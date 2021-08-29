УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11075 відвідувачів онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України Правосуддя
2 788 6
прокуратура (3171) суд (8039) Донбас (21733)

"Ексзаступник міністра палива та енергетики ДНР" постане перед судом, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Колишнього "заступник міністра палива та енергетики ДНР" судитимуть за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

"Підозрюваний у період із липня 2014 року до 2015 року, обіймаючи посаду так званого "заступника міністра палива та енергетики ДНР", проводив агітаційну роботу серед населення Донецької області щодо діяльності зазначеної терористичної організації з метою схилення до участі в ній і отримання підтримки серед жителів східних регіонів України", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: За минулу добу війська РФ 18 разів порушили режим "тиші", 10 українських воїнів зазнали поранень, - штаб ООС

Крім того, за даними слідства, підозрюваний налагоджував взаємодію незаконних державних утворень ("Донецької Народної Республіки" та "Луганської Народної Республіки") між собою задля координації дій, спрямованих на повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні та зміну меж території та державного кордону України.

Також підозрюваний надавав терористам "ДНР" матеріальну та організаційну допомогу, забезпечував паливом військові машини, які використовувались у збройному протистоянні зі Збройними силами України, захопленні населених пунктів, будівель, військових частин та інших об’єктів на території Донецької області, захопленні зброї та заволодінні у інший спосіб боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними засобами, забезпечував опалення будівель, в яких проживали найманці РФ.

При цьому підозрюваний активно взаємодіяв із місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їхнього використання для агітації та висвітлення діяльності "ДНР", а також дискредитації діяльності органів державної влади України та учасників антитерористичної операції.

"Стороною обвинувачення отримано дозвіл суду на затримання підозрюваного з метою приводу до суду для розгляду питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додали в прокуратурі.

Дивіться також: Терориста "ДНР" засуджено до 10 років в'язниці за обстріл позицій українських воїнів на Донбасі, - СБУ. ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как я понял,этот мудозвон находится на территлоии Украины? Странно. что долго раздуплялись...
показати весь коментар
29.08.2021 10:10 Відповісти
А вот я не понял не только где он находится но и вообще кто он и как его зовут. Ни в одном источнике нет информации о Ф,И,О. обвиняемого "Ексзаступник міністра палива та енергетики ДНР" постане перед судом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4725 . У нас имена коллаборантов уже военная тайна "Ексзаступник міністра палива та енергетики ДНР" постане перед судом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7224 ? Бредятина какая-то
"Ексзаступник міністра палива та енергетики ДНР" постане перед судом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1033
показати весь коментар
29.08.2021 11:17 Відповісти
Не удивлюсь, если сильно позеленевший и самый гуманный в мире Печерский суд вынесет топовое решение: - понять, простить и выплатить компенсацию за... и т.д.
показати весь коментар
29.08.2021 10:28 Відповісти
Сейчас и суда никакого не надо У врагов Майдана, друзей Расеи и членов ПР есть друг - Зеленский
"Ексзаступник міністра палива та енергетики ДНР" постане перед судом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1229
показати весь коментар
29.08.2021 11:19 Відповісти
Воно ж нестріляло, виправдати, нагородити медалькою і зробити міністром, це ж дуже цінний кадр із господарників даунбаса
показати весь коментар
29.08.2021 11:35 Відповісти
Черговий цирк на дроті...
показати весь коментар
29.08.2021 12:11 Відповісти
 
 