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ВР приняла закон, позволяющий украинцам реструктуризировать валютные кредиты

ВР приняла закон, позволяющий украинцам реструктуризировать валютные кредиты

На внеочередном заседании Верховной Рады 13 апреля во втором чтении приняты изменения в закон "О потребительском кредитовании" относительно кредитов, предоставленных в иностранной валюте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Решение поддержали 273 парламентария.

Законопроект № 4475 предусматривает, что после реструктуризации все денежные обязательства будут конвертированы в гривну (без привязки к иностранной валюте) по официальному курсу НБУ на день реструктуризации. Кредиторам выделят 30 дней для проведения всех необходимых расчетов.

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После реструктуризации кредит подлежит возврату в течение 10 лет с уплатой "тела" кредита равными долями ежемесячно (а если договором, согласно которому предоставлен кредит, установлен более поздний срок полного погашения кредита - в течение такого срока).

Отмечается, что для реструктуризации задолженности остаются в силе нормы, предусмотренные в моратории на взыскание жилого имущества, которое выступает залогом по кредитам: 140 кв. м для квартир и 250 кв. м - для частных домов.

В документе также урегулировали реструктуризацию задолженности по кредитам, по которым изменился кредитор через уступки права требования по обязательствам.

Отметим, что сейчас в Украине предоставление потребительских кредитов в иностранной валюте запрещено законом.

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Автор: 

ВР (29275) закон (3177) кредит (2378) реструктуризация (234)


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Топ комментарии
+3
У низ война на пороге, а эти существа про долларовые кредиты. Барыги. Причем, тупые барыги!
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13.04.2021 19:55 Ответить
+3
Тобто як без прив'язки? Тоді давайте і товари та послуги продавати "без прив'язки"! Скажімо, купив "Епіцентр" компресор за 100 баксів, виставив його на продаж за 2700 грн і всьо! Бакс 28, а ціна компресора 2700... бакс 30, а компресор 2700... Те ж саме для "Буковелів", пального на заправках, зарплатні для цих дибілетів...
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13.04.2021 20:15 Ответить
+3
херасе какой замечательный закон. А кто оплачивать будет фонтан щедрости?
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13.04.2021 20:27 Ответить
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Точно не "зрада".
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13.04.2021 19:51 Ответить
Так а под какой процент?
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13.04.2021 20:59 Ответить
Если я правильно понимаю фразу "подлежит возврату в течение 10 лет с уплатой "тела" кредита равными долями ежемесячно" это значит что "тело кредита" (principal balance) без процентов (interest) делится на равные части и выплачивается кредитору.
Как обычно популистское правительство освобождает заемщиков от ответственности за безответственные займы.
То есть кредитор лишается и процентов по кредиту и теряет на инфляции.
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13.04.2021 23:41 Ответить
брехня
в) сплатити проценти за користування кредитом, нараховані починаючи з дня проведення реструктуризації на непогашений залишок суми кредиту у розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні (застосовується останнє значення індексу, встановлене на момент початку календарного дня, у який проводиться реструктуризація), збільшеного на один процент;

