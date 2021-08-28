Ветерани АТО подарували полярникам книжки про війну на Донбасі

Майже два десятки книжок про війну, написаних безпосередніми її учасниками, відправили українським полярникам на станцію "Академік Вернадський".

Про це повідомляє Антарктичний науковий центр, інформує Цензор.НЕТ.

"В основному це книги, створені учасниками або очевидцями подій - бійцями, волонтерами, журналістами, переселенцями, частину з яких взятися за перо спонукала саме війна. ... В рамках акції #Книги_в_Антарктиду ми зібрали для бібліотеки станції окрему добірку яскравої ветеранської літератури", - сказано в повідомленні.

Серед вибірки - книги Олексія Петрова, Костянтина Чабали, Влада Якушева, Віталія Запеки, Юрія Руденка, Євгенії Духопельнікової.

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