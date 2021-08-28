На обстріл Авдіївки російсько-окупаційними військами наші воїни надали адекватну відповідь, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 28 серпня, війська РФ здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і артилерії калібру 122 мм. За цим фактом порушено кримінальне провадження.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає. Про подію повідомлено СММ ОБСЄ. За цим фактом порушено кримінальне провадження.

Систематичні обстріли мирних населених пунктів із забороненої зброї свідчать про явну зацікавленість ватажків окупаційної адміністрації РФ у подальшому загостренні конфлікту і свідомому небажанні дотримуватися Мінських домовленостей щодо режиму припинення вогню, а також є порушенням міжнародного гуманітарного права, становлять безпосередню загрозу життю і здоров'ю цивільного населення, завдають значної матеріальної шкоди місцевим жителям", - сказано в повідомленні.

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У штабі ООС зазначили, що на обстріл російсько-окупаційних військ наші воїни надали адекватну відповідь, припинивши вогневу активність противника.

Водночас, за даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, командування ООС наказало не відкривати вогонь у відповідь по окупантах.