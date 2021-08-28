Разумков 30 августа посетит район проведения ООС

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в понедельник, 30 августа, посетит с рабочей поездкой район проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время поездки председатель украинского парламента ознакомиться с текущей ситуацией с безопасностью и оперативной ситуацией в районе проведения Операции объединенных сил", - сказано в сообщении.

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