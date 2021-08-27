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Російські окупанти проводять інтенсивні навчання бойовиків на Донбасі, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Російські окупанти проводять інтенсивні навчання бойовиків на Донбасі, - ГУР МО

Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойову та мобілізаційну готовність з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання РОВ.

Про це йдеться в повідомленні ГУР Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом цього тижня на полігонах ТОТ ДЛО противником проводилися інтенсивні заходи бойової підготовки, зокрема: водіння бойових машин, в тому числі з подоланням водних перешкод на штатній техніці мотострілкових, гаубично- самохідних і танкових підрозділів; вогнева підготовка з бойовою стрільбою артилерійських і мінометних підрозділів і гранатометних розрахунків", - сказано в повідомленні.

Водночас, за даними ГУР, тривали командно-штабні навчання окупаційних військ із залученням мобілізаційного резерву. Контроль заходів бойової підготовки та зборів з резервістами здійснювали комісії командування 8 армії Південного військового округу ЗС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За весну-літо Росія збільшила свій військовий контингент в окупованому Криму, - ГУР МО

Автор: Анастасія Потіха
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Снова наши мишенями выступают? Російські окупанти проводять інтенсивні навчання бойовиків на Донбасі, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 6200
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27.08.2021 13:33 Відповісти
А смысл???? Ну что тяжело посмотреть на Афганистан? Ну там тоже обучали.....придурков...и результат????
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27.08.2021 13:39 Відповісти
Людям хоть пайку дадут. Голод не тетка...
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27.08.2021 13:53 Відповісти
Что им позволяют , то они и проводят . В подлом и продажном мире мы живём .
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27.08.2021 13:58 Відповісти
 
 