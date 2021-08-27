Українські спортсмени за п'ятницю взяли на Паралімпіаді 13 медалей
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Сьогодні спортсмени завоювали 2 золоті, 7 срібних і 4 бронзові медалі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Зокрема, золото 27 серпня здобули Мар'яна Шевчук (пауерліфтинг, до 54 кг) та Анна Стеценко (плавання, 400 метрів, вільний стиль).
Загалом за 3 дні змагань наші паралімпійці вже мають 22 медалі: 3 золоті, 13 срібних і 6 бронзових.
У медальному заліку Україна посідає четверте місце.
Національна паралімпійська збірна України виступає в Токіо у 15-ти із 22-х видів спорту. Це - бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратриатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо та фехтування на візках.
XVI літні Паралімпійські ігри триватимуть до 5 вересня.
Будь ласка, зачекайте...
Балабол в общем)
Які здобули медалі для України,ціною свого здоров я.
А тим,хто тут хайпує,-ідіть у сраку .Спробуйте одержати хоча б одну медаль, сидячи у колясці,диванні експерДи.
Не сможете.Крапка.
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думаете они мало плачут от бессилия и усталости, от не понимания и стыдливо спрятанных глаз?
не плакать надо а помогать и не отворачивать глаза когда им нужна даже не помощь, а поддержка!!!
каждая победа - это неимоверный труд !!! спортсмены это знают! а у таких спортсменов это еще и преодоление психологических моментов и физически ограниченных возможностей...
вы скептик или циник? или просто никогда не сталкивались с такими Людьми
. То о чем я пишу к спорту не имеет отношения. Это как спортивные достижения казламордым.
но таких единицы...если не один-два...
Олимпийская чемпионка, которая отдала подаренную квартиру тренеру, получила еще одну.
Это об Ирпине Киевской обл.
А вы видели эти квартиры,которыми с помпой наградили ?
Итить-колотить. Крыша и стены. ВСЕ. Ни обоев,ни пола,НИХРЕНА.
Нет ни инженерных коммуникаций, ни отопления, ни холодного и горячего водоснабжения, ни электроснабжения, ни канализации, ни вентиляционных систем.
НО, ирпенского мэра,с какого-то перепуга, президент наградил.
С чего бы это ????????????????????????????????????
хотели как лучше - вышло как всегда...через...ниже спины но выше колен ))))
Ви гордість нашої краіни , тримайтеся 💪😊
.Вы хоть иногда пытайтесь думать если не можете видеть.
Розкажіть.
Приємно. І вже традиційно: краще виступають, ніж здорові олімпійці.
Вітання чемпіонам та медалістам !
Нових здобутків !