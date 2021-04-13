ВР ухвалила закон, що дозволяє українцям реструктуризувати валютні кредити
На позачерговому засіданні Верховної Ради 13 квітня у другому читанні прийнято зміни в закон "Про споживче кредитування" щодо кредитів, наданих в іноземній валюті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.
Рішення підтримали 273 парламентарії.
Законопроєкт № 4475 передбачає, що після реструктуризації всі грошові зобов'язання будуть конвертовані в гривню (без прив'язки до іноземної валюти) за офіційним курсом НБУ на день реструктуризації. Кредиторам виділять 30 днів для проведення всіх необхідних розрахунків.
Після реструктуризації кредит має бути повернуто впродовж 10 років зі сплатою "тіла" кредиту рівними частками щомісяця (а якщо договором, згідно з яким надано кредит, встановлено більш пізній термін повного погашення кредиту - впродовж такого терміну).
Зазначається, що для реструктуризації заборгованості залишаються в силі норми, передбачені в мораторії на стягнення житлового майна, яке виступає заставою по кредитах: 140 кв. м для квартир і 250 кв. м - для приватних будинків.
У документі також врегулювали реструктуризацію заборгованості за кредитами, за якими змінився кредитор через поступки права вимоги за зобов'язаннями.
Зазначимо, що зараз в Україні надання споживчих кредитів в іноземній валюті заборонено законом.
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Как обычно популистское правительство освобождает заемщиков от ответственности за безответственные займы.
То есть кредитор лишается и процентов по кредиту и теряет на инфляции.
в) сплатити проценти за користування кредитом, нараховані починаючи з дня проведення реструктуризації на непогашений залишок суми кредиту у розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні (застосовується останнє значення індексу, встановлене на момент початку календарного дня, у який проводиться реструктуризація), збільшеного на один процент;
надалі розмір процентів за користування кредитом змінюється через кожен календарний рік з дня проведення реструктуризації та встановлюється у такому розмірі: розмір українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні (застосовується останнє значення індексу, встановлене на момент початку календарного дня, у який здійснюється зміна розміру процентів за користування кредитом), збільшений на один процент;
проценти за користування кредитом нараховуються та сплачуються щомісяця (починаючи з тридцятого дня після дня проведення реструктуризації і надалі через кожний місяць);
и да, хорошо ты само себе лишь о себе написало, прочти ещё раз перед зеркалом: "Раскажи мне, я тоже хочу из гривны мгновенно доллары добывать по произвольному курсу. Кста, че ты ишо на Жигуле рассекаешь? С такими знаниями уже бы у Косюка две те яхты выкупил наконец то. Помог бы Косюку с валютными кредитами разобрацца!"
учи инструкции, как управлять валютной позицией.
и поэтому прочти ещё раз сам себе о себе свой бред перед зеркалом: "Не понял. Ты ж токо шо рассказал, шо добыть доляры из гривны-как два пальца об асфальт! Может ты знаешь место, где банки гривны в доляры перекрашивают? Кстати, мамкин сынок, у банка, мгновенно начнет рвать валютную позицию. Шоб ее закрыть, нужно на сумму сконвертированного кредита покупать валюту за гривну. А гривны в балансе банка, свободной нет. Привлекай значит депозиты по гривневой ставке, а перед самим банком заолженность будет то же в гривне, но по ставке не гривневого, а валютного кредита, т,е меньшей, чем ставка по депозиту. Хотя ты вряд ли поймешь написанное."
и раз у тебя нету свободной гривны в банке.
видал я таких "казначеев" - сразу им указывал на дверь. Хехе.
"всего портфеля", "гривны свободной нет", "маменькин сынок".
ой, скука смертная и давно пройденный для меня этап.
бесплатных консультаций не даю.
буэнос ночес.
Теперь тебе задание, учить, как это делается: выйдет закон и к нему подзаконные акты НБУ (приказы, инструкции) - изучишь внимательно.
Затем определишь какая там у тебя сумма таких кредитов и как это повлияет на позицию, вписывается ли в рамки лимитов. Если не сможешь сам - обратись в подразделение анализа и отчетности своей сберкассы.
Далее, если дело совсем швах - садишься и придумываешь три варианта, как выровнять требования и обязательства по валюте.
Составляешь докладную записку, согласовываешь с соответствующими службами в банке.
Подаешь на рассмотрение руководству.
Вот, дал таки тебе бесплатную консультацию.
С тебя бутылка.
не я, а лично ты с умным видом надуваешь красные щечки карапуза.
и не я, а ты настолько непрофи, что не можешь понять суть проблемы.
и не мой, а лично твой банк - не банк, а государственная сберкасса.
всё. тут тоже порядочек.