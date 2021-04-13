ВР ухвалила закон, що дозволяє українцям реструктуризувати валютні кредити

На позачерговому засіданні Верховної Ради 13 квітня у другому читанні прийнято зміни в закон "Про споживче кредитування" щодо кредитів, наданих в іноземній валюті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Рішення підтримали 273 парламентарії.

Законопроєкт № 4475 передбачає, що після реструктуризації всі грошові зобов'язання будуть конвертовані в гривню (без прив'язки до іноземної валюти) за офіційним курсом НБУ на день реструктуризації. Кредиторам виділять 30 днів для проведення всіх необхідних розрахунків.

Після реструктуризації кредит має бути повернуто впродовж 10 років зі сплатою "тіла" кредиту рівними частками щомісяця (а якщо договором, згідно з яким надано кредит, встановлено більш пізній термін повного погашення кредиту - впродовж такого терміну).

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Зазначається, що для реструктуризації заборгованості залишаються в силі норми, передбачені в мораторії на стягнення житлового майна, яке виступає заставою по кредитах: 140 кв. м для квартир і 250 кв. м - для приватних будинків.

У документі також врегулювали реструктуризацію заборгованості за кредитами, за якими змінився кредитор через поступки права вимоги за зобов'язаннями.

Зазначимо, що зараз в Україні надання споживчих кредитів в іноземній валюті заборонено законом.