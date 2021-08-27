Зеленский подписал закон о реструктуризации газовых долгов на 100 млрд грн
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Президент Владимир Зеленский подписал закон №3508-д "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа", которым предлагается механизм реструктуризации долгов, возникших на счетах теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов за газ.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.
Законопроект №3508-д Рада приняла в целом 14 июля, 29 июля его подписал глава ВР Дмитрий Разумков.
Согласно информации на сайте парламента, 27 августа закон возвращен с подписью президента.
Закон определяет организационные и экономические меры, направленные на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа и распространяется на отношения по урегулированию задолженности за потребленный природный газ, услуги его распределения и транспортировки.
В частности, законом предлагается:
- перенести расчетную дату урегулирования задолженности с 1 июля 2016 года на 1 июня 2021 года;
- разрешить предприятиям реструктуризировать долг за распределение и транспортировку газа с последующим списанием начисленной пени;
- верифицировать и урегулировать за счет госбюджета задолженность по разнице в тарифах на теплоэнергию, отопление, снабжение горячей воды и т.п., которая образовалась до или после 1 января 2016 года;
- приостановить производство и меры по принудительному взысканию задолженности, в том числе по договорам с "Нафтогазом" и операторами газораспределительных сетей.
Верховная Рада на заседании 14 июля одобрила законопроект №3508-д в целом, которым предлагается механизм реструктуризации долгов, возникших на счетах теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов за газ, которые превышают 100 млрд грн.
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а от и "барьба с алигархами".
Одному Фирташу 50 миллиардов привалило - теперь не знает куда потратить
"Слуга народу" За - 225,
"ОПЗЖ" За - 20,
"Батьківщина" За - 19
В то же время долги населения пере этими организациями остаются в прежних условиях и объемах.
Законопроект в ВР подержали "СЛУГА НАРОДУ" - 225; "ОПЗЖ" - 20; ВО "Батьківщина" - 19.
А Юлька так же плакалась о бедном народе, но дружба с олигархами для нее важнее каких-то там людей
Бені за МАУ теж пробачать борги)
Лишається Ахметов, якому теж в процесі деолігархізації спишуть борги!
Нарід проголосував за "кінець епохи бідності", спонсори *********** задоволен!
Зелебобики зробили це разом!
В Перми потерпел крушение бомбардировщик Су-24, сообщает телеграм-канал 112. Об этом сообщает "Рамблер". К сожалению ( по предварительным данным) лётчики выжили.
Please, енота в студию!
27 августа, 2021 Арахамия, аристов, наумов, Черкасский, Шуцкий
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2 апреля этого года СНБО начало пафосную борьбу с контрабандистами. Санкции, как разновидность онанизма продолжались на протяжении лета, пополняясь разнообразными фамилиями. Но … контрабанда не становилась меньше, а поступления в бюджет не увеличивались. Наконец, последним аккордом СНБО ввела санкции против «президентского» контрабандиста Акста («Саша Немец») и даже типа провела «чистку» в СБУ. В частности, уволили мозг Баканова - Андрея Наумова. Однако, Наумов не очень то и расстраивался. Нафиг ему вообще та служба, если контрабандными потоками можно вполне успешно руководить из ресторана. Или, к примеру, из нового офиса на Паторжинского. Что Наумов и сделал. И продолжает руководить «контрабасом» через направленных Беззубенко из ОП в различные таможни Украины «своих» людей. В частности, в качестве награды за развал дела по мошеннику - брату Ермака, пятеро «чекистов» были направлены в самые «вкусные» таможни Украины. И продолжают «носить в клювике» Баканову и в ОП.
Отдельная контрабандная линия принадлежит личному кошельку Зеленского - Юрию Юрьевичу Аристову. Юрий Юрьевич не только «продает рыбов», но и кормит Зеленского через своего верного таможенника Руслана Черкасского. В тоже время глава фракции «зеленых» Арахамия тоже имеет «карманного таможенника» Александра Шуцкого, через которого регулярно вкидывает в голодные рты «зеленых» нардепов регулярную пайку.
Так что, если по-честному, нужно было бы вводить не санкции, а заводить уголовные производства как на Черкасского и Шуцкого, так и на их «хозяев» - Аристова и Арахамию. Ну и на Баканова с его мозгом - Наумовым. Но, сами понимаете, сделано этого при нынешней власти не будет. А вот при следующей - «большая чистка» неизбежна.
В тему:
Руслан Черкасский
В официально в послужном списке Руслана Черкасского все довольно гладко. Можно даже сказать - до неприличия. Работал на различных должностях на Донецкой таможне с 1993 года, потом руководство Энергетической и Киевской таможнями, трудился в СНБО и был помощником нардепов. Ко всему этому прилагается список ведомственных наград - «почетных» и «заслуженных». Даже формальную проверку на допропорядочность смог пройти.
Но дело в том, что если копнуть глубже, вскрывается не менее внушительная «неофициальная» сторона такого длительного трудового пути Черкасского. Его называют одним из самых опытных схемщиков на таможне, переживший разные времена и несколько смен власти, сохраняя одно качество - умение доить государство. Самые громкие дела Черкасского - это увольнение за хищение нефти на Энергетической таможне, участие в схемах топливного транзита Курченко-Калетника, «крышевание» контрабанды сигарет из ОАЭ, а также связи с бизнесом на временно оккупированных территориях (то есть, возможное финансирование терроризма), зарубежная недвижимость и многое другое.
Сигаретные короли
К примеру, обратимся к истории совместного «сигаретного» бизнеса известного контрабандиста Виталия Киро и участию в ней Черкасского - которая, пожалуй, наиболее, подсвечена в СМИ.
