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Российские оккупанты проводят интенсивные учения боевиков на Донбассе, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Российские оккупанты проводят интенсивные учения боевиков на Донбассе, - ГУР МО

Командование ВС РФ продолжает наращивать боевую и мобилизационную готовность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки РОВ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение этой недели на полигонах ТОТ ДЛО противником проводились интенсивные мероприятия боевой подготовки, в частности: вождение боевых машин, в том числе с преодолением водных преград на штатной технике мотострелковых, гаубично- самоходных и танковых подразделений; огневая подготовка с боевой стрельбой артиллерийских и минометных подразделений и гранатометным расчетов", - сказано в сообщении.

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В то же время, по данным ГУР, продолжались командно-штабные учения оккупационных войск с привлечением мобилизационного резерва. Контроль мероприятий боевой подготовки и сборов с резервистами осуществляли комиссии командования 8 армии Южного военного округа ВС РФ
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Снова наши мишенями выступают? Російські окупанти проводять інтенсивні навчання бойовиків на Донбасі, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 6200
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27.08.2021 13:33 Ответить
А смысл???? Ну что тяжело посмотреть на Афганистан? Ну там тоже обучали.....придурков...и результат????
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27.08.2021 13:39 Ответить
Людям хоть пайку дадут. Голод не тетка...
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27.08.2021 13:53 Ответить
Что им позволяют , то они и проводят . В подлом и продажном мире мы живём .
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27.08.2021 13:58 Ответить
 
 