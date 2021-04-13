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ВР ухвалила закон, що дозволяє українцям реструктуризувати валютні кредити

ВР ухвалила закон, що дозволяє українцям реструктуризувати валютні кредити

На позачерговому засіданні Верховної Ради 13 квітня у другому читанні прийнято зміни в закон "Про споживче кредитування" щодо кредитів, наданих в іноземній валюті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Рішення підтримали 273 парламентарії.

Законопроєкт № 4475 передбачає, що після реструктуризації всі грошові зобов'язання будуть конвертовані в гривню (без прив'язки до іноземної валюти) за офіційним курсом НБУ на день реструктуризації. Кредиторам виділять 30 днів для проведення всіх необхідних розрахунків.

Після реструктуризації кредит має бути повернуто впродовж 10 років зі сплатою "тіла" кредиту рівними частками щомісяця (а якщо договором, згідно з яким надано кредит, встановлено більш пізній термін повного погашення кредиту - впродовж такого терміну).

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Зазначається, що для реструктуризації заборгованості залишаються в силі норми, передбачені в мораторії на стягнення житлового майна, яке виступає заставою по кредитах: 140 кв. м для квартир і 250 кв. м - для приватних будинків.

У документі також врегулювали реструктуризацію заборгованості за кредитами, за якими змінився кредитор через поступки права вимоги за зобов'язаннями.

Зазначимо, що зараз в Україні надання споживчих кредитів в іноземній валюті заборонено законом.

Автор: 

ВР (15029) закон (2837) кредит (3858) реструктуризація (328)


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Топ коментарі
+3
У низ война на пороге, а эти существа про долларовые кредиты. Барыги. Причем, тупые барыги!
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13.04.2021 19:55 Відповісти
+3
Тобто як без прив'язки? Тоді давайте і товари та послуги продавати "без прив'язки"! Скажімо, купив "Епіцентр" компресор за 100 баксів, виставив його на продаж за 2700 грн і всьо! Бакс 28, а ціна компресора 2700... бакс 30, а компресор 2700... Те ж саме для "Буковелів", пального на заправках, зарплатні для цих дибілетів...
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13.04.2021 20:15 Відповісти
+3
херасе какой замечательный закон. А кто оплачивать будет фонтан щедрости?
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13.04.2021 20:27 Відповісти
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Точно не "зрада".
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13.04.2021 19:51 Відповісти
Так а под какой процент?
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13.04.2021 20:59 Відповісти
Если я правильно понимаю фразу "подлежит возврату в течение 10 лет с уплатой "тела" кредита равными долями ежемесячно" это значит что "тело кредита" (principal balance) без процентов (interest) делится на равные части и выплачивается кредитору.
Как обычно популистское правительство освобождает заемщиков от ответственности за безответственные займы.
То есть кредитор лишается и процентов по кредиту и теряет на инфляции.
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13.04.2021 23:41 Відповісти
брехня
в) сплатити проценти за користування кредитом, нараховані починаючи з дня проведення реструктуризації на непогашений залишок суми кредиту у розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні (застосовується останнє значення індексу, встановлене на момент початку календарного дня, у який проводиться реструктуризація), збільшеного на один процент;