«В уже далеком прошлом Виталий Киро работал в подакцизном отделе Донецкой таможни под чутким руководством Руслана Черкасского. Когда именно Виталию Ивановичу и Руслану Анатольевичу пришла в головы светлая идея залезть в криминальный бизнес, доподлинно неизвестно. Но однажды Черкасскому повезло завладеть оборудованием для изготовления сигарет, нелегально прибывшим в один из украинских портов - в объемах, достаточных для открытия собственного производства. Естественно, что задним число оно было оформлено, как уничтоженное. Остальное - дело техники… Бизнес-партнеры разделили сферы ответственности. Черкасский, как лицо, имевшее больший вес среди чиновников в погонах, остался работать в органах. Это давало возможность использовать служебное положение для организации бесперебойных поставок сырья на будущую фабрику, а также коридоров для прохождения готового контрафакта через таможенные посты со странами Евросоюза», - пишут журналисты-расследователи.
Не секрет, что в итоге Руслан Черкасский и контрабандист Киро завладели совместным имуществом в ОАЭ, завязанное на сигаретном контрабандном бизнесе. Судебное прикрытие этой схемы обеспечивал не менее одиозный, (на сегодня уже бывший) судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов, который также имел совместный бизнес с Киро.
Журналист-расследователь Денис Бигус детально рассказал в своем проекте о том, что Емельянов через компанию, принадлежащую супруге Svitland Global FZE (ОАЭ), вкладывал деньги в арабскую фирму Киро VK Tobacco. В 2019-2020 годах Служба безопасности Украины провела обыски в помещениях одной из таких компаний ООО «ТД «Юнайтед табако» (г. Желтые Воды Днепропетровской обл.) и прекратила деятельность преступной группы, организовавшей незаконное изготовление табачной продукции без уплаты акцизов.
Черкасский не долго думая, подтянул под наработанную годами схему свою «команду мечты». В его команде числятся такие ярые борцы с контрабандой как Миша Товт и Женя Погребняк. Первый уже успел отличится очень тщательным досмотром транспорта, что на вверенной ему Закарпатской таможне профукал транспортное средство забитое под завязку сигаретами, которое после уже прохождения украинской таможни задержали венгры. Второй, Погребняк, выдал подобный перл уже на Волинской таможне, когда груженное сигаретами авто на легке проскочило «Ягодын», и было задержано уже поляками. И нужно понимать, что это только вершина айсберга. Своим замом он разумеется назначил давнюю соратницу по донецким схематозам небезызвестную Женю Романчикову, его «вечный зам» (ныне в.о. Киевской таможни), которая фактически ведет «рыбную» тему Аристова.
Общественная организация «Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никонорова» в своем письме в СНБО, СБУ и НАБУ предоставила исчерпывающую информацию о том, что Руслан Черкасский обладает многомиллионным имуществом в Дубае и одну из своих квартир делит с Виталием Киро.
В материалах также указывается, что заработанное заслуженным «схематозником» на преступных схемах имущество, записывалось на брата Руслана Черкасского - Черкасского Валерия Анатолиевича. Он даже проживает в доме, который принадлежит брату, который в данное время находиться в Донецке, и как частный предприниматель, занимается закупкой товаров из РФ и трудится на террористов в «Государственном комитете водного и рыбного хозяйства ДНР».
Сколько стоит добропорядочность
А как же результаты спецпроверки и выводы о чистоте и добросовестности Руслана Черкасского, спросите вы?
Ну и что, вон начальник смены таможенного поста Ягодин Волынской таможни Бурдейный тоже проходил проверку и согласно действующему законодательству - участвовал в конкурсе на замещение должности руководителя Волынской таможни. А спустя всего несколько месяцев он попался с ежемесячной «черной кассой» в размере 704 тыс долларов, которую, в том числе вез какому-то «Заму»… «Герой» этой статьи как раз таки «Зам».
Стоит вспомнить, в период недавнего анонсирования санкций против ТОП контрабандистов прошел слух, что Черкасского могут «попросить» с должности. В СМИ предрекали, что СНБО может всерьёз взяться за «табачный синдикат» контрабандиста Киро, а «крышующий» эту контрабандную схему, заместитель Гостаможни Руслан Черкасский, может лишиться должности. Но пока дальше разговоров дело не пошло.
Возникает закономерный вопрос о высоком покровительстве Черкасского. В экспертной среде называются несколько вариантов. По одной из версий, в кресло зама он попал по протекции крупного импортера морепродуктов, а по «совместительству» - народному депутату от «Слуги народа», главе бюджетного комитета ВР Юрию Аристову.
Сочетанием в одном «флаконе» таких противоречивых качеств и «заслуг» труженика украинской таможни Черкаского уже никого не удивишь. Любой «винтик» попав в систему украинской таможни, становится ее неотъемлемой частью - пользуется корпоративным покровительством и получает удивительную способность обслуживать любую власть, бдя интересы и приумножая благосостояние верхов. Не забывая при этом свой личный интерес и помня, что президенты приходят и уходят, каждый со своей «реформой», а таможенные схемы - вечны, как та «священные коровы» - всегда напоят, накормят … и лишь бы «лохи» не мешали.
Александр Шуцкий
Начальником Сумской таможни ГФС стал 38-летний Александр Щуцкий, инспектор налогового и таможенного дела IV ранга.
С 15 по 23 июня он работает в статусе исполняющего обязанности начальника Сумской таможни ГФС, но судя по задачам, озвученным на пресс-конференции 20 июня, чиновник вероятнее всего избавится от приставки «и.о.».
Краткая биография
На официальном сайте ГФС в Сумской области трудовая биография нового начальника дана очень сжато: родился Щуцкий Александр Геннади