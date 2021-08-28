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Новини Політика України Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) евакуація (1926) Єрмак Андрій (1229)

Усіх громадян України, які захотіли залишити Афганістан, евакуйовано, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Усіх громадян України, які захотіли залишити Афганістан, евакуйовано, - Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що всі громадяни України, які виявили бажання покинути країну, евакуйовані.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна про це глава президентського офісу заявив під час брифінгу в аеропорту Бориспіль після прильоту військово-транспортного літака ЗСУ.

"На сьогодні, ми можемо сказати, що всі українські громадяни, які виявили бажання виїхати з Афганістану, які зв'язалися з МЗС України, з нашими військовими, які були в Кабулі... ми вже всіх евакуювали", - заявив Єрмак.

Також дивіться: Військово-транспортний літак ЗСУ прибув із Кабула до Борисполя з евакуйованими людьми. ВIДЕО
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Топ коментарі
+26
Все граждане Украины, которые захотели покинуть Афганистан, эвакуированы, - Ермак - Цензор.НЕТ 5744 Правильно. Про тех, кого бросили, скажем, что они сами не захотели.
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28.08.2021 16:58
+22
Дерьмак и эвакуацией заведует?
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28.08.2021 17:01
+20
Он всей Украиной заведует.
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28.08.2021 17:14
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По сообщениям там было около 150 человек .
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28.08.2021 16:57 Відповісти
Все граждане Украины, которые захотели покинуть Афганистан, эвакуированы, - Ермак - Цензор.НЕТ 5744 Правильно. Про тех, кого бросили, скажем, что они сами не захотели.
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28.08.2021 16:58 Відповісти
Щас объявиться дама с собачкой и за ней лично Зелохович полетит.
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28.08.2021 17:41 Відповісти
Неее...Его Зеленка не опустит.Вот Дерьмак и полетит за дамой с афганской борзой. Усіх громадян України, які захотіли залишити Афганістан, евакуйовано, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2704
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28.08.2021 18:39 Відповісти
подождем более точных новостей
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28.08.2021 17:00 Відповісти
А на куя там Дерьмак. Він хто?
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28.08.2021 18:18 Відповісти
Завхоз президентский. Поехал пересчитывать украинцев по головам, чтобы совпадали с отчетностью
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29.08.2021 06:07 Відповісти
Дерьмак и эвакуацией заведует?
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28.08.2021 17:01 Відповісти
Он всей Украиной заведует.
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28.08.2021 17:14 Відповісти
Дерьмак главный завхоз Украины....поэтому заведует всем....
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28.08.2021 17:26 Відповісти
значит отгребать будет за все он когда цирк уедет на гастроли в Израиль?
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28.08.2021 17:28 Відповісти
Э не... отгребать будет все зеленое стадо...
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28.08.2021 17:29 Відповісти
Пока отгребают(наверно, правильно сказать - огребают) дебилы-избиратели и их заложники - недебилы-избиратели. Впрочем, как и всегда...
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28.08.2021 18:01 Відповісти
Но сейчас без одобрения дерьмака даже вова зеленский пукнуть не может...не говоря уже об остальном стаде...
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28.08.2021 17:30 Відповісти
Він буде завхозом у цирку ізраїля, хіба по ньому не видно.
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28.08.2021 17:48 Відповісти
А вот это вряд ли. Как говорит в таких случаях один мой старый знакомый, который лет 20 как живет в Ашдоде, "тяжело быть евреем, когда вокруг одни евреи"
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29.08.2021 06:09 Відповісти
Занадто довго ДєрьмакоКозир перебував у тіні Кулеби , нагородженного вовою вищим дипломатичним званням .
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28.08.2021 21:38 Відповісти
Разносчик чая стал миллионером
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28.08.2021 18:15 Відповісти
Хто не встиг- я нє віноватний!
RIP..
