РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10771 посетитель онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
2 421 28
ВР (28728) Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182) Разумков Дмитрий (1521)

Разумков 30 августа посетит район проведения ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков 30 августа посетит район проведения ООС

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в понедельник, 30 августа, посетит с рабочей поездкой район проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время поездки председатель украинского парламента ознакомиться с текущей ситуацией с безопасностью и оперативной ситуацией в районе проведения Операции объединенных сил", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская артиллерия дважды обстреляла Авдеевку, ранен украинский воин, командование ООС ответный огонь приказало не открывать, - Бутусов. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
24 серпня ЗЕбанат Розумков виступив і сказав, що нашому прапору також 30 років.. Воно дурне, чи це робиться навмисно??
показать весь комментарий
28.08.2021 14:05
+5
Зробить селфі, отримає УБД і назад.
показать весь комментарий
28.08.2021 14:10
+4
Если ещё членограй не запретит , как в прошлый раз ! Правда толку от прислуг путлера , как от козла молока
показать весь комментарий
28.08.2021 14:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если ещё членограй не запретит , как в прошлый раз ! Правда толку от прислуг путлера , как от козла молока
показать весь комментарий
28.08.2021 14:05 Ответить
Як це мило й символічно, що мережею ломбардів володіє саме голова СЛУГ Уроду.
То найсліпіший траст. Каже, що як переписав бізнес на жінку, барига гроші бачити перестав. )))
показать весь комментарий
28.08.2021 14:09 Ответить
24 серпня ЗЕбанат Розумков виступив і сказав, що нашому прапору також 30 років.. Воно дурне, чи це робиться навмисно??
показать весь комментарий
28.08.2021 14:05 Ответить
Разумков 30 августа посетит район проведения ООС - Цензор.НЕТ 2342
Разумков 30 августа посетит район проведения ООС - Цензор.НЕТ 2962
оно вопшето малоросс, так что ему до одного места хоть 30 лет а хоть 3000
но мову знает лучше чем президент
показать весь комментарий
28.08.2021 14:10 Ответить
Дехто Розумкова називає анусом бобра, так що певною мірою він і є анус бобра Разумков 30 серпня відвідає район проведення ООС - Цензор.НЕТ 534
показать весь комментарий
28.08.2021 14:15 Ответить
Разумков 30 серпня відвідає район проведення ООС - Цензор.НЕТ 655 значит Симоньян его..... подруга? Разумков 30 серпня відвідає район проведення ООС - Цензор.НЕТ 9651
хотя она про голову бобра говорила, но может по пьяни перепутала Разумков 30 серпня відвідає район проведення ООС - Цензор.НЕТ 3137
показать весь комментарий
28.08.2021 14:24 Ответить
Ух ты! И что шобла офиса Зе ему разрешит?
показать весь комментарий
28.08.2021 14:09 Ответить
Ну що, Рейган сушоний, поводили тобі по губам? Зажуй шаурмою. ))
Разумков 30 серпня відвідає район проведення ООС - Цензор.НЕТ 5034
показать весь комментарий
28.08.2021 14:17 Ответить
Зробить селфі, отримає УБД і назад.
показать весь комментарий
28.08.2021 14:10 Ответить
Простеньке запитання: Ну що цей дебілоїд там загубив?
показать весь комментарий
28.08.2021 14:18 Ответить
він не загубив, він шукає те чого не мав - рейтинг
показать весь комментарий
28.08.2021 14:22 Ответить
Якщо ти виліз нагору з такої клоаки, як партія СН, то це вже клеймо на все життя, від якого не відмитися.
показать весь комментарий
28.08.2021 15:00 Ответить
А чому вони не їздили на фронт з 2014 по 2019 рік, особливо у 2014-2015 роках?! Ото ж бо і воно. А як поставали депутатами та чинушами то і їздить в зону ООС стали, ясне діло, що вони це роблять виключно заради свого піару та політичного рейтингу. Невже вони вважають, що військові цього не розуміємо та не бачать...
