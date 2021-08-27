Украинские спортсмены за пятницу взяли на Паралимпиаде 13 медалей
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Сегодня спортсмены завоевали 2 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медали.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Так, золото 27 августа завоевали Марьяна Шевчук (пауэрлифтинг, до 54 кг) и Анна Стеценко (плавание, 400 метров, вольный стиль).
Всего за 3 дня соревнований в копилке у сборной Украины - 22 награды: 3 золотых медали, 13 серебряных и 6 бронзовых.
В медальном зачете Украина занимает четвертое место.
Национальная паралимпийская сборная Украины выступает в Токио в 15-ти из 22-х видов спорта. Это - бадминтон, гребля академическая, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, легкая атлетика, теннис настольный, пауэрлифтинг, параканоэ, паратриатлон, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо и фехтование на колясках.
XVI летние Паралимпийские игры продлятся до 5 сентября.
Пожалуйста, подождите...
Балабол в общем)
Які здобули медалі для України,ціною свого здоров я.
А тим,хто тут хайпує,-ідіть у сраку .Спробуйте одержати хоча б одну медаль, сидячи у колясці,диванні експерДи.
Не сможете.Крапка.
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думаете они мало плачут от бессилия и усталости, от не понимания и стыдливо спрятанных глаз?
не плакать надо а помогать и не отворачивать глаза когда им нужна даже не помощь, а поддержка!!!
каждая победа - это неимоверный труд !!! спортсмены это знают! а у таких спортсменов это еще и преодоление психологических моментов и физически ограниченных возможностей...
вы скептик или циник? или просто никогда не сталкивались с такими Людьми
. То о чем я пишу к спорту не имеет отношения. Это как спортивные достижения казламордым.
но таких единицы...если не один-два...
Олимпийская чемпионка, которая отдала подаренную квартиру тренеру, получила еще одну.
Это об Ирпине Киевской обл.
А вы видели эти квартиры,которыми с помпой наградили ?
Итить-колотить. Крыша и стены. ВСЕ. Ни обоев,ни пола,НИХРЕНА.
Нет ни инженерных коммуникаций, ни отопления, ни холодного и горячего водоснабжения, ни электроснабжения, ни канализации, ни вентиляционных систем.
НО, ирпенского мэра,с какого-то перепуга, президент наградил.
С чего бы это ????????????????????????????????????
хотели как лучше - вышло как всегда...через...ниже спины но выше колен ))))
Ви гордість нашої краіни , тримайтеся 💪😊
.Вы хоть иногда пытайтесь думать если не можете видеть.
Розкажіть.
Приємно. І вже традиційно: краще виступають, ніж здорові олімпійці.
Вітання чемпіонам та медалістам !
Нових здобутків !