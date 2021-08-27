В Афганістані перебувають 230 громадян України, - посол Серватюк

На території Афганістану залишаються трохи більше 230 людей, які є громадянами України або їхніми родичами. Напередодні Україна вже вивезла понад 250 українців, членів їх сімей та іноземців.

Про це повідомив посол України в Таджикистані та Афганістані Василь Серватюк в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з нашими останніми даними, на території Афганістану залишається трохи більше 230 людей, які є громадянами України або їхніми родичами", – зазначив він.

За словами дипломата, дві жінки, які зараз перебувають в Афганістані, є етнічними українками. Вони вийшли заміж та проживали в Афганістані на постійній основі. Решта громадян є етнічними афганцями, які мають в Україні родичів і в силу різних причин нині перебувають на афганській території.

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Нині, за словами посла, Україна вже вивезла з Афганістану понад 250 своїх громадян. Більшість із них доставили трьома евакуаційними рейсами з Києва. Ще 20 громадян (в одного ще було двоє родичів) евакуйовано міжнародними партнерами України.

Дипломат зазначив, що зараз громадяни України та члени їхніх сімей в Афганістані потребують гуманітарної допомоги.