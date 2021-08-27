6 959 16
Число погибших при взрыве в аэропорту Кабула выросло до 170
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В результате случившейся накануне атаки двух террористов-смертников в аэропорту Кабула погибли по меньшей мере 170 человек.
Об этом заявил представитель министерства здравоохранения Афганистана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS news.
Он отметил, что подавляющее большинство жертв - афганцы.
Из 13 погибших американских военнослужащих 10 были морскими пехотинцами, еще одним убитым американцем был моряк. Еще 18 американских военнослужащих получили в результате нападения ранения.
Тем временем аэропорт Кабула восстановил эвакуационные полеты.
Военных предупреждают, что на аэропорт могут осуществить новые атаки, и что их риск возрастает на фоне стремления вывезти из страны сотни американцев и афганцев.
Топ комментарии
+19 Укровенгр
показать весь комментарий27.08.2021 20:15
+7 Beer Bear
показать весь комментарий27.08.2021 20:05
+5 Eugeniusz 1
показать весь комментарий27.08.2021 19:48
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Ну с их точки зрения))
Женщинами в некоторых странах лучше не рождаться, факт.