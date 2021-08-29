"Экс-замминистра топлива и энергетики ДНР" предстанет перед судом, - прокуратура

Бывшего "замминистра топлива и энергетики ДНР" будут судить за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

"Подозреваемый в период с июля 2014 по 2015 год, занимая должность так называемого "заместителя министра топлива и энергетики ДНР", проводил агитационную работу среди населения Донецкой области о деятельности указанной террористической организации в целях склонения к участию в ней и получение поддержки среди жителей восточных регионов Украины", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным следствия, подозреваемый налаживал взаимодействие незаконных государственных образований "Донецкая Народная Республика" и "Луганская Народная Республика" между собой для координации действий, направленных на свержение конституционного строя, захвата государственной власти в Украине и изменение границ территории и государственной границы Украины.

Также подозреваемый оказывал террористам "ДНР" материальную и организационную помощь, обеспечивал топливом военные машины, которые использовались в вооруженном противостоянии с Вооруженными силами Украины, захвате населенных пунктов, зданий, военных частей и других объектов на территории Донецкой области, захвате оружия и завладении другим способом боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой, транспортными средствами, обеспечивал отопление зданий, в которых проживали наемники РФ.

При этом подозреваемый активно взаимодействовал с местными и зарубежными средствами массовой информации с целью их использования для агитации и освещения деятельности "ДНР", а также дискредитации деятельности органов государственной власти Украины и участников антитеррористической операции.

"Стороной обвинения получено разрешение суда на задержание подозреваемого с целью привода в суд для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.

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