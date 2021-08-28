Все граждане Украины, которые захотели покинуть Афганистан, эвакуированы, - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что все граждане Украины, изъявившие желание покинуть страну, эвакуированы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом глава президентского офиса заявил во время брифинга в аэропорту Борисполь по прилету военно-транспортного самолета ВСУ.

"На сегодняшний день, мы можем сказать, что все украинские граждане, которые изъявили желание выехать из Афганистана, которые связались с МИД Украины, с нашими военными, которые были в Кабуле … мы уже всех эвакуировали"

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