Усіх громадян України, які захотіли залишити Афганістан, евакуйовано, - Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що всі громадяни України, які виявили бажання покинути країну, евакуйовані.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна про це глава президентського офісу заявив під час брифінгу в аеропорту Бориспіль після прильоту військово-транспортного літака ЗСУ.

"На сьогодні, ми можемо сказати, що всі українські громадяни, які виявили бажання виїхати з Афганістану, які зв'язалися з МЗС України, з нашими військовими, які були в Кабулі... ми вже всіх евакуювали", - заявив Єрмак.

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