...об этом вам в ОП подтвердят. И еще, скоро в в Киеве вместо фуникулёра построят Американские горки: чтоб обыватель привыкал к дэмократии. Обяжут Минкульт ввести в обиход словосочетание "открыть америку" вместо " изобрести велосипед". Соответствующий указ Зе подпишет в Вашингтане из шариковой ручки из кармана
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27.08.2021 14:25 Відповісти
Интересно, с чьих шахт покупается этот уголь. Не ахметовских и малхасяновских ли, случайно?
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27.08.2021 16:12 Відповісти
Ближе, это не синоним - лучше для страны и дешевле тоже, ифан
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27.08.2021 15:06 Відповісти
Странно,уголь,покупают за "долляры",нужен. А недавно целая череда придурков( которые,типа управляют экономикой) рассказывает что угольная промышленность нам НЕ нужна! А в "слаборазвитой" США она существует и они нам продают ЭТО( ну то что в Украине как говна под ногами,уголь) Ось такие "экономисты" ₽еровы. Развивают и кормят ЧУЖИХ на МИФАХ ПРИДУРКОВАТЫХ ИДИОТОВ что мол уголь вчерашний день. Ага,газит по шестьсот это сегодняшний день и цены в два три И БОЛЕЕ на э/э и тепло это уже как раз тоже сегодняшний день. Долбое₽ы!!!
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27.08.2021 15:21 Відповісти
Дожили лять, Украина уже импортирует уголь. Что дальше? хлеб и сало импортировать будем? Всратая власть, уже достало, когда уже этих падл всех разЧеушестят?
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27.08.2021 15:41 Відповісти
Зе - а чому би тобі не поїхати в Червоноград - «Шахтар Галичини»
Та не зобачити , що вугілля є не тільки на Донбасі !
Україна почала імпорт вугілля зі США - Цензор.НЕТ 5970

Чи вигідніше зі США . РФ і т.д відкати ділити ?
А усе вже йде до використання вугілля чисто для спалення - 10-20 років залишилося ...
Для металургії , хімічної промисловості - так !
А спалення вугілля буде заборонено Україна почала імпорт вугілля зі США - Цензор.НЕТ 254

Якщо уже просто всирають таку технологічно просту виробничу діяльність ..., то хочуть відновити ******* літакобудування , космос і т.п. Україна почала імпорт вугілля зі США - Цензор.НЕТ 7348
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27.08.2021 22:46 Відповісти
ох уж эта независимость)
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28.08.2021 01:40 Відповісти
 
 