надалі розмір процентів за користування кредитом змінюється через кожен календарний рік з дня проведення реструктуризації та встановлюється у такому розмірі: розмір українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні (застосовується останнє значення індексу, встановлене на момент початку календарного дня, у який здійснюється зміна розміру процентів за користування кредитом), збільшений на один процент;
проценти за користування кредитом нараховуються та сплачуються щомісяця (починаючи з тридцятого дня після дня проведення реструктуризації і надалі через кожний місяць);
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14.04.2021 11:24 Ответить
У низ война на пороге, а эти существа про долларовые кредиты. Барыги. Причем, тупые барыги!
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13.04.2021 19:55 Ответить
Рестукризирую борг за тепло в кредит,30к...после смерти...
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13.04.2021 20:04 Ответить
Тобто як без прив'язки? Тоді давайте і товари та послуги продавати "без прив'язки"! Скажімо, купив "Епіцентр" компресор за 100 баксів, виставив його на продаж за 2700 грн і всьо! Бакс 28, а ціна компресора 2700... бакс 30, а компресор 2700... Те ж саме для "Буковелів", пального на заправках, зарплатні для цих дибілетів...
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13.04.2021 20:15 Ответить
Если по комиссионке, зачем на доллары менять? Они же внутри Украины не в долларах рассчитываются. А если это собственный импорт, то там точно нет комиссионной схемы.
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13.04.2021 22:54 Ответить
Кто несет валютные риски, крупные торговые сети или поставщики из Украины? С кем контракт гипотетического Фокстрота?
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14.04.2021 09:42 Ответить
Я не очень хорошо понимаю. Ты написал, ТЦ берет на комиссию товар. Это я понимаю, сам продавал через Эпицентр. Но там в договоре расчет был в гривне. Между мною и Эпицентром. Может импортный товар ему на комиссию передают с привязкой к доллару, но это по моему Эпицентру не выгодно?
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14.04.2021 10:04 Ответить
херасе какой замечательный закон. А кто оплачивать будет фонтан щедрости?
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13.04.2021 20:27 Ответить
Зе покупает голоса избирателей за денежки порохоботов
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13.04.2021 23:44 Ответить
Попульзмь на марше. Чуваки оочень любят закон сохранения энергии нарушать. Ежели кто то не заплатит по обязательствам, то за эти обязательства заплатят другие. У банков своих денег нет. Там гроши вкладчиков и остатки по счетам таких же граждан, как и заемщики. Банки где валюту возьмут отдать депозиты в долларах и ЕВРО? В тумбочках депутатов?
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13.04.2021 21:05 Ответить
возьмешь ипотеку в 2008 в долларах по 5, лет на 15, а отдавай по 28.
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13.04.2021 22:47 Ответить
А вкладчикам, те что в банк доллары понесли по какому курсу отдавать?
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13.04.2021 22:50 Ответить
а вкладчикам отдавать валюту. кроме потреб кредитования в валюте у банка есть другие инструменту, как заработать на инвалюте.
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13.04.2021 23:40 Ответить
Раскажи мне, я тоже хочу из гривны мгновенно доллары добывать по произвольному курсу. Кста, че ты ишо на Жигуле рассекаешь? С такими знаниями уже бы у Косюка две те яхты выкупил наконец то. Помог бы Косюку с валютными кредитами разобрацца!
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14.04.2021 00:09 Ответить
книжки почитай по банковскому делу, законы, инструкции.
и да, хорошо ты само себе лишь о себе написало, прочти ещё раз перед зеркалом: "Раскажи мне, я тоже хочу из гривны мгновенно доллары добывать по произвольному курсу. Кста, че ты ишо на Жигуле рассекаешь? С такими знаниями уже бы у Косюка две те яхты выкупил наконец то. Помог бы Косюку с валютными кредитами разобрацца!"
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14.04.2021 00:14 Ответить
Не понял. Ты ж токо шо рассказал, шо добыть доляры из гривны-как два пальца об асфальт! Может ты знаешь место, где банки гривны в доляры перекрашивают?
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14.04.2021 00:29 Ответить
Кстати, мамкин сынок, у банка, мгновенно начнет рвать валютную позицию. Шоб ее закрыть, нужно на сумму сконвертированного кредита покупать валюту за гривну. А гривны в балансе банка, свободной нет. Привлекай значит депозиты по гривневой ставке, а перед самим банком заолженность будет то же в гривне, но по ставке не гривневого, а валютного кредита, т,е меньшей, чем ставка по депозиту. Хотя ты вряд ли поймешь написанное.
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14.04.2021 00:38 Ответить
я на валюте в банке 20 лет проработал. поэтому не я, а лично ты маменькин сынок.
учи инструкции, как управлять валютной позицией.
и поэтому прочти ещё раз сам себе о себе свой бред перед зеркалом: "Не понял. Ты ж токо шо рассказал, шо добыть доляры из гривны-как два пальца об асфальт! Может ты знаешь место, где банки гривны в доляры перекрашивают? Кстати, мамкин сынок, у банка, мгновенно начнет рвать валютную позицию. Шоб ее закрыть, нужно на сумму сконвертированного кредита покупать валюту за гривну. А гривны в балансе банка, свободной нет. Привлекай значит депозиты по гривневой ставке, а перед самим банком заолженность будет то же в гривне, но по ставке не гривневого, а валютного кредита, т,е меньшей, чем ставка по депозиту. Хотя ты вряд ли поймешь написанное."
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14.04.2021 00:55 Ответить
мне тебя жалко и твой банк заодно, раз ты только такие способы предлагаешь.
и раз у тебя нету свободной гривны в банке.
видал я таких "казначеев" - сразу им указывал на дверь. Хехе.
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14.04.2021 01:00 Ответить
Я написал, что будет вынужден делать банк, в случае принудительной конвертации всего портфеля валютных кредитов. Напиши ты, что по твоему нужно делать, банкам,что бы выровнять валютную позицию после этой операции. Поделись опытом, раз ты не маменькин сынок и знаешь, что это такое.
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14.04.2021 01:34 Ответить
там речь только про старые потреб кредиты, что висят уже много лет.
"всего портфеля", "гривны свободной нет", "маменькин сынок".

ой, скука смертная и давно пройденный для меня этап.
бесплатных консультаций не даю.
буэнос ночес.
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14.04.2021 02:00 Ответить
Ты настолько непрофи, что даже не можешь понять сути проблемы, а с умным видом надуваешь красные щечки карапуза. Сейчас в банке условно нулевая валютная позиция. С момента конвертации она начинает становится короткой. Независимо сколько кредиты ранее висели на балансе, с момента конвертации надо закрывать валютную позицию! Реально закрыть, если удельный вес валютных кредитов существенный можно только живой гривной и физической покупкой доллара. Если в твоем банке, где ты по видимому работаешь кассиром, такая огромная сумма гривны просто лежит без дела и не работает,то это не банк, а государственная сберкасса.
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14.04.2021 09:55 Ответить
так, с этим разобрались.
Теперь тебе задание, учить, как это делается: выйдет закон и к нему подзаконные акты НБУ (приказы, инструкции) - изучишь внимательно.
Затем определишь какая там у тебя сумма таких кредитов и как это повлияет на позицию, вписывается ли в рамки лимитов. Если не сможешь сам - обратись в подразделение анализа и отчетности своей сберкассы.
Далее, если дело совсем швах - садишься и придумываешь три варианта, как выровнять требования и обязательства по валюте.
Составляешь докладную записку, согласовываешь с соответствующими службами в банке.
Подаешь на рассмотрение руководству.
Вот, дал таки тебе бесплатную консультацию.
С тебя бутылка.
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14.04.2021 15:04 Ответить
При чем тут норматив валютной позиции? У тебя по бизнесу -реальные убытки, недоросль! Таким слогом может писать бухгалтер или кассир, но не человек отвечающий за прибыли или убытки компании. Или чиновник из государственной сберкассы, которому важен не реальный, а бумажный результат.
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14.04.2021 17:22 Ответить
не я, а ты профи. и не я, а ты работаешь кассиром.
не я, а лично ты с умным видом надуваешь красные щечки карапуза.
и не я, а ты настолько непрофи, что не можешь понять суть проблемы.
и не мой, а лично твой банк - не банк, а государственная сберкасса.

всё. тут тоже порядочек.
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14.04.2021 15:25 Ответить
 
 