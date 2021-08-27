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Українські спортсмени за п'ятницю взяли на Паралімпіаді 13 медалей

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Українські спортсмени за п'ятницю взяли на Паралімпіаді 13 медалей

Сьогодні спортсмени завоювали 2 золоті, 7 срібних і 4 бронзові медалі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Зокрема, золото 27 серпня здобули Мар'яна Шевчук (пауерліфтинг, до 54 кг) та Анна Стеценко (плавання, 400 метрів, вільний стиль).

Загалом за 3 дні змагань наші паралімпійці вже мають 22 медалі: 3 золоті, 13 срібних і 6 бронзових.

У медальному заліку Україна посідає четверте місце.

Дивіться також: Українська плавчиня Стеценко виборола для України третю золоту медаль на Паралімпіаді в Токіо. ВIДЕО

Національна паралімпійська збірна України виступає в Токіо у 15-ти із 22-х видів спорту. Це - бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратриатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо та фехтування на візках.

XVI літні Паралімпійські ігри триватимуть до 5 вересня.
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Топ коментарі
+36
Величезна шана та повага цим людям!
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27.08.2021 19:57
+21
ДЯКУЄМО !!! ПОВАГА, ШАНА І ГОРДІСТЬ за ВАС !!!
Украинские спортсмены за пятницу взяли на Паралимпиаде 13 медалей - Цензор.НЕТ 2825

.
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27.08.2021 20:23
+16
вот настоящие бойцы и спортсмены а не те танцоры без яиц, ноющие что не те базы и не те тренеры...
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27.08.2021 20:07
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Величезна шана та повага цим людям!
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27.08.2021 19:57 Відповісти
Если знаешь, то совершаешь преступление не передав эти данные правоохранительным органам. Но ты очевидно обычный троль москальский, который судит по своим мельдониевым хероям.
Балабол в общем)
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27.08.2021 21:33 Відповісти
Величезна шана та повага цім людям !!!

Які здобули медалі для України,ціною свого здоров я.
А тим,хто тут хайпує,-ідіть у сраку .Спробуйте одержати хоча б одну медаль, сидячи у колясці,диванні експерДи.
Не сможете.Крапка.
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27.08.2021 21:57 Відповісти
Спасибо!
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27.08.2021 20:02 Відповісти
вот настоящие бойцы и спортсмены а не те танцоры без яиц, ноющие что не те базы и не те тренеры...
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27.08.2021 20:07 Відповісти
Ох ты наивный!!!
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27.08.2021 21:24 Відповісти
Ці спортсмени мають більше нагород, бо вони більш мотивовані.
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27.08.2021 20:19 Відповісти
ДЯКУЄМО !!! ПОВАГА, ШАНА І ГОРДІСТЬ за ВАС !!!
Украинские спортсмены за пятницу взяли на Паралимпиаде 13 медалей - Цензор.НЕТ 2825

.
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27.08.2021 20:23 Відповісти
Плакать надо за такие " победы". Ценой остатка здоровья обеспечить себя жильем и мин благ
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27.08.2021 21:28 Відповісти
для них, переступивших через боль и увечья уже само участие - это победа...
думаете они мало плачут от бессилия и усталости, от не понимания и стыдливо спрятанных глаз?
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27.08.2021 21:40 Відповісти
Я уже написал что от таких побед НАМ плакать надо .
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27.08.2021 21:46 Відповісти
нет! я тоже ответил - нам надо ими гордится! и сожалеть о том, что такие Люди могут а здоровым физически этого не понять !!
не плакать надо а помогать и не отворачивать глаза когда им нужна даже не помощь, а поддержка!!!
каждая победа - это неимоверный труд !!! спортсмены это знают! а у таких спортсменов это еще и преодоление психологических моментов и физически ограниченных возможностей...
вы скептик или циник? или просто никогда не сталкивались с такими Людьми
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27.08.2021 21:55 Відповісти
Тебя не удивляет что наши параолимпийцы самые самые. Я знаю почему и что их ( некоторых) делает такими
. То о чем я пишу к спорту не имеет отношения. Это как спортивные достижения казламордым.
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27.08.2021 22:19 Відповісти
я понимаю о чем Вы...
но таких единицы...если не один-два...
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27.08.2021 22:33 Відповісти
Я лично знаю нескольких " чемпионов" и знаю как они ими стали. Именно параолимпийцы.
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27.08.2021 22:22 Відповісти
Та да.....только не здесь...... Українські спортсмени за п'ятницю взяли на Паралімпіаді 13 медалей - Цензор.НЕТ 9152
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27.08.2021 22:01 Відповісти
И скажу , почему.

