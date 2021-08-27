УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5007 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Захоплення влади в Афганістані
3 783 43
Афганістан (450) Серватюк (8)

В Афганістані перебувають 230 громадян України, - посол Серватюк

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Афганістані перебувають 230 громадян України, - посол Серватюк

На території Афганістану залишаються трохи більше 230 людей, які є громадянами України або їхніми родичами. Напередодні Україна вже вивезла понад 250 українців, членів їх сімей та іноземців.

Про це повідомив посол України в Таджикистані та Афганістані Василь Серватюк в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з нашими останніми даними, на території Афганістану залишається трохи більше 230 людей, які є громадянами України або їхніми родичами", – зазначив він.

За словами дипломата, дві жінки, які зараз перебувають в Афганістані, є етнічними українками. Вони вийшли заміж та проживали в Афганістані на постійній основі. Решта громадян є етнічними афганцями, які мають в Україні родичів і в силу різних причин нині перебувають на афганській території.

Читайте також: Росія вивозила своїх громадян не з Кабула, а з авіабази "Баграм", - посол України в Афганістані Серватюк

Нині, за словами посла, Україна вже вивезла з Афганістану понад 250 своїх громадян. Більшість із них доставили трьома евакуаційними рейсами з Києва. Ще 20 громадян (в одного ще було двоє родичів) евакуйовано міжнародними партнерами України.

Дипломат зазначив, що зараз громадяни України та члени їхніх сімей в Афганістані потребують гуманітарної допомоги.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+32
Шо-то их там с каждым днём всё больше становится. В Афганистане находится 230 граждан Украины, - посол Серватюк - Цензор.НЕТ 5153
показати весь коментар
27.08.2021 22:06
+22
вы их оттуда вывозите или наоборот - завозите?
в среду было 90
показати весь коментар
27.08.2021 22:09
+17
250 афганців-це родичі Найемов?Може хватить з нас і цих двох.
показати весь коментар
27.08.2021 22:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо-то их там с каждым днём всё больше становится. В Афганистане находится 230 граждан Украины, - посол Серватюк - Цензор.НЕТ 5153
показати весь коментар
27.08.2021 22:06 Відповісти
походу, - дельцы укр-аусвайсов подкинули...))) В Афганістані перебувають 230 громадян України, - посол Серватюк - Цензор.НЕТ 6263
показати весь коментар
28.08.2021 02:09 Відповісти
из плантаций выходят потихонько.. В Афганістані перебувають 230 громадян України, - посол Серватюк - Цензор.НЕТ 3215
показати весь коментар
28.08.2021 08:35 Відповісти
пишут что США полностью покинут Кабул этой ночью опасаясь штурма - талибы уже входят в аэропорт
Почему до сих пор не эвакуировали украинцев?
показати весь коментар
27.08.2021 22:08 Відповісти
Украинцев, которых было 90, а стало 230, видимо размножаются делением, не эвакуируют, потому что кто-то зарабатывает сейчас аж пыль столбом и идут очередные наши мутки-шмутки. Все нормальные уже свалили или вот-вот, одни мы пытаемся до последнего хватануть и кому-то помочь, непонятно зачем. Нам бы так помогали
показати весь коментар
27.08.2021 23:02 Відповісти
А кого вы оттуда вывозили?
показати весь коментар
27.08.2021 22:08 Відповісти
Тех,кто платили от 15 000 зелених за голову.
показати весь коментар
27.08.2021 22:21 Відповісти
Так писали же, государственного самолета не было, только бизнес
показати весь коментар
27.08.2021 22:21 Відповісти
вы их оттуда вывозите или наоборот - завозите?
в среду было 90
показати весь коментар
27.08.2021 22:09 Відповісти
еще раньше было 50
показати весь коментар
27.08.2021 22:22 Відповісти
размножаются как кролики В Афганістані перебувають 230 громадян України, - посол Серватюк - Цензор.НЕТ 6012
показати весь коментар
27.08.2021 22:46 Відповісти
а брехали шо 90. Кулеба: Увесь свит в очманении як ми рятуем своих громадян. Точно шо в прозрении.
показати весь коментар
27.08.2021 22:10 Відповісти
Этнические украинцы это как?
показати весь коментар
27.08.2021 22:13 Відповісти
Це коли спочатку тобі "какаяразніца", а як припече- то ладен і вишиванку вдягти, і мову згадати, і віру прийняти...
показати весь коментар
27.08.2021 22:17 Відповісти
В Афганистане находится 230 граждан Украины, - посол Серватюк - Цензор.НЕТ 2093
показати весь коментар
27.08.2021 22:17 Відповісти
250 афганців-це родичі Найемов?Може хватить з нас і цих двох.
показати весь коментар
27.08.2021 22:16 Відповісти
"более 230 человек, которые являются гражданами Украины или их родственниками"
показати весь коментар
27.08.2021 22:16 Відповісти
Накануне Украина уже вывезла более 250 Украинская, членов их семей и иностранцев. P/S Пишіть правду, вивезли 50 українців і 200 афганців, афганців на теплі соц.допомоги Европи.
показати весь коментар
27.08.2021 22:16 Відповісти
Три борта уже вывозили, там половину Кабула могли вывести. И еще 230 дебилоидов осталось.. Как так получается, хер проссышь.. Точно,хотелось бы спросить а кого вы оттуда до этого вывозили?? откуда вас там столько из "неньки" набралось?? В Афганистане находится 230 граждан Украины, - посол Серватюк - Цензор.НЕТ 7062Пиз...т по ходу нам хуже Гебельса.
показати весь коментар
27.08.2021 22:18 Відповісти
Сейчас, по словам посла, Украина уже вывезла из Афганистана более 250 своих граждан. Большинство из них доставили тремя эвакуационными рейсами из Киева. Еще 20 граждан (в друга еще было двое родственников) эвакуированы международными Источник: https://censor.net/ru/n3284990

