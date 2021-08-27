Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Украина не планирует завершать эвакуацию после того, как иностранные войска покинут Афганистан. Впрочем, после 31 августа касаемо вывода людей придется договариваться с "Талибаном".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил эфире "Украина 24".
"Сейчас работает военная часть аэропорта Кабула. Но и военный аэропорт должен закрыться, талибы дали дедлайн до 31 августа", - отметил Кулеба.
По словам главы МИД, эвакуация будет продолжаться, однако касаемо нее придется договариваться непосредственно с представителями радикального движения "Талибан".
Топ комментарии
+4 Vadym Tsyrkalyuk
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+3 Senator S 01a656ec
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+2 Гыг с Вами
показать весь комментарий27.08.2021 22:29
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WorldOnAlert
@worldonalert
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It is confirmed that US forces will end their presence in Afghanistan tomorrow and handover the Kabul airport to the Taliban. It looks like the Biden government's fear of another major terrorist attack against American forces in the next 72 hours is too high.
Remember when U.S. forces left the Bagram Air Base after nearly 20 years by shutting off the electricity and slipping away in the night without notifying the base's new Afghan commander, who discovered the Americans' departure. This time it seems that the US informed the Taliban.
Подтверждено, что завтра американские войска прекратят свое присутствие в Афганистане и передадут кабульский аэропорт талибам. Похоже, что опасения правительства Байдена перед очередным крупным террористическим нападением на американские силы в ближайшие 72 часа слишком высоки.
Вспомните, как американские войска покинули авиабазу Баграм спустя почти 20 лет, отключив электричество и ускользнув ночью, не уведомив нового афганского командира базы, который обнаружил отъезд американцев. На этот раз похоже, что США проинформировали Талибан.
А если не договорятся, то всё равно будет продолжаться. Потому, что так хочется
Если такими темпами вывозить украинцев, то этот процесс будет стремиться к бесконечности.
Время ушло...
Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба
Бутусов:
"Летом 2021 года в России произошло беспрецедентно большое число авиакатастроф - разбилось 10 самолетов и вертолетов, это больше, чем в любой другой стране мира. Погибло 52 человека.
Уничтожены четыре боевых самолета и один пожарный гидросамолет минобороны РФ, разбились один рейсовый пассажирский самолет, один чартерный пассажирский самолет и один чартерный пассажирский вертолет, один учебный и один испытательный самолеты. "
После лета рассчитываем и на урожайную осень, зиму и весну.