РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10771 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныПроисшествия Агрессия России против Украины
42 244 137
обстрел (20139) Донбасс (26945) боевые действия (1966) Авдеевка (2203) операция Объединенных сил (4182)

На обстрел Авдеевки российско-оккупационными войсками наши воины оказали адекватный ответ, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Сегодня, 28 августа, войска РФ совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет. Об указанном сообщено СММ ОБСЕ. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Систематические обстрелы мирных населенных пунктов из запрещенного оружия, свидетельствуют о явной заинтересованности главарей оккупационной администрации РФ в дальнейшем обострении конфликта и сознательном нежелании соблюдать Минские договоренности относительно режима прекращения огня, а также являются нарушением международного гуманитарного права, несут прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения, значительный материальный ущерб местным жителям", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские наемники выпустили по Авдеевке более 20 мин 120 мм. Результаты обстрела. ФОТОрепортаж

На обстрел Авдеевки российско-оккупационными войсками наши воины оказали адекватный ответ, - штаб ООС 01
На обстрел Авдеевки российско-оккупационными войсками наши воины оказали адекватный ответ, - штаб ООС 02
На обстрел Авдеевки российско-оккупационными войсками наши воины оказали адекватный ответ, - штаб ООС 03
На обстрел Авдеевки российско-оккупационными войсками наши воины оказали адекватный ответ, - штаб ООС 04

В штабе ООС отметили, что на обстрел российско-оккупационных войск наши воины оказали адекватный ответ, прекратив огневую активность противника.

Вместе с тем, по данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, командование ООС приказало не открывать ответный огонь по оккупантам.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+70
Лучше бы открыли ответный огонь,а не "производство" курам на смех. Дебилы,плеать.
показать весь комментарий
28.08.2021 13:40
+60
"На обстрел Авдеевки российско-оккупационными войсками наши воины оказали адекватный ответ!!! - По данному факту возбуждено уголовное производство!!!

На обстрел Авдеевки российско-оккупационными войсками наши воины оказали адекватный ответ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2722
показать весь комментарий
28.08.2021 13:47
+52
ну и что??
следак будет 5 лет вести дело
получать зарплату,премии ездить на Мальдивы
и все за наш счет
показать весь комментарий
28.08.2021 13:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
От якби була б неадекватна відповідь, щоб ті, хто залишився в живих,з тиждень всиралися під себе.
показать весь комментарий
28.08.2021 16:36 Ответить
Надо просто перестать стрелять )))))

А сколько получит денег из наших налогов ведущий это дело следователь? Лет за 5...
показать весь комментарий
28.08.2021 16:46 Ответить
На обстрел Авдеевки российско-оккупационными войсками наши воины оказали адекватный ответ, - штаб ООС. ... По данному факту возбуждено уголовное производство. На обстріл Авдіївки російсько-окупаційними військами наші воїни надали адекватну відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 344 На обстріл Авдіївки російсько-окупаційними військами наші воїни надали адекватну відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1394 На обстріл Авдіївки російсько-окупаційними військами наші воїни надали адекватну відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2445.

