Украина эвакуировала из Афганистана 650 человек, - МИД
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После захвата представителями "Талибана" власти в Афганистане Украина эвакуировала из страны 650 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"После обострения ситуации в Афганистане в середине августа, совместными усилиями украинских дипломатов, военных и разведчиков из Афганистана в Украину прибыли шесть эвакуационных самолетов, которые вернули домой более 650 украинцев, членов их семей, а также иностранных журналистов, международных правозащитников и людей, которым угрожала опасность", - сказано в сообщении.
Украина вошла в круг европейских государств, которые провели наиболее успешные эвакуационные операции из Афганистана, отметили в МИД.
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+9 Странник Виртуальный d2c4d836
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+7 Вася Шевченко f77d76ba
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Да , Лучшие воины , потому что имея на руках только стрелковое оружие сумели победить танки, самолёты ракеты и бомбы кацапов - внешних врагов Афганистана .
Проамериканской афганской армии не хватило боевого духа , потому что они служили за ДЕНЬГИ , а ТАЛИБЫ сражаются за свою ВЕРУ .
Про загострення на фронті в Україні жоден з них ні гу-гу.
Навіщо українці витрачають мільярди на їхнє утримання?
могучиххитрож@пых афганских военов эвакуировали, и поставили фотку с маленьким ребенком.
https://sprotyv.info/analitica/rossijskaya-propaganda-rasprostranyaet-ocherednoj-fejk-ob-ukrainskih-*******-v-afganistane
Правда, афганские горы "почему-то" похожи на донецкие кряжи, а люди в стране, где буквально пекло, нихрена не загоревшие, но то таке...