надалі розмір процентів за користування кредитом змінюється через кожен календарний рік з дня проведення реструктуризації та встановлюється у такому розмірі: розмір українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні (застосовується останнє значення індексу, встановлене на момент початку календарного дня, у який здійснюється зміна розміру процентів за користування кредитом), збільшений на один процент;
проценти за користування кредитом нараховуються та сплачуються щомісяця (починаючи з тридцятого дня після дня проведення реструктуризації і надалі через кожний місяць);
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14.04.2021 11:24 Відповісти
У низ война на пороге, а эти существа про долларовые кредиты. Барыги. Причем, тупые барыги!
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13.04.2021 19:55 Відповісти
Рестукризирую борг за тепло в кредит,30к...после смерти...
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13.04.2021 20:04 Відповісти
Тобто як без прив'язки? Тоді давайте і товари та послуги продавати "без прив'язки"! Скажімо, купив "Епіцентр" компресор за 100 баксів, виставив його на продаж за 2700 грн і всьо! Бакс 28, а ціна компресора 2700... бакс 30, а компресор 2700... Те ж саме для "Буковелів", пального на заправках, зарплатні для цих дибілетів...
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13.04.2021 20:15 Відповісти
Если по комиссионке, зачем на доллары менять? Они же внутри Украины не в долларах рассчитываются. А если это собственный импорт, то там точно нет комиссионной схемы.
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13.04.2021 22:54 Відповісти
Кто несет валютные риски, крупные торговые сети или поставщики из Украины? С кем контракт гипотетического Фокстрота?
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14.04.2021 09:42 Відповісти
Я не очень хорошо понимаю. Ты написал, ТЦ берет на комиссию товар. Это я понимаю, сам продавал через Эпицентр. Но там в договоре расчет был в гривне. Между мною и Эпицентром. Может импортный товар ему на комиссию передают с привязкой к доллару, но это по моему Эпицентру не выгодно?
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14.04.2021 10:04 Відповісти
херасе какой замечательный закон. А кто оплачивать будет фонтан щедрости?
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13.04.2021 20:27 Відповісти
Зе покупает голоса избирателей за денежки порохоботов
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13.04.2021 23:44 Відповісти
Попульзмь на марше. Чуваки оочень любят закон сохранения энергии нарушать. Ежели кто то не заплатит по обязательствам, то за эти обязательства заплатят другие. У банков своих денег нет. Там гроши вкладчиков и остатки по счетам таких же граждан, как и заемщики. Банки где валюту возьмут отдать депозиты в долларах и ЕВРО? В тумбочках депутатов?
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13.04.2021 21:05 Відповісти
возьмешь ипотеку в 2008 в долларах по 5, лет на 15, а отдавай по 28.
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13.04.2021 22:47 Відповісти
А вкладчикам, те что в банк доллары понесли по какому курсу отдавать?
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13.04.2021 22:50 Відповісти
а вкладчикам отдавать валюту. кроме потреб кредитования в валюте у банка есть другие инструменту, как заработать на инвалюте.
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13.04.2021 23:40 Відповісти
Раскажи мне, я тоже хочу из гривны мгновенно доллары добывать по произвольному курсу. Кста, че ты ишо на Жигуле рассекаешь? С такими знаниями уже бы у Косюка две те яхты выкупил наконец то. Помог бы Косюку с валютными кредитами разобрацца!
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14.04.2021 00:09 Відповісти
книжки почитай по банковскому делу, законы, инструкции.
и да, хорошо ты само себе лишь о себе написало, прочти ещё раз перед зеркалом: "Раскажи мне, я тоже хочу из гривны мгновенно доллары добывать по произвольному курсу. Кста, че ты ишо на Жигуле рассекаешь? С такими знаниями уже бы у Косюка две те яхты выкупил наконец то. Помог бы Косюку с валютными кредитами разобрацца!"
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14.04.2021 00:14 Відповісти
Не понял. Ты ж токо шо рассказал, шо добыть доляры из гривны-как два пальца об асфальт! Может ты знаешь место, где банки гривны в доляры перекрашивают?
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14.04.2021 00:29 Відповісти
Кстати, мамкин сынок, у банка, мгновенно начнет рвать валютную позицию. Шоб ее закрыть, нужно на сумму сконвертированного кредита покупать валюту за гривну. А гривны в балансе банка, свободной нет. Привлекай значит депозиты по гривневой ставке, а перед самим банком заолженность будет то же в гривне, но по ставке не гривневого, а валютного кредита, т,е меньшей, чем ставка по депозиту. Хотя ты вряд ли поймешь написанное.
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14.04.2021 00:38 Відповісти
я на валюте в банке 20 лет проработал. поэтому не я, а лично ты маменькин сынок.
учи инструкции, как управлять валютной позицией.
и поэтому прочти ещё раз сам себе о себе свой бред перед зеркалом: "Не понял. Ты ж токо шо рассказал, шо добыть доляры из гривны-как два пальца об асфальт! Может ты знаешь место, где банки гривны в доляры перекрашивают? Кстати, мамкин сынок, у банка, мгновенно начнет рвать валютную позицию. Шоб ее закрыть, нужно на сумму сконвертированного кредита покупать валюту за гривну. А гривны в балансе банка, свободной нет. Привлекай значит депозиты по гривневой ставке, а перед самим банком заолженность будет то же в гривне, но по ставке не гривневого, а валютного кредита, т,е меньшей, чем ставка по депозиту. Хотя ты вряд ли поймешь написанное."
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14.04.2021 00:55 Відповісти
мне тебя жалко и твой банк заодно, раз ты только такие способы предлагаешь.
и раз у тебя нету свободной гривны в банке.
видал я таких "казначеев" - сразу им указывал на дверь. Хехе.
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14.04.2021 01:00 Відповісти
Я написал, что будет вынужден делать банк, в случае принудительной конвертации всего портфеля валютных кредитов. Напиши ты, что по твоему нужно делать, банкам,что бы выровнять валютную позицию после этой операции. Поделись опытом, раз ты не маменькин сынок и знаешь, что это такое.
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14.04.2021 01:34 Відповісти
там речь только про старые потреб кредиты, что висят уже много лет.
"всего портфеля", "гривны свободной нет", "маменькин сынок".

