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На обстріл Авдіївки російсько-окупаційними військами наші воїни надали адекватну відповідь, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Сьогодні, 28 серпня, війська РФ здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і артилерії калібру 122 мм. За цим фактом порушено кримінальне провадження.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає. Про подію повідомлено СММ ОБСЄ. За цим фактом порушено кримінальне провадження.

Систематичні обстріли мирних населених пунктів із забороненої зброї свідчать про явну зацікавленість ватажків окупаційної адміністрації РФ у подальшому загостренні конфлікту і свідомому небажанні дотримуватися Мінських домовленостей щодо режиму припинення вогню, а також є порушенням міжнародного гуманітарного права, становлять безпосередню загрозу життю і здоров'ю цивільного населення, завдають значної матеріальної шкоди місцевим жителям", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Російські найманці випустили по Авдіївці понад 20 мін калібру 120 мм. Наслідки обстрілу. ФОТОрепортаж

На обстріл Авдіївки російсько-окупаційними військами наші воїни надали адекватну відповідь, - штаб ООС 01

На обстріл Авдіївки російсько-окупаційними військами наші воїни надали адекватну відповідь, - штаб ООС 02
На обстріл Авдіївки російсько-окупаційними військами наші воїни надали адекватну відповідь, - штаб ООС 03
На обстріл Авдіївки російсько-окупаційними військами наші воїни надали адекватну відповідь, - штаб ООС 04

У штабі ООС зазначили, що на обстріл російсько-окупаційних військ наші воїни надали адекватну відповідь, припинивши вогневу активність противника.

Водночас, за даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, командування ООС наказало не відкривати вогонь у відповідь по окупантах.
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Топ коментарі
+70
Лучше бы открыли ответный огонь,а не "производство" курам на смех. Дебилы,плеать.
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28.08.2021 13:40
+60
"На обстрел Авдеевки российско-оккупационными войсками наши воины оказали адекватный ответ!!! - По данному факту возбуждено уголовное производство!!!

На обстрел Авдеевки российско-оккупационными войсками наши воины оказали адекватный ответ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2722
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28.08.2021 13:47
+52
ну и что??
следак будет 5 лет вести дело
получать зарплату,премии ездить на Мальдивы
и все за наш счет
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28.08.2021 13:43
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От якби була б неадекватна відповідь, щоб ті, хто залишився в живих,з тиждень всиралися під себе.
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28.08.2021 16:36 Відповісти
Надо просто перестать стрелять )))))

А сколько получит денег из наших налогов ведущий это дело следователь? Лет за 5...
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28.08.2021 16:46 Відповісти
На обстрел Авдеевки российско-оккупационными войсками наши воины оказали адекватный ответ, - штаб ООС. ... По данному факту возбуждено уголовное производство. На обстріл Авдіївки російсько-окупаційними військами наші воїни надали адекватну відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 344 На обстріл Авдіївки російсько-окупаційними військами наші воїни надали адекватну відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1394 На обстріл Авдіївки російсько-окупаційними військами наші воїни надали адекватну відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2445.

