"Ексзаступник міністра палива та енергетики ДНР" постане перед судом, - прокуратура

Колишнього "заступник міністра палива та енергетики ДНР" судитимуть за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

"Підозрюваний у період із липня 2014 року до 2015 року, обіймаючи посаду так званого "заступника міністра палива та енергетики ДНР", проводив агітаційну роботу серед населення Донецької області щодо діяльності зазначеної терористичної організації з метою схилення до участі в ній і отримання підтримки серед жителів східних регіонів України", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, за даними слідства, підозрюваний налагоджував взаємодію незаконних державних утворень ("Донецької Народної Республіки" та "Луганської Народної Республіки") між собою задля координації дій, спрямованих на повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні та зміну меж території та державного кордону України.

Також підозрюваний надавав терористам "ДНР" матеріальну та організаційну допомогу, забезпечував паливом військові машини, які використовувались у збройному протистоянні зі Збройними силами України, захопленні населених пунктів, будівель, військових частин та інших об’єктів на території Донецької області, захопленні зброї та заволодінні у інший спосіб боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними засобами, забезпечував опалення будівель, в яких проживали найманці РФ.

При цьому підозрюваний активно взаємодіяв із місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їхнього використання для агітації та висвітлення діяльності "ДНР", а також дискредитації діяльності органів державної влади України та учасників антитерористичної операції.

"Стороною обвинувачення отримано дозвіл суду на затримання підозрюваного з метою приводу до суду для розгляду питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додали в прокуратурі.

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