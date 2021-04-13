ВР приняла закон, позволяющий украинцам реструктуризировать валютные кредиты
На внеочередном заседании Верховной Рады 13 апреля во втором чтении приняты изменения в закон "О потребительском кредитовании" относительно кредитов, предоставленных в иностранной валюте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.
Решение поддержали 273 парламентария.
Законопроект № 4475 предусматривает, что после реструктуризации все денежные обязательства будут конвертированы в гривну (без привязки к иностранной валюте) по официальному курсу НБУ на день реструктуризации. Кредиторам выделят 30 дней для проведения всех необходимых расчетов.
После реструктуризации кредит подлежит возврату в течение 10 лет с уплатой "тела" кредита равными долями ежемесячно (а если договором, согласно которому предоставлен кредит, установлен более поздний срок полного погашения кредита - в течение такого срока).
Отмечается, что для реструктуризации задолженности остаются в силе нормы, предусмотренные в моратории на взыскание жилого имущества, которое выступает залогом по кредитам: 140 кв. м для квартир и 250 кв. м - для частных домов.
В документе также урегулировали реструктуризацию задолженности по кредитам, по которым изменился кредитор через уступки права требования по обязательствам.
Отметим, что сейчас в Украине предоставление потребительских кредитов в иностранной валюте запрещено законом.
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Как обычно популистское правительство освобождает заемщиков от ответственности за безответственные займы.
То есть кредитор лишается и процентов по кредиту и теряет на инфляции.
в) сплатити проценти за користування кредитом, нараховані починаючи з дня проведення реструктуризації на непогашений залишок суми кредиту у розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні (застосовується останнє значення індексу, встановлене на момент початку календарного дня, у який проводиться реструктуризація), збільшеного на один процент;
надалі розмір процентів за користування кредитом змінюється через кожен календарний рік з дня проведення реструктуризації та встановлюється у такому розмірі: розмір українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні (застосовується останнє значення індексу, встановлене на момент початку календарного дня, у який здійснюється зміна розміру процентів за користування кредитом), збільшений на один процент;
проценти за користування кредитом нараховуються та сплачуються щомісяця (починаючи з тридцятого дня після дня проведення реструктуризації і надалі через кожний місяць);
и да, хорошо ты само себе лишь о себе написало, прочти ещё раз перед зеркалом: "Раскажи мне, я тоже хочу из гривны мгновенно доллары добывать по произвольному курсу. Кста, че ты ишо на Жигуле рассекаешь? С такими знаниями уже бы у Косюка две те яхты выкупил наконец то. Помог бы Косюку с валютными кредитами разобрацца!"
учи инструкции, как управлять валютной позицией.
и поэтому прочти ещё раз сам себе о себе свой бред перед зеркалом: "Не понял. Ты ж токо шо рассказал, шо добыть доляры из гривны-как два пальца об асфальт! Может ты знаешь место, где банки гривны в доляры перекрашивают? Кстати, мамкин сынок, у банка, мгновенно начнет рвать валютную позицию. Шоб ее закрыть, нужно на сумму сконвертированного кредита покупать валюту за гривну. А гривны в балансе банка, свободной нет. Привлекай значит депозиты по гривневой ставке, а перед самим банком заолженность будет то же в гривне, но по ставке не гривневого, а валютного кредита, т,е меньшей, чем ставка по депозиту. Хотя ты вряд ли поймешь написанное."
и раз у тебя нету свободной гривны в банке.
видал я таких "казначеев" - сразу им указывал на дверь. Хехе.
"всего портфеля", "гривны свободной нет", "маменькин сынок".
ой, скука смертная и давно пройденный для меня этап.
бесплатных консультаций не даю.
буэнос ночес.
Теперь тебе задание, учить, как это делается: выйдет закон и к нему подзаконные акты НБУ (приказы, инструкции) - изучишь внимательно.
Затем определишь какая там у тебя сумма таких кредитов и как это повлияет на позицию, вписывается ли в рамки лимитов. Если не сможешь сам - обратись в подразделение анализа и отчетности своей сберкассы.
Далее, если дело совсем швах - садишься и придумываешь три варианта, как выровнять требования и обязательства по валюте.
Составляешь докладную записку, согласовываешь с соответствующими службами в банке.
Подаешь на рассмотрение руководству.
Вот, дал таки тебе бесплатную консультацию.
С тебя бутылка.
не я, а лично ты с умным видом надуваешь красные щечки карапуза.
и не я, а ты настолько непрофи, что не можешь понять суть проблемы.
и не мой, а лично твой банк - не банк, а государственная сберкасса.
всё. тут тоже порядочек.