Разумков 30 августа посетит район проведения ООС
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в понедельник, 30 августа, посетит с рабочей поездкой район проведения Операции объединенных сил.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время поездки председатель украинского парламента ознакомиться с текущей ситуацией с безопасностью и оперативной ситуацией в районе проведения Операции объединенных сил", - сказано в сообщении.
Топ комментарии
+5 хужє не будєт
показать весь комментарий28.08.2021 14:05
+5 5 копійок
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+4 Vika Lysenko
показать весь комментарий28.08.2021 14:05
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То найсліпіший траст. Каже, що як переписав бізнес на жінку, барига гроші бачити перестав. )))
оно вопшето малоросс, так что ему до одного места хоть 30 лет а хоть 3000
но мову знает лучше чем президент
хотя она про голову бобра говорила, но может по пьяни перепутала
Государственный «ПриватБанк» завершил процедуру вручения израильского иска экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также их доверенному лицу - Вячеславу Карташову.
«Банк обязан пять раз опубликовать уведомление о вручении по каждому из ответчиков. Сейчас это требование выполнено благодаря опубликованию 26 августа 2021 года последних сообщений о вручении по каждому из ответчиков в выпуске газеты "Голос України"», - сообщила пресс-служба.
Пять публикаций уведомлений о вручении обязывают ответчиков в течение 60 дней подать отзыв с момента последней публикации.
Крайній раз Шмаркля привезла бійцям... аж два(!!!) тепловізора. Це після того, як Порох передав хлопцям цілий комплекс спостереження. Відчуйте різницю!
А цей "малорос", думаю, привезе бійцям ... пару саперних лопаток.
Ну не с пустими ж руками їхати за УБД!