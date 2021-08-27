Російські окупанти проводять інтенсивні навчання бойовиків на Донбасі, - ГУР МО

Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойову та мобілізаційну готовність з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання РОВ.

Про це йдеться в повідомленні ГУР Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом цього тижня на полігонах ТОТ ДЛО противником проводилися інтенсивні заходи бойової підготовки, зокрема: водіння бойових машин, в тому числі з подоланням водних перешкод на штатній техніці мотострілкових, гаубично- самохідних і танкових підрозділів; вогнева підготовка з бойовою стрільбою артилерійських і мінометних підрозділів і гранатометних розрахунків", - сказано в повідомленні.

Водночас, за даними ГУР, тривали командно-штабні навчання окупаційних військ із залученням мобілізаційного резерву. Контроль заходів бойової підготовки та зборів з резервістами здійснювали комісії командування 8 армії Південного військового округу ЗС РФ.

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