А что это в скобках написано??)))
показати весь коментар
27.08.2021 22:22 Відповісти
Уде немного исправили))), но смысл и так не ясен. Эвакуировали 20(у одного было два родственника)
показати весь коментар
27.08.2021 22:27 Відповісти
Наверное,Заботы развернули продажи паспортов.Где людям плохо,зебилам навар.
показати весь коментар
27.08.2021 22:24 Відповісти
Со штампом в паспорте
показати весь коментар
27.08.2021 22:26 Відповісти
Наверное,Заботы развернули продажи паспортов.Где людям плохо,зебилам навар.
показати весь коментар
27.08.2021 22:25 Відповісти
Просто интересно, что украинцы делали в Афганистане
показати весь коментар
27.08.2021 22:25 Відповісти
майнят крипту)))
показати весь коментар
27.08.2021 22:52 Відповісти
250 афганців-це родичі Найемов?Може хватить з нас і цих двох.
показати весь коментар
27.08.2021 22:26 Відповісти
...что это за украинцы, и как они там, в таком кол-стве оказались?)
показати весь коментар
27.08.2021 22:27 Відповісти
Граждане Украины у них, как кролики размножаются.
показати весь коментар
27.08.2021 22:29 Відповісти
Всю жизнь мечтал посетить эту прекрасную страну,но видно не судьба...
показати весь коментар
27.08.2021 22:35 Відповісти
таких "прекрасных" стран в Мире ещё до фига.
показати весь коментар
27.08.2021 22:53 Відповісти
Они там что, размножаются как кролики или МИД работать не умеет?
показати весь коментар
27.08.2021 22:51 Відповісти
Возять, возять, а вони як гриби після дощу.
показати весь коментар
27.08.2021 22:53 Відповісти
Було 120, стало 230...
Так кого вивозили???
показати весь коментар
27.08.2021 23:05 Відповісти
Судя по увеличению, они не вывозят, а завозят.
показати весь коментар
27.08.2021 23:32 Відповісти
заберите этих 2 х баб дебилкуватых оттуда, чужими рейсами и миссия будет выполнена...иначе этому потоку родни наема, конца не будет..
показати весь коментар
27.08.2021 23:14 Відповісти
Такое впечатление, что благодаря титаническим усилиям ЗЕлядей, количество нуждающихся в эвакуации из Афганистана не уменьшается, а растет.
показати весь коментар
27.08.2021 23:30 Відповісти
Походу зеКулеба наоборот - завозит украинцев в Афганистан. В Афганістані перебувають 230 громадян України, - посол Серватюк - Цензор.НЕТ 3759
показати весь коментар
27.08.2021 23:31 Відповісти
Похвалите нас в ООН и мы ещё привезём 10 тыс. родственников.
Кулеба, Зеленский.
показати весь коментар
28.08.2021 06:37 Відповісти
Навіщо родичів?
Навіщо нам в Україні ще чорняві Наєми?
По Києву їх й так вже забагато, а хтось хоче ще більше цього зоопарку.
показати весь коментар
28.08.2021 07:19 Відповісти
Думаю, что самолёту нужно для чего-то летать туда-сюда....Что-то перевозят. Очень ценное. А люди - это только прикрытие....
показати весь коментар
28.08.2021 11:26 Відповісти
Папик Кулебы силен в математике .
показати весь коментар
28.08.2021 12:51 Відповісти
 
 