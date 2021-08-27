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Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба

Украина не планирует завершать эвакуацию после того, как иностранные войска покинут Афганистан. Впрочем, после 31 августа касаемо вывода людей придется договариваться с "Талибаном".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил  эфире "Украина 24".

"Сейчас работает военная часть аэропорта Кабула. Но и военный аэропорт должен закрыться, талибы дали дедлайн до 31 августа", - отметил Кулеба.

По словам главы МИД, эвакуация будет продолжаться, однако касаемо нее придется договариваться непосредственно с представителями радикального движения "Талибан".

Также читайте: В Афганистане находится 230 граждан Украины, - посол Серватюк

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
весь мир восхищается, как зеленые обосрались...
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27.08.2021 22:35
+3
РАБссия эвакуировала в Омск около 100 афганцев,через 2 дня они попросили Путлера вернуть их обратно в Афган,увидев нищебродов на улицах Омска... Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8734 Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8734если Лаптестан привезет в любой город РАБссии Афганцев типа беженцев....будет Хохма похлеще 95 квартала....Ржач... Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8734
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27.08.2021 22:40
+2
талибан-кулебан...договорятся Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4320
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27.08.2021 22:29
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талибан-кулебан...договорятся Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4320
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27.08.2021 22:29 Ответить
Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6293. Это прекрасно.
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27.08.2021 22:29 Ответить



WorldOnAlert

@worldonalert

·38 мин

It is confirmed that US forces will end their presence in Afghanistan tomorrow and handover the Kabul airport to the Taliban. It looks like the Biden government's fear of another major terrorist attack against American forces in the next 72 hours is too high.
Remember when U.S. forces left the Bagram Air Base after nearly 20 years by shutting off the electricity and slipping away in the night without notifying the base's new Afghan commander, who discovered the Americans' departure. This time it seems that the US informed the Taliban.

Подтверждено, что завтра американские войска прекратят свое присутствие в Афганистане и передадут кабульский аэропорт талибам. Похоже, что опасения правительства Байдена перед очередным крупным террористическим нападением на американские силы в ближайшие 72 часа слишком высоки.

Вспомните, как американские войска покинули авиабазу Баграм спустя почти 20 лет, отключив электричество и ускользнув ночью, не уведомив нового афганского командира базы, который обнаружил отъезд американцев. На этот раз похоже, что США проинформировали Талибан.
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27.08.2021 22:32 Ответить
Будет продолжаться, но придется договариваться.
А если не договорятся, то всё равно будет продолжаться. Потому, что так хочется
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27.08.2021 22:33 Ответить
Можно много еще денег списать.Кулеба может еще второй фронт там открьіть
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27.08.2021 22:33 Ответить
весь мир восхищается, как зеленые обосрались...
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27.08.2021 22:35 Ответить
Как сообщали СМИ: "Из Кабула из столицы украинским самолетом эвакуировали 80 человек, в том числе 8 украинцев." Писали, что 8 украинцев, включая членов экипажа.

Если такими темпами вывозить украинцев, то этот процесс будет стремиться к бесконечности.
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27.08.2021 22:37 Ответить
РАБссия эвакуировала в Омск около 100 афганцев,через 2 дня они попросили Путлера вернуть их обратно в Афган,увидев нищебродов на улицах Омска... Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8734 Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8734если Лаптестан привезет в любой город РАБссии Афганцев типа беженцев....будет Хохма похлеще 95 квартала....Ржач... Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8734
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27.08.2021 22:40 Ответить
Угробить хотят еще и экипаж с бортом...
Время ушло...
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27.08.2021 22:42 Ответить
Не понял? А как вот это вот? Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7437
Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба
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27.08.2021 22:44 Ответить
Эвакуацией занимаются США Британия и Германия,военно-транспортные самолеты стран НАТО вывезли более 100 000 людей....,быдло Мазолейное вывезло 230 афганцев.... Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9425Крысы вы Путлерские...денег нет но вы держитесь ТАМ...
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27.08.2021 22:45 Ответить
Ага, пам'ятаємо - "під АсАбІстим контролем Зеленського", сержант Журавель підтвердить
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27.08.2021 22:47 Ответить
Сегодня в Пермской области упал очередной самолет Путлера ...Август страшный месяц для РАБссии Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8677
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27.08.2021 22:48 Ответить
В рашке в этом году небывалый урожай.

Бутусов:
"Летом 2021 года в России произошло беспрецедентно большое число авиакатастроф - разбилось 10 самолетов и вертолетов, это больше, чем в любой другой стране мира. Погибло 52 человека.

Уничтожены четыре боевых самолета и один пожарный гидросамолет минобороны РФ, разбились один рейсовый пассажирский самолет, один чартерный пассажирский самолет и один чартерный пассажирский вертолет, один учебный и один испытательный самолеты. "

После лета рассчитываем и на урожайную осень, зиму и весну.
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27.08.2021 22:52 Ответить
Дмитьрий Рогозин предложил Путлеру новый Евроремонт на МКС,дырки в космолете затыкать не Скотчем, а клеем "Путлер Капут".... Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1753
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27.08.2021 22:54 Ответить
А как же слова восхищения Запада твоей оперативностью в эвакуации? Забрехался чинуша болтливый.
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27.08.2021 23:35 Ответить
Ага) Вы еще с ****** договоритесь, который с талибами в десна целуется)
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28.08.2021 00:34 Ответить
Как я и предполагал. У нас нет МИДа. Беспомощная Кулеба и болваны в качестве кадров. Ну че, предсказуемо. Там на всех уровнях так. Лаптеногие вывезут, не переживайте. Они то с талибами давно договорились. Вывезут и об вас ноги оботрут, а вы как обычно зеленые сопли пускать будете. В принципе это так и должно было завершиться. Я очень удивлюсь если у этих зеленых идиотов, хот ЧТО-ТО получиться толковое сделать при этом не обделавшись а весь мир.
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28.08.2021 00:40 Ответить
и кто ж вам это позволит?????
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28.08.2021 10:11 Ответить
 
 