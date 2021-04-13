ВР приняла закон, позволяющий украинцам реструктуризировать валютные кредиты

На внеочередном заседании Верховной Рады 13 апреля во втором чтении приняты изменения в закон "О потребительском кредитовании" относительно кредитов, предоставленных в иностранной валюте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Решение поддержали 273 парламентария.

Законопроект № 4475 предусматривает, что после реструктуризации все денежные обязательства будут конвертированы в гривну (без привязки к иностранной валюте) по официальному курсу НБУ на день реструктуризации. Кредиторам выделят 30 дней для проведения всех необходимых расчетов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бизнесу уже выдали доступных кредитов на сумму около 27 млрд грн, - Минэкономики

После реструктуризации кредит подлежит возврату в течение 10 лет с уплатой "тела" кредита равными долями ежемесячно (а если договором, согласно которому предоставлен кредит, установлен более поздний срок полного погашения кредита - в течение такого срока).

Отмечается, что для реструктуризации задолженности остаются в силе нормы, предусмотренные в моратории на взыскание жилого имущества, которое выступает залогом по кредитам: 140 кв. м для квартир и 250 кв. м - для частных домов.

В документе также урегулировали реструктуризацию задолженности по кредитам, по которым изменился кредитор через уступки права требования по обязательствам.

Отметим, что сейчас в Украине предоставление потребительских кредитов в иностранной валюте запрещено законом.

Также читайте: "Ипотека под 7% в этом году будет", - Зеленский