показать весь комментарий
28.08.2021 14:26 Ответить
а на кой хер он там нужен? какой от него там смысл и польза? тем более командующий вроде как запретил всей этой бюрократии кататься и пиариться на передке
показать весь комментарий
28.08.2021 14:28 Ответить
щоб не збивало рейтинг недонаполеону - Україні в користь
показать весь комментарий
28.08.2021 14:35 Ответить
ТЕЖ ДОБРА НОВИНА -
Государственный «ПриватБанк» завершил процедуру вручения израильского иска экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также их доверенному лицу - Вячеславу Карташову.
«Банк обязан пять раз опубликовать уведомление о вручении по каждому из ответчиков. Сейчас это требование выполнено благодаря опубликованию 26 августа 2021 года последних сообщений о вручении по каждому из ответчиков в выпуске газеты "Голос України"», - сообщила пресс-служба.
Пять публикаций уведомлений о вручении обязывают ответчиков в течение 60 дней подать отзыв с момента последней публикации.
показать весь комментарий
28.08.2021 14:37 Ответить
Піарні понти зебидла нікого давно вже не вводять в оману.
Крайній раз Шмаркля привезла бійцям... аж два(!!!) тепловізора. Це після того, як Порох передав хлопцям цілий комплекс спостереження. Відчуйте різницю!
А цей "малорос", думаю, привезе бійцям ... пару саперних лопаток.
Ну не с пустими ж руками їхати за УБД!
показать весь комментарий
28.08.2021 14:30 Ответить
Какое счастье. А радость-то какая. Цирк приедет в гости к бойцам. Вы их хоть накормите перед праздничным ужином с фотографиями. Голодным сидеть и смотреть как потребляют пищу приезжие циркачи на голодный желудок, согласитесь, не очень приятно.
показать весь комментарий
28.08.2021 14:49 Ответить
А если шальная мина, как с Ватутиным, которого прямой наводкой Т-34 грохнули?
показать весь комментарий
28.08.2021 14:53 Ответить
Ей,Юань, прокинься і встань! Ватутіна шмальнули на рівненьщині воїни УПА,поранивши у ногу зі стрілецької зброї. Після чого Ватутіну ногу відрізали. Але сталінський генерал,не витримав операції і помер у одному із київських військовиї шпиталів. А ти -грохнули свої із Т-34! Вчи історію,студент.
показать весь комментарий
28.08.2021 16:05 Ответить
А этот там к чему? Запретили же полит.деятелям туда шастать, пиариться и правильно сделали!
показать весь комментарий
28.08.2021 15:11 Ответить
А він що,сивочолий військовий на кшталт генерал-майора артиллерії І.В.Лісового,який реально "підіймав на ноги" армію України із "нуля", починаючи із 14 року,реально вніс великий вклад у зміцнення обороноздатності українського війська,але чомусь ще і досі не є "Героєм України" (до речі:хто хоче із дописувачів дізнатись про "дєда-мопєда",так його поміж собою любовно називали наші солдати і офіцери, ті нехай переглянуть у ютубі ролик "Артиллерія,вогонь!" . Ну який толк із присутності Разумкова на фронті? Аж ніякого. Аби ото лишень попіариться,"поселфітця",отримати "кірочки"УБД і знову змитись до Києва? Не потрібен він там.
показать весь комментарий
28.08.2021 15:56 Ответить
кошка з дому мышки в пляс,я улыбаюсь с этого цирка
показать весь комментарий
28.08.2021 16:38 Ответить
У хороших руководителей подчиненные летают, а плохие сами бегают.
показать весь комментарий
28.08.2021 17:15 Ответить
В авдейвку всместе с найвеличнийшим...
показать весь комментарий
28.08.2021 19:02 Ответить
Вот какого хрена этому ещё надо в ООС? Кто то же бл*дь организовывает этим "зелёным человечкам" эти туры-сафари за наш счёт! Где вы козлы были в 2014м ? Х**м по пианино стучали?
показать весь комментарий
28.08.2021 19:32 Ответить
А на путіна?На путіна,цей опідорашений вишкребок комуняцького підорашки поїде на фронт?
показать весь комментарий
28.08.2021 21:41 Ответить
 
 