Україна евакуювала з Афганістану 650 осіб, - МЗС

Після захоплення представниками "Талібану" влади в Афганістані Україна евакуювала з країни 650 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Після загострення ситуації в Афганістані в середині серпня спільними зусиллями українських дипломатів, військових і розвідників з Афганістану до України прибули шість евакуаційних літаків, які повернули понад 650 українців, членів їхніх сімей, іноземних журналістів, міжнародних правозахисників та людей, яким загрожувала небезпека", - сказано в повідомленні.

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