Олимпийская чемпионка, которая отдала подаренную квартиру тренеру, получила еще одну.

Это об Ирпине Киевской обл.


А вы видели эти квартиры,которыми с помпой наградили ?
Итить-колотить. Крыша и стены. ВСЕ. Ни обоев,ни пола,НИХРЕНА.
Нет ни инженерных коммуникаций, ни отопления, ни холодного и горячего водоснабжения, ни электроснабжения, ни канализации, ни вентиляционных систем.


НО, ирпенского мэра,с какого-то перепуга, президент наградил.
С чего бы это ????????????????????????????????????
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27.08.2021 22:11 Відповісти
ой..ну шо ж Вы так удивляетесь, ей Богу! ))))
хотели как лучше - вышло как всегда...через...ниже спины но выше колен ))))
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27.08.2021 22:47 Відповісти
СПАСИБО ВАМ!!!
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27.08.2021 20:39 Відповісти
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
Ви гордість нашої краіни , тримайтеся 💪😊
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27.08.2021 20:50 Відповісти
👍👍👍
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27.08.2021 20:51 Відповісти
Ну я реально рад за них и за нас всех! Какие умнички! Надеюсь, государство не пожлобится на награды для них по приезду.
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27.08.2021 21:05 Відповісти
таке враження, що неповномправними слід вважати зовсім іншу нашу збірну
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27.08.2021 21:17 Відповісти
*повносправними
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27.08.2021 21:22 Відповісти
а я про них - спортсменів паралімпійців завжди кажу - вони спортсмени не з обмеженими можливостями а з необмеженими і надзвичайними !!
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27.08.2021 21:42 Відповісти
Такое ощущение что люди не знают окружающую реальность. Вы такие простые,как три рубля
.Вы хоть иногда пытайтесь думать если не можете видеть.
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27.08.2021 21:33 Відповісти
Я не знаю.
Розкажіть.
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28.08.2021 09:34 Відповісти
паралімпіада краще показує РЕАЛЬНИЙ стан спортсменів в будь-якій країні, бо якщо здорових спортсменів накачують наркотою (що кацапи, що китайози, що америкоси...), то на інвалідів зазвичай забивають повний болт, бо це не так престижно і круто! Думаю Україна ввійде в топ 10 по золотих медалях.
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28.08.2021 06:13 Відповісти
Молодці! І хто ж тепер параолімпійці ?
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28.08.2021 07:36 Відповісти
может футболистам тоже нужно пересесть в коляски чтоб их запомнили спортсменами
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28.08.2021 08:48 Відповісти
"Взяли" ??? Завоевали!!!
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28.08.2021 09:08 Відповісти
Офигеть, какие молодцы! Честь Вам и хвала! Надеюсь наше государство Вас не забудет, а оно может.
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28.08.2021 09:25 Відповісти
Які молодці !
Приємно. І вже традиційно: краще виступають, ніж здорові олімпійці.

Вітання чемпіонам та медалістам !
Нових здобутків !
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28.08.2021 09:32 Відповісти
Самая лучшая новость сегодня,ЗДОРОВЬЯ ВАМ И МИРА!
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28.08.2021 20:08 Відповісти
 
 