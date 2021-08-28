Ветераны АТО подарили полярникам книги о войне на Донбассе

Почти два десятка книг о войне, написанных непосредственными ее участниками, отправили украинским полярникам на станцию "Академик Вернадский".

Об этом сообщает Антарктический научный центр, информирует Цензор.НЕТ.

"В основном это книги, созданные участниками или очевидцами событий - бойцами, волонтерами, журналистами, переселенцами, часть из которых взяться за перо побудила именно война. ... В рамках акции #Книги_в_Антарктиду мы собрали для библиотеки станции отдельную подборку яркой ветеранской литературы", - сказано в сообщении.

Среди подборки - книги Алексея Петрова, Константина Чабалы, Влада Якушева, Виталия Запеки, Юрия Руденко, Евгении Духопельниковой.

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