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28.08.2021 17:02 Відповісти
Молодцы. А расиюшка от страха обосралась и с перепугу дала взятку талибам в 100 миллионов долларов .
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28.08.2021 17:02 Відповісти
Не обосралась, а договорилась с террористами о том, что лишнехромосомных будут эвакуировать не с Кабула, а с Баграма. А в Кабул, ЗАГОДЯ поехали российские журнилюги (это до теракта)
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28.08.2021 17:06 Відповісти
Откуда новость?
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28.08.2021 17:07 Відповісти
Я о взятке.
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28.08.2021 17:13 Відповісти
Если ты дура и вышла замуж за мусульманина то следуй за ним. Какого черта размахивать украинским паспортом?
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28.08.2021 17:03 Відповісти
Это типичная черта хохлов-малоросов - наплевать на Украину и ее благополучие ради собственной выгоды свалив подальше от неньки, но когда запахло жаренным - махать украинским паспортом и требовать немедленной эвакуации за счет украинских налогоплательщиков в ненавистную им страну. Так было сплошь и рядом в 2020-м когда разразился вирус: китай, сша, германия, италия, польша, чехия и тд. И в 2021-м в палестине, а также перь в афгане.
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28.08.2021 17:09 Відповісти
Ой я Вас умоляю.... Какой китай, сша, германия, италия, польша, чехия и тд. Та тут донецкие пересиленцы чего только стоют. Требуют невозможного, но независимость их корежит.
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28.08.2021 17:15 Відповісти
В 2014, як почалась війна, я розмістив оголошення про надання безкоштовного проживання.
Бабусина квартира порожня стояла.
Так, в невеличкому райцентрі (12тис населення).
Так, треба було ремонт робити.
Але ж в центрі, до автостанції 200м і до центральної площі 350м.
Стільки гадості в свою сторону я ще ніколи не чув від "вимущених переселенців". Через одного звинувачували мене про "свинские условия", "нет развлечений", "село".
Забив болт і продав 2-кімнатну квартиру молодій сім'ї за 60% вартості під виплату (на 5 років).
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28.08.2021 18:44 Відповісти
На Кубе гдето в 80-х єнто даже было зашибись...
Вышла замуж за кубаса а гражданство не поменяла..
В Гаване, аэропорту, скиздили весь багаж у них и билеты.На балкере таранили их до Новоооссийска.. Они- кубас и белорусска
+ 2 детей были счастливы..набрали алкоголя и в долг экипажу
продавали... хватило до Минска добраться..ВСЕ РАСЧИТАЛИСЬ!!
😁
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28.08.2021 17:25 Відповісти
То есть 200 граждан Украины, о которых плакался вчера мид, - таки не смогли эвакировать!
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28.08.2021 17:04 Відповісти
что-то не очень Дермаку верю. Откуда он про всех знает. Только со слов дип. представительства которое находится в Таджикистане Все граждане Украины, которые захотели покинуть Афганистан, эвакуированы, - Ермак - Цензор.НЕТ 5014
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28.08.2021 17:05 Відповісти
А кто не захотел - мы их сами расстреляли, чтоб не мучались
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28.08.2021 17:07 Відповісти
Врет,ибо не в курсах,дерьмак,так для отмазки п.....сказал...
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28.08.2021 17:09 Відповісти
А ось і нівєрю!!
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28.08.2021 17:09 Відповісти
Отказались эвакуироваться из Афганистана?
Они что под афганским героином?
А может просто команда зе-клоунов не смогла эвакуировать своих граждан?
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28.08.2021 17:10 Відповісти
А почему нет? Возможно у людей свои интересы находиться в Афгане. Они то поехали туда почему-то, хотя что для туризма, что для жизни, что для заработка не самая привлекательная страна... А сейчас это полигон для покоса бабла...или смерти и рабства, кому как повезет.
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28.08.2021 17:17 Відповісти
это какиеразницы, которые уверены что с талибами можно будет барыжить
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28.08.2021 17:24 Відповісти
А до чього тут взагалі косорота потвора д'єрьмак?! Воно хто ващє?! Де блазень?; Знов укурений?! Може вже час в країні якусь владу встановлювати?! Я вже й на хунту згодна, мля!
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28.08.2021 17:11 Відповісти
чаушеску,ти не один!..."1+1"...
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28.08.2021 17:18 Відповісти
Де блазень?