Вы или предатели либо придурки, но все говорит что первое.
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28.08.2021 17:02 Відповісти
По данному факту возбуждено уголовное производство!!! Во время войны межгосударственной так не делают. Зеленые предатели всем хотят доказать что война гражданская.
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28.08.2021 17:09 Відповісти
Степановка,7лет назад-танки российские!!!! -наблюдать,наблюдать,наблюдать..............
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28.08.2021 17:41 Відповісти
это порох виноват, который наживаеца на войне и его липедская фабрика!
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28.08.2021 17:42 Відповісти
Саме так. Ця істота не ввела воєнний стан в 2014 році. Тому замість негайної та дійсно ефективної відповіді ворогу заводять карні справи. Переважно на наших бійців, які вимушені воювати за законами мирного часу!
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29.08.2021 02:59 Відповісти
кацапа, сиди рівно на бутилці
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29.08.2021 08:04 Відповісти
Фу--стало дуже смородно. Згинь .
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29.08.2021 11:12 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3285042/******************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_76789949
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28.08.2021 17:50 Відповісти
командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов
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28.08.2021 17:51 Відповісти
Вони по нас бойовими набоями, а ми по ним карними справами... На обстріл Авдіївки російсько-окупаційними військами наші воїни надали адекватну відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6360 Ви що...Серйозно... У вас там що, зовсім зелені мізки запліснявіли !??? На обстріл Авдіївки російсько-окупаційними військами наші воїни надали адекватну відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7617
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28.08.2021 17:57 Відповісти
Насрал в штаны командувач от страху.
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28.08.2021 18:05 Відповісти
Брехунам нема довіри, коли були відповіді були і докази, а так все якесь зеленувате
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28.08.2021 18:56 Відповісти
Ударим уголовным производством по обстрелам!..
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28.08.2021 19:00 Відповісти
А вони,часом, не горлали,як ***####ті - путєн,ввєді вайска? Нє,ну просто цікаво...
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28.08.2021 19:17 Відповісти
В ответ на обстрел придумали неадекватную отмазку, что обстрел был что бы сорвать встречу гундявого с Байденом
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28.08.2021 19:27 Відповісти
А если враг решит наступать то наши войска что? Получат приказ молча отступать? А штаб ООС прикроет свою дупу этой дебильной отмазкой про встечу Байдена и ЗЕ!?
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28.08.2021 19:48 Відповісти
Это уже было много раз с 2014 года.
В таком варианте вообще никакого приказа не будет. И это наихудший из всех возможных вариантов на войне.
Армейские (и не только) чинуши не любят брать ответственность. Всю свою жизнь они учились от неё уходить. И в этом достигли совершенства.
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29.08.2021 10:19 Відповісти
Тоді кому ж вони служать -- народу України чи зеленим уродам...
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29.08.2021 22:05 Відповісти
Зелено? - Зелено!
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28.08.2021 20:03 Відповісти
Если бы ответ был бы адекватным, то рашасми уже трубили бы про погибших шахтеров и разорванных на части мальчиков в трусиках.
Но судя по всему у орков просто закончился выданный боекомплект и обстрел прекратился.
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28.08.2021 20:05 Відповісти
,,Правильно, правильно, совершенно верно".
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28.08.2021 20:32 Відповісти
Відповідь дають, а надають допомогу.
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28.08.2021 20:30 Відповісти
Коли Беленюка образили "неопізнані расисти" в Києві, Зе відреагував миттєво. Коли росія обстрілює Авдіївку, багато поранених військових, знищена інфраструктура, у нього язик в дупі. Напевно тонка душевна натура Беленюка для нас важливіша за обстріл Авдіївки.
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28.08.2021 21:41 Відповісти
На обстріл Авдіївки російсько-окупаційними військами наші воїни надали адекватну відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7621
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28.08.2021 21:55 Відповісти
вот і отвєт...ка



Сич Авдія@owl_ok 12 ч

Є інформація, що на днях нас відвідає пан Земленський.
Буде відкривати школу.
А щоб школу русня не **********, на стіні напише план миру без стрілянини, мемуар про очі путіна та намалює літаки, які літять і всіх ********
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29.08.2021 00:35 Відповісти
Щось не чути "адекватної відповіді".чутно тільки прильоти.
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28.08.2021 21:58 Відповісти
Стеб?
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28.08.2021 22:51 Відповісти
Опять БРЕШУТ!
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29.08.2021 00:55 Відповісти
"командування ООС наказало не відкривати вогонь у відповідь по окупантах."
Якщо так зупиняють агресора...
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29.08.2021 01:16 Відповісти
клован с ледей ее для того в Омане Патрушева ублажали, чтобы ответы давать
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29.08.2021 09:11 Відповісти
адекватну - це яку? скільки москалів здохло?
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29.08.2021 09:34 Відповісти
Брехати- не ціпом махати.
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29.08.2021 11:25 Відповісти
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