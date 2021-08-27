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Новости За рубежом
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Афганистан (599) аэропорт (1494) теракт (2152)

Число погибших при взрыве в аэропорту Кабула выросло до 170

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Число погибших при взрыве в аэропорту Кабула выросло до 170

В результате случившейся накануне атаки двух террористов-смертников в аэропорту Кабула погибли по меньшей мере 170 человек.

Об этом заявил представитель министерства здравоохранения Афганистана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS news.

Он отметил, что подавляющее большинство жертв - афганцы.

Из 13 погибших американских военнослужащих 10 были морскими пехотинцами, еще одним убитым американцем был моряк. Еще 18 американских военнослужащих получили в результате нападения ранения.

Тем временем аэропорт Кабула восстановил эвакуационные полеты.

Смотрите: Первые минуты после взрывов в аэропорту Кабула. ВИДЕО 18+

Военных предупреждают, что на аэропорт могут осуществить новые атаки, и что их риск возрастает на фоне стремления вывезти из страны сотни американцев и афганцев.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
Число погибших при взрыве в аэропорту Кабула выросло до 170 - Цензор.НЕТ 3099
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27.08.2021 20:15
+7
потому что есть шанс получить статус беженца.и нах тот Афганистан?
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27.08.2021 20:05
+5
250тыс обезьян готовы бежать куда передом стоят лишь бы не стать и не вломить 60тыс талибам!
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27.08.2021 19:48
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250тыс обезьян готовы бежать куда передом стоят лишь бы не стать и не вломить 60тыс талибам!
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27.08.2021 19:48 Ответить
Дєда Джо відомстить: видасть 170 суворих попереджень.
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27.08.2021 20:49 Ответить
Пацифісти...
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28.08.2021 00:31 Ответить
я не понимаю, ладно Американцы сваливают, но они оставили Афганцам куча оружия и обучили их.. почему Афганцам лучше умереть от расстрела талибами, чем взять автомат и защищаться в бою?
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27.08.2021 19:53 Ответить
потому что есть шанс получить статус беженца.и нах тот Афганистан?
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27.08.2021 20:05 Ответить
до шанса доживут не все.. пока тот шанс прилетит и взлетит, надо же как то отстреливаться
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27.08.2021 20:16 Ответить
Потому что основная масса народа за Талибан, как альтернативу коррумпированному государству, которое держалось только на силе американских войск. После краха советской оккупации в 1989 году в Афганстане был полный хаос, а Талибан навёл порядок сначала на дороге Кандагар-Герат. А там как пошла торговля, так Талибан и стал популярным в народе, как альтернатива полному хаосу. И управлял страной с 1996 по 2001 год. Кроме того судили они споры по законам шариата, но честно, это добавило популярности в народе. Так что Талибан в народе куда более популярен, чем прогнившее светское государство.
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27.08.2021 20:27 Ответить
так а женщинам не обучаться, а сидеть дома в паранже это не хаос разве? )))
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27.08.2021 20:31 Ответить
Это норма (с)
Ну с их точки зрения))
Женщинами в некоторых странах лучше не рождаться, факт.
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27.08.2021 20:36 Ответить
Существует поверье что в одной радикально исламской стране, новорождённого осматривали жрецы. И если он оказывался девочкой - сбрасывали его со скалы. Но эта страна почему то вымерла и до нас дошли только слухи. Кількість загиблих під час вибуху в аеропорту Кабула зросла до 170 - Цензор.НЕТ 7003
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27.08.2021 23:12 Ответить
Це велика помилка вважати фанатиків тупими людьми
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28.08.2021 08:46 Ответить
таліби не будуть чекати бою та виріжуть всю родину вночі - ось чому
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28.08.2021 08:44 Ответить
Темарь про Лаптестан Афган уже не в тренде...
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27.08.2021 19:55 Ответить
Число погибших при взрыве в аэропорту Кабула выросло до 170 - Цензор.НЕТ 3099
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27.08.2021 20:15 Ответить
слабаки, до рекордов Бин Ладена и ***** им еще далеко
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27.08.2021 21:42 Ответить
раньше так и было и в турции помню по 150 в 15 годе
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27.08.2021 23:04 Ответить
 
 