Все граждане Украины, которые захотели покинуть Афганистан, эвакуированы, - Ермак
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что все граждане Украины, изъявившие желание покинуть страну, эвакуированы.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом глава президентского офиса заявил во время брифинга в аэропорту Борисполь по прилету военно-транспортного самолета ВСУ.
"На сегодняшний день, мы можем сказать, что все украинские граждане, которые изъявили желание выехать из Афганистана, которые связались с МИД Украины, с нашими военными, которые были в Кабуле … мы уже всех эвакуировали"
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+26 belge
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+22 Maxim Ak-Murza
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+20 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показать весь комментарий28.08.2021 17:14
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RIP..
Бабусина квартира порожня стояла.
Так, в невеличкому райцентрі (12тис населення).
Так, треба було ремонт робити.
Але ж в центрі, до автостанції 200м і до центральної площі 350м.
Стільки гадості в свою сторону я ще ніколи не чув від "вимущених переселенців". Через одного звинувачували мене про "свинские условия", "нет развлечений", "село".
Забив болт і продав 2-кімнатну квартиру молодій сім'ї за 60% вартості під виплату (на 5 років).
Вышла замуж за кубаса а гражданство не поменяла..
В Гаване, аэропорту, скиздили весь багаж у них и билеты.На балкере таранили их до Новоооссийска.. Они- кубас и белорусска
+ 2 детей были счастливы..набрали алкоголя и в долг экипажу
продавали... хватило до Минска добраться..ВСЕ РАСЧИТАЛИСЬ!!
😁
Они что под афганским героином?
А может просто команда зе-клоунов не смогла эвакуировать своих граждан?
Где и обычно - ошейник, поводок, рука ермака.
Может он джентльмен?))
@luiza4kaLova_
СЕРЕД ЕВАКУЙОВАНИХ УКРАЇНСЬКИМ ЛІТАКОМ З АФГАНІСТАНУ Є ЖУРНАЛІСТИ ІНОЗЕМНИХ ЗМІ - ЄРМАК
Это тем, кто до сих пор кивает на Ростов Сопливому. Они себе соломки подстелили, их в европах завсегда приютят.
Це лайно може повідомляти, чи вивезли всі швабри, відра, канцелярські товари)))
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Не захотели покинуть, а смогли об этом сообщить.
Не у всех была такая возможность.
Перевожу:
Кто не успел, на тех похер.