Где и обычно - ошейник, поводок, рука ермака.
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28.08.2021 18:09 Відповісти
Усіх громадян України, які захотіли залишити Афганістан, евакуйовано, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5524зто кому перша ледя?

Усіх громадян України, які захотіли залишити Афганістан, евакуйовано, - Єрмак - Цензор.НЕТ 978
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28.08.2021 17:13 Відповісти
Усіх громадян України, які захотіли залишити Афганістан, евакуйовано, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3839 Усіх громадян України, які захотіли залишити Афганістан, евакуйовано, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3839
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28.08.2021 17:15 Відповісти
Поц-рогатый,ха-ха-ха,манделька уползла...
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28.08.2021 17:24 Відповісти
А чього сі козир *уйловський лєнку-впопучлєнку, в якусь фуйню замотану, за ручку тягне?! Вава вже обнюхане десь валяєцця?)))
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28.08.2021 17:26 Відповісти
Впопучлєнка-+++)))!
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28.08.2021 17:31 Відповісти
Так саммит как называется? Правильно.
Может он джентльмен?))
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28.08.2021 17:42 Відповісти
тому хто Єрмаку ледь
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28.08.2021 21:46 Відповісти
Бл...звичайний голова канцелярії, котрий повинен просто перебирати папірці, чародій всіх процесів в Україні! Позивний в мошанії "козырь"
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28.08.2021 17:15 Відповісти
Вірити зеленим - 4 тисячі доларів зарплати отримати...
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28.08.2021 17:25 Відповісти
Ну и Слава Богу! Ещё не хватало чтобы с нашими лётчиками и самолётами что то случилось! Только вот я одного никак не пойму - роль ермака в эвакуации? Это что входит в его обязанности? Есть МзС есть мчс есть Денисова есть всякие эмиграционные службы и т.д. Непонятки какие то…..
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28.08.2021 17:27 Відповісти
Українці дєрьмаку та зєлі побоку. Вони заробляють собі бали.

@luiza4kaLova_

СЕРЕД ЕВАКУЙОВАНИХ УКРАЇНСЬКИМ ЛІТАКОМ З АФГАНІСТАНУ Є ЖУРНАЛІСТИ ІНОЗЕМНИХ ЗМІ - ЄРМАК
Это тем, кто до сих пор кивает на Ростов Сопливому. Они себе соломки подстелили, их в европах завсегда приютят.
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28.08.2021 17:29 Відповісти
ага как Фирташа Усіх громадян України, які захотіли залишити Афганістан, евакуйовано, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4348 Усіх громадян України, які захотіли залишити Афганістан, евакуйовано, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4348
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28.08.2021 17:32 Відповісти
Просто козир-д'єрьмак знає, шо незабаром ваві- кабздець. Ото воно лєнку-впопучлєнку за ручку й тягає, шоб наслєдство нє досталось ей и ее спиногрызам от клоуна!
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28.08.2021 17:33 Відповісти
ермак-Козырь усердно делает вид что он очень полезен для Украины, хотя на самом деле предает её в ежечасном режиме будучи на проводе у кремля.
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28.08.2021 17:55 Відповісти
Краще перевір, чи є в офісі туалетний папір і скрепки
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28.08.2021 17:58 Відповісти
Дермак - агент ФСБ, Дурню Зеленому про это еще в 20 м году американцы сказали.
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28.08.2021 18:11 Відповісти
Взагалі не розумію, а хто давав завгоспу право робити якісь заяви стосовно міжнародних питань?
Це лайно може повідомляти, чи вивезли всі швабри, відра, канцелярські товари)))
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28.08.2021 18:15 Відповісти
Какого *** этот памперс дерьмак сует свой нос во все щели? Одна надежда на Байдена устранить этого агента Кремля из окружения зели. Но лучше бы ИЗ УКРАИНЫ!!!
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28.08.2021 18:17 Відповісти
Все граждане Украины, которые захотели покинуть Афганистан, эвакуированы, - Ермак

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Не захотели покинуть, а смогли об этом сообщить.
Не у всех была такая возможность.
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28.08.2021 18:17 Відповісти
опечатка: ..."не смогли..."
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28.08.2021 18:49 Відповісти
А почему про это заявляет какой то главофиса,а не премьер,президент,министр там какой,что это за должность,может его избирать будем.
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28.08.2021 18:25 Відповісти
Значит ВСЕ !!! Вопрос закрыт, рисковать самолетами и экипажами Украине к чему. Где Афганистан и где Украина. Тем более что Украина на государственном уровне не участвовала в операциях в Афганистане с времен вывода от туда советских войск. Если и продолжать эвакуацию то это только силами НАТО, но судя по том что Франция, Великобритания и т .д. заявили что завершают свою миссию, а США что завершит ее 31 августа. То видимо история эвакуации к 1 сентября закончится. Ну а дальше там наступит мракобесный мрак глубокого средневековья.
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28.08.2021 20:30 Відповісти
.... Остальные － приняли Ислам.😀
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28.08.2021 21:23 Відповісти
Все граждане Украины, которые захотели покинуть Афганистан, эвакуированы, - Ермак

Перевожу:
Кто не успел, на тех похер.
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29.08.2021 02:43 Відповісти
 
 