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Україна продовжить евакуацію з Афганістану після виходу іноземних військ, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Україна продовжить евакуацію з Афганістану після виходу іноземних військ, - Кулеба

Україна не планує завершувати евакуацію після того, як іноземні війська залишать Афганістан. Втім, після 31 серпня стосовно виведення людей доведеться домовлятися з "Талібаном".

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в ефірі "Україна 24".

"Зараз працює військова частина аеропорту Кабула. Але і військовий аеропорт має закритися, таліби дали дедлайн до 31 серпня", - зазначив Кулеба.

За словами глави МЗС, евакуація триватиме, однак стосовно неї доведеться домовлятися безпосередньо з представниками радикального руху "Талібан".

Читайте також: В Афганістані перебувають 230 громадян України, - посол Серватюк
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Топ коментарі
+4
весь мир восхищается, как зеленые обосрались...
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27.08.2021 22:35
+3
РАБссия эвакуировала в Омск около 100 афганцев,через 2 дня они попросили Путлера вернуть их обратно в Афган,увидев нищебродов на улицах Омска... Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8734 Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8734если Лаптестан привезет в любой город РАБссии Афганцев типа беженцев....будет Хохма похлеще 95 квартала....Ржач... Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8734
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27.08.2021 22:40
+2
талибан-кулебан...договорятся Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4320
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27.08.2021 22:29
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талибан-кулебан...договорятся Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4320
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27.08.2021 22:29 Відповісти
Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6293. Это прекрасно.
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27.08.2021 22:29 Відповісти



WorldOnAlert

@worldonalert

·38 мин

It is confirmed that US forces will end their presence in Afghanistan tomorrow and handover the Kabul airport to the Taliban. It looks like the Biden government's fear of another major terrorist attack against American forces in the next 72 hours is too high.
Remember when U.S. forces left the Bagram Air Base after nearly 20 years by shutting off the electricity and slipping away in the night without notifying the base's new Afghan commander, who discovered the Americans' departure. This time it seems that the US informed the Taliban.

Подтверждено, что завтра американские войска прекратят свое присутствие в Афганистане и передадут кабульский аэропорт талибам. Похоже, что опасения правительства Байдена перед очередным крупным террористическим нападением на американские силы в ближайшие 72 часа слишком высоки.

Вспомните, как американские войска покинули авиабазу Баграм спустя почти 20 лет, отключив электричество и ускользнув ночью, не уведомив нового афганского командира базы, который обнаружил отъезд американцев. На этот раз похоже, что США проинформировали Талибан.
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27.08.2021 22:32 Відповісти
Будет продолжаться, но придется договариваться.
А если не договорятся, то всё равно будет продолжаться. Потому, что так хочется
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27.08.2021 22:33 Відповісти
Можно много еще денег списать.Кулеба может еще второй фронт там открьіть
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27.08.2021 22:33 Відповісти
весь мир восхищается, как зеленые обосрались...
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27.08.2021 22:35 Відповісти
Как сообщали СМИ: "Из Кабула из столицы украинским самолетом эвакуировали 80 человек, в том числе 8 украинцев." Писали, что 8 украинцев, включая членов экипажа.

Если такими темпами вывозить украинцев, то этот процесс будет стремиться к бесконечности.
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27.08.2021 22:37 Відповісти
РАБссия эвакуировала в Омск около 100 афганцев,через 2 дня они попросили Путлера вернуть их обратно в Афган,увидев нищебродов на улицах Омска... Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8734 Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8734если Лаптестан привезет в любой город РАБссии Афганцев типа беженцев....будет Хохма похлеще 95 квартала....Ржач... Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8734
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27.08.2021 22:40 Відповісти
Угробить хотят еще и экипаж с бортом...
Время ушло...
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27.08.2021 22:42 Відповісти
Не понял? А как вот это вот? Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7437
Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба
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27.08.2021 22:44 Відповісти
Эвакуацией занимаются США Британия и Германия,военно-транспортные самолеты стран НАТО вывезли более 100 000 людей....,быдло Мазолейное вывезло 230 афганцев.... Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9425Крысы вы Путлерские...денег нет но вы держитесь ТАМ...
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27.08.2021 22:45 Відповісти
Ага, пам'ятаємо - "під АсАбІстим контролем Зеленського", сержант Журавель підтвердить
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27.08.2021 22:47 Відповісти
Сегодня в Пермской области упал очередной самолет Путлера ...Август страшный месяц для РАБссии Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8677
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27.08.2021 22:48 Відповісти
В рашке в этом году небывалый урожай.

Бутусов:
"Летом 2021 года в России произошло беспрецедентно большое число авиакатастроф - разбилось 10 самолетов и вертолетов, это больше, чем в любой другой стране мира. Погибло 52 человека.

Уничтожены четыре боевых самолета и один пожарный гидросамолет минобороны РФ, разбились один рейсовый пассажирский самолет, один чартерный пассажирский самолет и один чартерный пассажирский вертолет, один учебный и один испытательный самолеты. "

После лета рассчитываем и на урожайную осень, зиму и весну.
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27.08.2021 22:52 Відповісти
Дмитьрий Рогозин предложил Путлеру новый Евроремонт на МКС,дырки в космолете затыкать не Скотчем, а клеем "Путлер Капут".... Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1753
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27.08.2021 22:54 Відповісти
А как же слова восхищения Запада твоей оперативностью в эвакуации? Забрехался чинуша болтливый.
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27.08.2021 23:35 Відповісти
Ага) Вы еще с ****** договоритесь, который с талибами в десна целуется)
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28.08.2021 00:34 Відповісти
Как я и предполагал. У нас нет МИДа. Беспомощная Кулеба и болваны в качестве кадров. Ну че, предсказуемо. Там на всех уровнях так. Лаптеногие вывезут, не переживайте. Они то с талибами давно договорились. Вывезут и об вас ноги оботрут, а вы как обычно зеленые сопли пускать будете. В принципе это так и должно было завершиться. Я очень удивлюсь если у этих зеленых идиотов, хот ЧТО-ТО получиться толковое сделать при этом не обделавшись а весь мир.
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28.08.2021 00:40 Відповісти
и кто ж вам это позволит?????
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28.08.2021 10:11 Відповісти
 
 