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В Афганистане находятся 230 граждан Украины, - посол Серватюк

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Афганистане находятся 230 граждан Украины, - посол Серватюк

На территории Афганистана еще находятся более 230 человек, которые являются гражданами Украины или их родственниками. Накануне Украина уже вывезла более 250 украинцев, членов их семей и иностранцев.

Об этом сообщил посол Украины в Таджикистане и Афганистане Василий Серватюк в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

По словам дипломата, две женщины, которые сейчас находятся в Афганистане, являются этническими украинками. Они вышли замуж и проживали в Афганистане на постоянной основе. Остальные граждане являются этническими афганцами, которые имеют в Украине родственников и в силу различных причин в настоящее время находятся на афганской территории.

Сейчас, по словам посла, Украина уже вывезла из Афганистана более 250 своих граждан. Большинство из них доставили тремя эвакуационными рейсами из Киева. Еще 20 граждан (у одного еще было двое родственников) эвакуированы международными партнерами Украины.

Дипломат отметил, что сейчас граждане Украины и члены их семей в Афганистане нуждаются в гуманитарной помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вывозила своих граждан не из Кабула, а с авиабазы "Баграм", - посол Украины в Афганистане Серватюк

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+32
Шо-то их там с каждым днём всё больше становится. В Афганистане находится 230 граждан Украины, - посол Серватюк - Цензор.НЕТ 5153
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27.08.2021 22:06
+22
вы их оттуда вывозите или наоборот - завозите?
в среду было 90
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27.08.2021 22:09
+17
250 афганців-це родичі Найемов?Може хватить з нас і цих двох.
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27.08.2021 22:16
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Шо-то их там с каждым днём всё больше становится. В Афганистане находится 230 граждан Украины, - посол Серватюк - Цензор.НЕТ 5153
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27.08.2021 22:06 Ответить
походу, - дельцы укр-аусвайсов подкинули...))) В Афганістані перебувають 230 громадян України, - посол Серватюк - Цензор.НЕТ 6263
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28.08.2021 02:09 Ответить
из плантаций выходят потихонько.. В Афганістані перебувають 230 громадян України, - посол Серватюк - Цензор.НЕТ 3215
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28.08.2021 08:35 Ответить
пишут что США полностью покинут Кабул этой ночью опасаясь штурма - талибы уже входят в аэропорт
Почему до сих пор не эвакуировали украинцев?
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27.08.2021 22:08 Ответить
Украинцев, которых было 90, а стало 230, видимо размножаются делением, не эвакуируют, потому что кто-то зарабатывает сейчас аж пыль столбом и идут очередные наши мутки-шмутки. Все нормальные уже свалили или вот-вот, одни мы пытаемся до последнего хватануть и кому-то помочь, непонятно зачем. Нам бы так помогали
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27.08.2021 23:02 Ответить
А кого вы оттуда вывозили?
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27.08.2021 22:08 Ответить
Тех,кто платили от 15 000 зелених за голову.
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27.08.2021 22:21 Ответить
Так писали же, государственного самолета не было, только бизнес
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27.08.2021 22:21 Ответить
вы их оттуда вывозите или наоборот - завозите?
в среду было 90
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27.08.2021 22:09 Ответить
еще раньше было 50
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27.08.2021 22:22 Ответить
размножаются как кролики В Афганістані перебувають 230 громадян України, - посол Серватюк - Цензор.НЕТ 6012
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27.08.2021 22:46 Ответить
а брехали шо 90. Кулеба: Увесь свит в очманении як ми рятуем своих громадян. Точно шо в прозрении.
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27.08.2021 22:10 Ответить
Этнические украинцы это как?
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27.08.2021 22:13 Ответить
Це коли спочатку тобі "какаяразніца", а як припече- то ладен і вишиванку вдягти, і мову згадати, і віру прийняти...
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27.08.2021 22:17 Ответить
В Афганистане находится 230 граждан Украины, - посол Серватюк - Цензор.НЕТ 2093
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27.08.2021 22:17 Ответить
250 афганців-це родичі Найемов?Може хватить з нас і цих двох.
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27.08.2021 22:16 Ответить
"более 230 человек, которые являются гражданами Украины или их родственниками"
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27.08.2021 22:16 Ответить
Накануне Украина уже вывезла более 250 Украинская, членов их семей и иностранцев. P/S Пишіть правду, вивезли 50 українців і 200 афганців, афганців на теплі соц.допомоги Европи.
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27.08.2021 22:16 Ответить
Три борта уже вывозили, там половину Кабула могли вывести. И еще 230 дебилоидов осталось.. Как так получается, хер проссышь.. Точно,хотелось бы спросить а кого вы оттуда до этого вывозили?? откуда вас там столько из "неньки" набралось?? В Афганистане находится 230 граждан Украины, - посол Серватюк - Цензор.НЕТ 7062Пиз...т по ходу нам хуже Гебельса.
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27.08.2021 22:18 Ответить
Сейчас, по словам посла, Украина уже вывезла из Афганистана более 250 своих граждан. Большинство из них доставили тремя эвакуационными рейсами из Киева. Еще 20 граждан (в друга еще было двое родственников) эвакуированы международными Источник: https://censor.net/ru/n3284990

