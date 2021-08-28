Разумков 30 серпня відвідає район проведення ООС
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у понеділок, 30 серпня, відвідає із робочою поїздкою район проведення Операції об'єднаних сил.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час поїздки голова українського парламенту ознайомитися з поточною безпековою ситуацією та оперативною ситуацією в районі проведення Операції об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.
Дивіться також: Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, поранено українського воїна, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов. ФОТОрепортаж
Топ коментарі
+5 хужє не будєт
показати весь коментар28.08.2021 14:05
+5 5 копійок
показати весь коментар28.08.2021 14:10
+4 Vika Lysenko
показати весь коментар28.08.2021 14:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
То найсліпіший траст. Каже, що як переписав бізнес на жінку, барига гроші бачити перестав. )))
оно вопшето малоросс, так что ему до одного места хоть 30 лет а хоть 3000
но мову знает лучше чем президент
хотя она про голову бобра говорила, но может по пьяни перепутала
Государственный «ПриватБанк» завершил процедуру вручения израильского иска экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также их доверенному лицу - Вячеславу Карташову.
«Банк обязан пять раз опубликовать уведомление о вручении по каждому из ответчиков. Сейчас это требование выполнено благодаря опубликованию 26 августа 2021 года последних сообщений о вручении по каждому из ответчиков в выпуске газеты "Голос України"», - сообщила пресс-служба.
Пять публикаций уведомлений о вручении обязывают ответчиков в течение 60 дней подать отзыв с момента последней публикации.
Крайній раз Шмаркля привезла бійцям... аж два(!!!) тепловізора. Це після того, як Порох передав хлопцям цілий комплекс спостереження. Відчуйте різницю!
А цей "малорос", думаю, привезе бійцям ... пару саперних лопаток.
Ну не с пустими ж руками їхати за УБД!