Україна продовжить евакуацію з Афганістану після виходу іноземних військ, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Україна не планує завершувати евакуацію після того, як іноземні війська залишать Афганістан. Втім, після 31 серпня стосовно виведення людей доведеться домовлятися з "Талібаном".
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в ефірі "Україна 24".
"Зараз працює військова частина аеропорту Кабула. Але і військовий аеропорт має закритися, таліби дали дедлайн до 31 серпня", - зазначив Кулеба.
За словами глави МЗС, евакуація триватиме, однак стосовно неї доведеться домовлятися безпосередньо з представниками радикального руху "Талібан".
Топ коментарі
+4 Vadym Tsyrkalyuk
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+3 Senator S 01a656ec
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+2 Гыг с Вами
показати весь коментар27.08.2021 22:29
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WorldOnAlert
@worldonalert
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It is confirmed that US forces will end their presence in Afghanistan tomorrow and handover the Kabul airport to the Taliban. It looks like the Biden government's fear of another major terrorist attack against American forces in the next 72 hours is too high.
Remember when U.S. forces left the Bagram Air Base after nearly 20 years by shutting off the electricity and slipping away in the night without notifying the base's new Afghan commander, who discovered the Americans' departure. This time it seems that the US informed the Taliban.
Подтверждено, что завтра американские войска прекратят свое присутствие в Афганистане и передадут кабульский аэропорт талибам. Похоже, что опасения правительства Байдена перед очередным крупным террористическим нападением на американские силы в ближайшие 72 часа слишком высоки.
Вспомните, как американские войска покинули авиабазу Баграм спустя почти 20 лет, отключив электричество и ускользнув ночью, не уведомив нового афганского командира базы, который обнаружил отъезд американцев. На этот раз похоже, что США проинформировали Талибан.
А если не договорятся, то всё равно будет продолжаться. Потому, что так хочется
Если такими темпами вывозить украинцев, то этот процесс будет стремиться к бесконечности.
Время ушло...
Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба
Бутусов:
"Летом 2021 года в России произошло беспрецедентно большое число авиакатастроф - разбилось 10 самолетов и вертолетов, это больше, чем в любой другой стране мира. Погибло 52 человека.
Уничтожены четыре боевых самолета и один пожарный гидросамолет минобороны РФ, разбились один рейсовый пассажирский самолет, один чартерный пассажирский самолет и один чартерный пассажирский вертолет, один учебный и один испытательный самолеты. "
После лета рассчитываем и на урожайную осень, зиму и весну.