ой, скука смертная и давно пройденный для меня этап.
бесплатных консультаций не даю.
буэнос ночес.
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14.04.2021 02:00 Відповісти
Ты настолько непрофи, что даже не можешь понять сути проблемы, а с умным видом надуваешь красные щечки карапуза. Сейчас в банке условно нулевая валютная позиция. С момента конвертации она начинает становится короткой. Независимо сколько кредиты ранее висели на балансе, с момента конвертации надо закрывать валютную позицию! Реально закрыть, если удельный вес валютных кредитов существенный можно только живой гривной и физической покупкой доллара. Если в твоем банке, где ты по видимому работаешь кассиром, такая огромная сумма гривны просто лежит без дела и не работает,то это не банк, а государственная сберкасса.
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14.04.2021 09:55 Відповісти
так, с этим разобрались.
Теперь тебе задание, учить, как это делается: выйдет закон и к нему подзаконные акты НБУ (приказы, инструкции) - изучишь внимательно.
Затем определишь какая там у тебя сумма таких кредитов и как это повлияет на позицию, вписывается ли в рамки лимитов. Если не сможешь сам - обратись в подразделение анализа и отчетности своей сберкассы.
Далее, если дело совсем швах - садишься и придумываешь три варианта, как выровнять требования и обязательства по валюте.
Составляешь докладную записку, согласовываешь с соответствующими службами в банке.
Подаешь на рассмотрение руководству.
Вот, дал таки тебе бесплатную консультацию.
С тебя бутылка.
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14.04.2021 15:04 Відповісти
При чем тут норматив валютной позиции? У тебя по бизнесу -реальные убытки, недоросль! Таким слогом может писать бухгалтер или кассир, но не человек отвечающий за прибыли или убытки компании. Или чиновник из государственной сберкассы, которому важен не реальный, а бумажный результат.
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14.04.2021 17:22 Відповісти
не я, а ты профи. и не я, а ты работаешь кассиром.
не я, а лично ты с умным видом надуваешь красные щечки карапуза.
и не я, а ты настолько непрофи, что не можешь понять суть проблемы.
и не мой, а лично твой банк - не банк, а государственная сберкасса.

всё. тут тоже порядочек.
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14.04.2021 15:25 Відповісти
 
 