Вы или предатели либо придурки, но все говорит что первое.
показать весь комментарий
28.08.2021 17:02 Ответить
По данному факту возбуждено уголовное производство!!! Во время войны межгосударственной так не делают. Зеленые предатели всем хотят доказать что война гражданская.
показать весь комментарий
28.08.2021 17:09 Ответить
Степановка,7лет назад-танки российские!!!! -наблюдать,наблюдать,наблюдать..............
показать весь комментарий
28.08.2021 17:41 Ответить
это порох виноват, который наживаеца на войне и его липедская фабрика!
показать весь комментарий
28.08.2021 17:42 Ответить
Саме так. Ця істота не ввела воєнний стан в 2014 році. Тому замість негайної та дійсно ефективної відповіді ворогу заводять карні справи. Переважно на наших бійців, які вимушені воювати за законами мирного часу!
показать весь комментарий
29.08.2021 02:59 Ответить
кацапа, сиди рівно на бутилці
показать весь комментарий
29.08.2021 08:04 Ответить
Фу--стало дуже смородно. Згинь .
показать весь комментарий
29.08.2021 11:12 Ответить
https://censor.net/ua/news/3285042/******************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_76789949
показать весь комментарий
28.08.2021 17:50 Ответить
командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов
показать весь комментарий
28.08.2021 17:51 Ответить
Вони по нас бойовими набоями, а ми по ним карними справами... На обстріл Авдіївки російсько-окупаційними військами наші воїни надали адекватну відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6360 Ви що...Серйозно... У вас там що, зовсім зелені мізки запліснявіли !??? На обстріл Авдіївки російсько-окупаційними військами наші воїни надали адекватну відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7617
показать весь комментарий
28.08.2021 17:57 Ответить
Насрал в штаны командувач от страху.
показать весь комментарий
28.08.2021 18:05 Ответить
Брехунам нема довіри, коли були відповіді були і докази, а так все якесь зеленувате
показать весь комментарий
28.08.2021 18:56 Ответить
Ударим уголовным производством по обстрелам!..
показать весь комментарий
28.08.2021 19:00 Ответить
А вони,часом, не горлали,як ***####ті - путєн,ввєді вайска? Нє,ну просто цікаво...
показать весь комментарий
28.08.2021 19:17 Ответить
В ответ на обстрел придумали неадекватную отмазку, что обстрел был что бы сорвать встречу гундявого с Байденом
показать весь комментарий
28.08.2021 19:27 Ответить
А если враг решит наступать то наши войска что? Получат приказ молча отступать? А штаб ООС прикроет свою дупу этой дебильной отмазкой про встечу Байдена и ЗЕ!?
показать весь комментарий
28.08.2021 19:48 Ответить
Это уже было много раз с 2014 года.
В таком варианте вообще никакого приказа не будет. И это наихудший из всех возможных вариантов на войне.
Армейские (и не только) чинуши не любят брать ответственность. Всю свою жизнь они учились от неё уходить. И в этом достигли совершенства.
показать весь комментарий
29.08.2021 10:19 Ответить
Тоді кому ж вони служать -- народу України чи зеленим уродам...
показать весь комментарий
29.08.2021 22:05 Ответить
Зелено? - Зелено!
показать весь комментарий
28.08.2021 20:03 Ответить
Если бы ответ был бы адекватным, то рашасми уже трубили бы про погибших шахтеров и разорванных на части мальчиков в трусиках.
Но судя по всему у орков просто закончился выданный боекомплект и обстрел прекратился.
показать весь комментарий
28.08.2021 20:05 Ответить
,,Правильно, правильно, совершенно верно".
показать весь комментарий
28.08.2021 20:32 Ответить
Відповідь дають, а надають допомогу.
показать весь комментарий
28.08.2021 20:30 Ответить
Коли Беленюка образили "неопізнані расисти" в Києві, Зе відреагував миттєво. Коли росія обстрілює Авдіївку, багато поранених військових, знищена інфраструктура, у нього язик в дупі. Напевно тонка душевна натура Беленюка для нас важливіша за обстріл Авдіївки.
показать весь комментарий
28.08.2021 21:41 Ответить
На обстріл Авдіївки російсько-окупаційними військами наші воїни надали адекватну відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7621
показать весь комментарий
28.08.2021 21:55 Ответить
вот і отвєт...ка



Сич Авдія@owl_ok 12 ч

Є інформація, що на днях нас відвідає пан Земленський.
Буде відкривати школу.
А щоб школу русня не **********, на стіні напише план миру без стрілянини, мемуар про очі путіна та намалює літаки, які літять і всіх ********
показать весь комментарий
29.08.2021 00:35 Ответить
Щось не чути "адекватної відповіді".чутно тільки прильоти.
показать весь комментарий
28.08.2021 21:58 Ответить
Стеб?
показать весь комментарий
28.08.2021 22:51 Ответить
Опять БРЕШУТ!
показать весь комментарий
29.08.2021 00:55 Ответить
"командування ООС наказало не відкривати вогонь у відповідь по окупантах."
Якщо так зупиняють агресора...
показать весь комментарий
29.08.2021 01:16 Ответить
клован с ледей ее для того в Омане Патрушева ублажали, чтобы ответы давать
показать весь комментарий
29.08.2021 09:11 Ответить
адекватну - це яку? скільки москалів здохло?
показать весь комментарий
29.08.2021 09:34 Ответить
Брехати- не ціпом махати.
показать весь комментарий
29.08.2021 11:25 Ответить
Страница 2 из 2
 
 