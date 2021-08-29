Україна евакуювала з Афганістану 650 осіб, - МЗС
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Після захоплення представниками "Талібану" влади в Афганістані Україна евакуювала з країни 650 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Після загострення ситуації в Афганістані в середині серпня спільними зусиллями українських дипломатів, військових і розвідників з Афганістану до України прибули шість евакуаційних літаків, які повернули понад 650 українців, членів їхніх сімей, іноземних журналістів, міжнародних правозахисників та людей, яким загрожувала небезпека", - сказано в повідомленні.
Україна увійшла до кола європейських держав, які провели найбільш успішні евакуаційні операції з Афганістану, зазначили в МЗС..
Топ коментарі
+9 Странник Виртуальный d2c4d836
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+8 Странник Виртуальный d2c4d836
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+7 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар29.08.2021 14:33
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Да , Лучшие воины , потому что имея на руках только стрелковое оружие сумели победить танки, самолёты ракеты и бомбы кацапов - внешних врагов Афганистана .
Проамериканской афганской армии не хватило боевого духа , потому что они служили за ДЕНЬГИ , а ТАЛИБЫ сражаются за свою ВЕРУ .
Про загострення на фронті в Україні жоден з них ні гу-гу.
Навіщо українці витрачають мільярди на їхнє утримання?
могучиххитрож@пых афганских военов эвакуировали, и поставили фотку с маленьким ребенком.
https://sprotyv.info/analitica/rossijskaya-propaganda-rasprostranyaet-ocherednoj-fejk-ob-ukrainskih-*******-v-afganistane
Правда, афганские горы "почему-то" похожи на донецкие кряжи, а люди в стране, где буквально пекло, нихрена не загоревшие, но то таке...