А что это в скобках написано??)))
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27.08.2021 22:22 Ответить
Уде немного исправили))), но смысл и так не ясен. Эвакуировали 20(у одного было два родственника)
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27.08.2021 22:27 Ответить
Наверное,Заботы развернули продажи паспортов.Где людям плохо,зебилам навар.
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27.08.2021 22:24 Ответить
Со штампом в паспорте
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27.08.2021 22:26 Ответить
Наверное,Заботы развернули продажи паспортов.Где людям плохо,зебилам навар.
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27.08.2021 22:25 Ответить
Просто интересно, что украинцы делали в Афганистане
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27.08.2021 22:25 Ответить
майнят крипту)))
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27.08.2021 22:52 Ответить
250 афганців-це родичі Найемов?Може хватить з нас і цих двох.
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27.08.2021 22:26 Ответить
...что это за украинцы, и как они там, в таком кол-стве оказались?)
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27.08.2021 22:27 Ответить
Граждане Украины у них, как кролики размножаются.
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27.08.2021 22:29 Ответить
Всю жизнь мечтал посетить эту прекрасную страну,но видно не судьба...
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27.08.2021 22:35 Ответить
таких "прекрасных" стран в Мире ещё до фига.
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27.08.2021 22:53 Ответить
Они там что, размножаются как кролики или МИД работать не умеет?
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27.08.2021 22:51 Ответить
Возять, возять, а вони як гриби після дощу.
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27.08.2021 22:53 Ответить
Було 120, стало 230...
Так кого вивозили???
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27.08.2021 23:05 Ответить
Судя по увеличению, они не вывозят, а завозят.
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27.08.2021 23:32 Ответить
заберите этих 2 х баб дебилкуватых оттуда, чужими рейсами и миссия будет выполнена...иначе этому потоку родни наема, конца не будет..
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27.08.2021 23:14 Ответить
Такое впечатление, что благодаря титаническим усилиям ЗЕлядей, количество нуждающихся в эвакуации из Афганистана не уменьшается, а растет.
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27.08.2021 23:30 Ответить
Походу зеКулеба наоборот - завозит украинцев в Афганистан. В Афганістані перебувають 230 громадян України, - посол Серватюк - Цензор.НЕТ 3759
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27.08.2021 23:31 Ответить
Похвалите нас в ООН и мы ещё привезём 10 тыс. родственников.
Кулеба, Зеленский.
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28.08.2021 06:37 Ответить
Навіщо родичів?
Навіщо нам в Україні ще чорняві Наєми?
По Києву їх й так вже забагато, а хтось хоче ще більше цього зоопарку.
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28.08.2021 07:19 Ответить
Думаю, что самолёту нужно для чего-то летать туда-сюда....Что-то перевозят. Очень ценное. А люди - это только прикрытие....
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28.08.2021 11:26 Ответить
Папик Кулебы силен в математике .
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28.08.2021 12:51 Ответить
 
 