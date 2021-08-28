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Разумков 30 серпня відвідає район проведення ООС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков 30 серпня відвідає район проведення ООС

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у понеділок, 30 серпня, відвідає із робочою поїздкою район проведення Операції об'єднаних сил.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час поїздки голова українського парламенту ознайомитися з поточною безпековою  ситуацією та оперативною ситуацією в районі проведення Операції об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, поранено українського воїна, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+5
24 серпня ЗЕбанат Розумков виступив і сказав, що нашому прапору також 30 років.. Воно дурне, чи це робиться навмисно??
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28.08.2021 14:05
+5
Зробить селфі, отримає УБД і назад.
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28.08.2021 14:10
+4
Если ещё членограй не запретит , как в прошлый раз ! Правда толку от прислуг путлера , как от козла молока
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28.08.2021 14:05
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Если ещё членограй не запретит , как в прошлый раз ! Правда толку от прислуг путлера , как от козла молока
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28.08.2021 14:05 Відповісти
Як це мило й символічно, що мережею ломбардів володіє саме голова СЛУГ Уроду.
То найсліпіший траст. Каже, що як переписав бізнес на жінку, барига гроші бачити перестав. )))
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28.08.2021 14:09 Відповісти
24 серпня ЗЕбанат Розумков виступив і сказав, що нашому прапору також 30 років.. Воно дурне, чи це робиться навмисно??
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28.08.2021 14:05 Відповісти
Разумков 30 августа посетит район проведения ООС - Цензор.НЕТ 2342
Разумков 30 августа посетит район проведения ООС - Цензор.НЕТ 2962
оно вопшето малоросс, так что ему до одного места хоть 30 лет а хоть 3000
но мову знает лучше чем президент
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28.08.2021 14:10 Відповісти
Дехто Розумкова називає анусом бобра, так що певною мірою він і є анус бобра Разумков 30 серпня відвідає район проведення ООС - Цензор.НЕТ 534
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28.08.2021 14:15 Відповісти
Разумков 30 серпня відвідає район проведення ООС - Цензор.НЕТ 655 значит Симоньян его..... подруга? Разумков 30 серпня відвідає район проведення ООС - Цензор.НЕТ 9651
хотя она про голову бобра говорила, но может по пьяни перепутала Разумков 30 серпня відвідає район проведення ООС - Цензор.НЕТ 3137
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28.08.2021 14:24 Відповісти
Ух ты! И что шобла офиса Зе ему разрешит?
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28.08.2021 14:09 Відповісти
Ну що, Рейган сушоний, поводили тобі по губам? Зажуй шаурмою. ))
Разумков 30 серпня відвідає район проведення ООС - Цензор.НЕТ 5034
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28.08.2021 14:17 Відповісти
Зробить селфі, отримає УБД і назад.
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28.08.2021 14:10 Відповісти
Простеньке запитання: Ну що цей дебілоїд там загубив?
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28.08.2021 14:18 Відповісти
він не загубив, він шукає те чого не мав - рейтинг
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28.08.2021 14:22 Відповісти
Якщо ти виліз нагору з такої клоаки, як партія СН, то це вже клеймо на все життя, від якого не відмитися.
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28.08.2021 15:00 Відповісти
А чому вони не їздили на фронт з 2014 по 2019 рік, особливо у 2014-2015 роках?! Ото ж бо і воно. А як поставали депутатами та чинушами то і їздить в зону ООС стали, ясне діло, що вони це роблять виключно заради свого піару та політичного рейтингу. Невже вони вважають, що військові цього не розуміємо та не бачать...
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28.08.2021 14:26 Відповісти
а на кой хер он там нужен? какой от него там смысл и польза? тем более командующий вроде как запретил всей этой бюрократии кататься и пиариться на передке
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28.08.2021 14:28 Відповісти
щоб не збивало рейтинг недонаполеону - Україні в користь
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28.08.2021 14:35 Відповісти
ТЕЖ ДОБРА НОВИНА -
Государственный «ПриватБанк» завершил процедуру вручения израильского иска экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также их доверенному лицу - Вячеславу Карташову.
«Банк обязан пять раз опубликовать уведомление о вручении по каждому из ответчиков. Сейчас это требование выполнено благодаря опубликованию 26 августа 2021 года последних сообщений о вручении по каждому из ответчиков в выпуске газеты "Голос України"», - сообщила пресс-служба.
Пять публикаций уведомлений о вручении обязывают ответчиков в течение 60 дней подать отзыв с момента последней публикации.
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28.08.2021 14:37 Відповісти
Піарні понти зебидла нікого давно вже не вводять в оману.
Крайній раз Шмаркля привезла бійцям... аж два(!!!) тепловізора. Це після того, як Порох передав хлопцям цілий комплекс спостереження. Відчуйте різницю!
А цей "малорос", думаю, привезе бійцям ... пару саперних лопаток.
Ну не с пустими ж руками їхати за УБД!
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28.08.2021 14:30 Відповісти
Какое счастье. А радость-то какая. Цирк приедет в гости к бойцам. Вы их хоть накормите перед праздничным ужином с фотографиями. Голодным сидеть и смотреть как потребляют пищу приезжие циркачи на голодный желудок, согласитесь, не очень приятно.
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28.08.2021 14:49 Відповісти
А если шальная мина, как с Ватутиным, которого прямой наводкой Т-34 грохнули?
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28.08.2021 14:53 Відповісти
Ей,Юань, прокинься і встань! Ватутіна шмальнули на рівненьщині воїни УПА,поранивши у ногу зі стрілецької зброї. Після чого Ватутіну ногу відрізали. Але сталінський генерал,не витримав операції і помер у одному із київських військовиї шпиталів. А ти -грохнули свої із Т-34! Вчи історію,студент.
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28.08.2021 16:05 Відповісти
А этот там к чему? Запретили же полит.деятелям туда шастать, пиариться и правильно сделали!
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28.08.2021 15:11 Відповісти
А він що,сивочолий військовий на кшталт генерал-майора артиллерії І.В.Лісового,який реально "підіймав на ноги" армію України із "нуля", починаючи із 14 року,реально вніс великий вклад у зміцнення обороноздатності українського війська,але чомусь ще і досі не є "Героєм України" (до речі:хто хоче із дописувачів дізнатись про "дєда-мопєда",так його поміж собою любовно називали наші солдати і офіцери, ті нехай переглянуть у ютубі ролик "Артиллерія,вогонь!" . Ну який толк із присутності Разумкова на фронті? Аж ніякого. Аби ото лишень попіариться,"поселфітця",отримати "кірочки"УБД і знову змитись до Києва? Не потрібен він там.
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28.08.2021 15:56 Відповісти
кошка з дому мышки в пляс,я улыбаюсь с этого цирка
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28.08.2021 16:38 Відповісти
У хороших руководителей подчиненные летают, а плохие сами бегают.
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28.08.2021 17:15 Відповісти
В авдейвку всместе с найвеличнийшим...
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28.08.2021 19:02 Відповісти
Вот какого хрена этому ещё надо в ООС? Кто то же бл*дь организовывает этим "зелёным человечкам" эти туры-сафари за наш счёт! Где вы козлы были в 2014м ? Х**м по пианино стучали?
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28.08.2021 19:32 Відповісти
А на путіна?На путіна,цей опідорашений вишкребок комуняцького підорашки поїде на фронт?
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28.08.2021 21:41 Відповісти
 
 