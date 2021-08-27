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Украинские спортсмены за пятницу взяли на Паралимпиаде 13 медалей

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Украинские спортсмены за пятницу взяли на Паралимпиаде 13 медалей

Сегодня спортсмены завоевали 2 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Так, золото 27 августа завоевали Марьяна Шевчук (пауэрлифтинг, до 54 кг) и Анна Стеценко (плавание, 400 метров, вольный стиль).

Всего за 3 дня соревнований в копилке у сборной Украины - 22 награды: 3 золотых медали, 13 серебряных и 6 бронзовых.

В медальном зачете Украина занимает четвертое место.

Смотрите: Украинская пловчиха Стеценко завоевала для Украины третью золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. ВИДЕО

Национальная паралимпийская сборная Украины выступает в Токио в 15-ти из 22-х видов спорта. Это - бадминтон, гребля академическая, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, легкая атлетика, теннис настольный, пауэрлифтинг, параканоэ, паратриатлон, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо и фехтование на колясках.

XVI летние Паралимпийские игры продлятся до 5 сентября.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+36
Величезна шана та повага цим людям!
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27.08.2021 19:57
+21
ДЯКУЄМО !!! ПОВАГА, ШАНА І ГОРДІСТЬ за ВАС !!!
Украинские спортсмены за пятницу взяли на Паралимпиаде 13 медалей - Цензор.НЕТ 2825

.
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27.08.2021 20:23
+16
вот настоящие бойцы и спортсмены а не те танцоры без яиц, ноющие что не те базы и не те тренеры...
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27.08.2021 20:07
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Величезна шана та повага цим людям!
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27.08.2021 19:57 Ответить
Если знаешь, то совершаешь преступление не передав эти данные правоохранительным органам. Но ты очевидно обычный троль москальский, который судит по своим мельдониевым хероям.
Балабол в общем)
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27.08.2021 21:33 Ответить
Величезна шана та повага цім людям !!!

Які здобули медалі для України,ціною свого здоров я.
А тим,хто тут хайпує,-ідіть у сраку .Спробуйте одержати хоча б одну медаль, сидячи у колясці,диванні експерДи.
Не сможете.Крапка.
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27.08.2021 21:57 Ответить
Спасибо!
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27.08.2021 20:02 Ответить
вот настоящие бойцы и спортсмены а не те танцоры без яиц, ноющие что не те базы и не те тренеры...
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27.08.2021 20:07 Ответить
Ох ты наивный!!!
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27.08.2021 21:24 Ответить
Ці спортсмени мають більше нагород, бо вони більш мотивовані.
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27.08.2021 20:19 Ответить
ДЯКУЄМО !!! ПОВАГА, ШАНА І ГОРДІСТЬ за ВАС !!!
Украинские спортсмены за пятницу взяли на Паралимпиаде 13 медалей - Цензор.НЕТ 2825

.
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27.08.2021 20:23 Ответить
Плакать надо за такие " победы". Ценой остатка здоровья обеспечить себя жильем и мин благ
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27.08.2021 21:28 Ответить
для них, переступивших через боль и увечья уже само участие - это победа...
думаете они мало плачут от бессилия и усталости, от не понимания и стыдливо спрятанных глаз?
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27.08.2021 21:40 Ответить
Я уже написал что от таких побед НАМ плакать надо .
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27.08.2021 21:46 Ответить
нет! я тоже ответил - нам надо ими гордится! и сожалеть о том, что такие Люди могут а здоровым физически этого не понять !!
не плакать надо а помогать и не отворачивать глаза когда им нужна даже не помощь, а поддержка!!!
каждая победа - это неимоверный труд !!! спортсмены это знают! а у таких спортсменов это еще и преодоление психологических моментов и физически ограниченных возможностей...
вы скептик или циник? или просто никогда не сталкивались с такими Людьми
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27.08.2021 21:55 Ответить
Тебя не удивляет что наши параолимпийцы самые самые. Я знаю почему и что их ( некоторых) делает такими
. То о чем я пишу к спорту не имеет отношения. Это как спортивные достижения казламордым.
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27.08.2021 22:19 Ответить
я понимаю о чем Вы...
но таких единицы...если не один-два...
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27.08.2021 22:33 Ответить
Я лично знаю нескольких " чемпионов" и знаю как они ими стали. Именно параолимпийцы.
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27.08.2021 22:22 Ответить
Та да.....только не здесь...... Українські спортсмени за п'ятницю взяли на Паралімпіаді 13 медалей - Цензор.НЕТ 9152
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27.08.2021 22:01 Ответить
И скажу , почему.

Олимпийская чемпионка, которая отдала подаренную квартиру тренеру, получила еще одну.

Это об Ирпине Киевской обл.


А вы видели эти квартиры,которыми с помпой наградили ?
Итить-колотить. Крыша и стены. ВСЕ. Ни обоев,ни пола,НИХРЕНА.
Нет ни инженерных коммуникаций, ни отопления, ни холодного и горячего водоснабжения, ни электроснабжения, ни канализации, ни вентиляционных систем.


НО, ирпенского мэра,с какого-то перепуга, президент наградил.
С чего бы это ????????????????????????????????????
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27.08.2021 22:11 Ответить
ой..ну шо ж Вы так удивляетесь, ей Богу! ))))
хотели как лучше - вышло как всегда...через...ниже спины но выше колен ))))
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27.08.2021 22:47 Ответить
СПАСИБО ВАМ!!!
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27.08.2021 20:39 Ответить
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
Ви гордість нашої краіни , тримайтеся 💪😊
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27.08.2021 20:50 Ответить
👍👍👍
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27.08.2021 20:51 Ответить
Ну я реально рад за них и за нас всех! Какие умнички! Надеюсь, государство не пожлобится на награды для них по приезду.
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27.08.2021 21:05 Ответить
таке враження, що неповномправними слід вважати зовсім іншу нашу збірну
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27.08.2021 21:17 Ответить
*повносправними
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27.08.2021 21:22 Ответить
а я про них - спортсменів паралімпійців завжди кажу - вони спортсмени не з обмеженими можливостями а з необмеженими і надзвичайними !!
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27.08.2021 21:42 Ответить
Такое ощущение что люди не знают окружающую реальность. Вы такие простые,как три рубля
.Вы хоть иногда пытайтесь думать если не можете видеть.
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27.08.2021 21:33 Ответить
Я не знаю.
Розкажіть.
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28.08.2021 09:34 Ответить
паралімпіада краще показує РЕАЛЬНИЙ стан спортсменів в будь-якій країні, бо якщо здорових спортсменів накачують наркотою (що кацапи, що китайози, що америкоси...), то на інвалідів зазвичай забивають повний болт, бо це не так престижно і круто! Думаю Україна ввійде в топ 10 по золотих медалях.
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28.08.2021 06:13 Ответить
Молодці! І хто ж тепер параолімпійці ?
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28.08.2021 07:36 Ответить
может футболистам тоже нужно пересесть в коляски чтоб их запомнили спортсменами
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28.08.2021 08:48 Ответить
"Взяли" ??? Завоевали!!!
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28.08.2021 09:08 Ответить
Офигеть, какие молодцы! Честь Вам и хвала! Надеюсь наше государство Вас не забудет, а оно может.
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28.08.2021 09:25 Ответить
Які молодці !
Приємно. І вже традиційно: краще виступають, ніж здорові олімпійці.

Вітання чемпіонам та медалістам !
Нових здобутків !
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28.08.2021 09:32 Ответить
Самая лучшая новость сегодня,ЗДОРОВЬЯ ВАМ И МИРА!
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28.08.2021 20:08 Ответить
 
 