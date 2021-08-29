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Афганістан (450) МЗС (3559) евакуація (1928)

Україна евакуювала з Афганістану 650 осіб, - МЗС

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Україна евакуювала з Афганістану 650 осіб, - МЗС

Після захоплення представниками "Талібану" влади в Афганістані Україна евакуювала з країни 650 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Після загострення ситуації в Афганістані в середині серпня спільними зусиллями українських дипломатів, військових і розвідників з Афганістану до України прибули шість евакуаційних літаків, які повернули понад 650 українців, членів їхніх сімей, іноземних журналістів, міжнародних правозахисників та людей, яким загрожувала небезпека", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Військово-транспортний літак ЗСУ прибув із Кабула до Борисполя з евакуйованими людьми. ВIДЕО

Україна увійшла до кола європейських держав, які провели найбільш успішні евакуаційні операції з Афганістану, зазначили в МЗС..

Україна евакуювала з Афганістану 650 осіб, - МЗС 01
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Топ коментарі
+9
Так почему эти лучшие "воЕны" имея численное преимущество и туеву хучу вооружения так бездарно просрали страну талибам? И почему сейчас сии "воены" убегают из страны. Взяли бы да и доказали что они лучшие.
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29.08.2021 14:53
+8
ААА. Понял. Они так ненавидели американцев, что теперь стремятся сбежать с ними.
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29.08.2021 15:58
+7
650 всего... но не 650 украинцев.. правильно?
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29.08.2021 14:33
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Если власть думает, что таким образом отгребает политические дивиденты у потенциальных избирателей, то она жестоко ошибается. Каждое такое сообщение вызывает все больше раздражения. Получается у нас власть афганская а не украинская. Афганцев спасает, а свой народ обдирает как липку. Ну не заменят афганcкие беженцы украинских заробитчан. Там за столько лет войн максимум на что они способны так это мак выращивать и коноплю. Украина эвакуировала из Афганистана 650 человек, - МИД - Цензор.НЕТ 6307
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29.08.2021 14:28 Відповісти
Ты за всех не расписуйся.
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29.08.2021 14:31 Відповісти
А у Вас к этому иное отношение? Вы восхищены происходящим?
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29.08.2021 14:55 Відповісти
Зате у найкоротшого піару повні памперси, а свій нарід то таке.
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29.08.2021 14:32 Відповісти
Афганцы лучшие воины , они с рождения держат в руках оружие и победили кацапов .
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29.08.2021 14:46 Відповісти
Так почему эти лучшие "воЕны" имея численное преимущество и туеву хучу вооружения так бездарно просрали страну талибам? И почему сейчас сии "воены" убегают из страны. Взяли бы да и доказали что они лучшие.
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29.08.2021 14:53 Відповісти
Афганцы ненавидели американцев , которые навязывали им свою светскую жизнь и народ поддержал талибов. Это их местные разборки , а с внешним врагом они воюют очень достойно , их никто и никогда не смог победить и даже кацапы.
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29.08.2021 15:52 Відповісти
ААА. Понял. Они так ненавидели американцев, что теперь стремятся сбежать с ними.
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29.08.2021 15:58 Відповісти
ага , бегут только те афганцы , которые служили и работали на американцев , а не всё население Афганистана . Бегут , чтобы спасти свои жизни , талибы их за пособничество американцам могут наказать .
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29.08.2021 16:36 Відповісти
А что им мешало воевать? Они же лучшие "воены". Или мирное население им под гусеницы танков кидалось? Или может мирное население ставило им палки в колеса и воевало с ними? Эти лучшие "воены" численностью в разы превосходящие противника бросали лучшее чем у противника вооружение и так пятками накидывали, что талибы сами офигели, что так быстро взяли Кабул. Кста, они объясняют отсутствие сформированного правительства именно тем, что даже и не предполагали встретить такое "сопротивление" лучших "военов" и так быстро захватить столицу. И я именно в своем посте и имел в виду тех кого наши самолеты везут сюда в качестве беженцев. Но Вы их посчитали лучшими воинами.
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29.08.2021 17:27 Відповісти
Какой смысл им воевать , если Народ Афганистана против власти меньшинства (ПРОамериканцев), без народной поддержки не выиграть , поэтому и сложили оружие.
Да , Лучшие воины , потому что имея на руках только стрелковое оружие сумели победить танки, самолёты ракеты и бомбы кацапов - внешних врагов Афганистана .
Проамериканской афганской армии не хватило боевого духа , потому что они служили за ДЕНЬГИ , а ТАЛИБЫ сражаются за свою ВЕРУ .
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29.08.2021 17:48 Відповісти
Ну если так рассуждать, то в чем их тогда воинственность? Или они латентно лучшие воины? Україна евакуювала з Афганістану 650 осіб, - МЗС - Цензор.НЕТ 4853 Вроде лучшие, но этого никто не видит и не знает. Воин сражается уже потому, что он воин и присягу давал. Воин думать может только об одном - как лучше выполнить поставленную задачу. Все. Остальные мысли для него опасны равно как и для его страны. И с чего Вы собственно взяли что кацапов побеждали именно эти воины, а не к примеру воины Ахмада Шах Масуда, которые кстати никуда убегать не собираются и сейчас во главе с его сыном собираются воевать с талибами.
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29.08.2021 18:13 Відповісти
округлість цифри змушує в неї вірити
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29.08.2021 14:32 Відповісти
тим паче число українців - там не велике..
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29.08.2021 14:34 Відповісти
Охоче вірю: як там великий комбінатор говорив - вы через какую границу шли польскую, румынскую?!
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30.08.2021 09:46 Відповісти
чим хвалитись??? Штати одним рейсом евакували такуж саму кількість людей... літак іл76 недалекий від параметрів того американського....
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29.08.2021 14:33 Відповісти
650 всего... но не 650 украинцев.. правильно?
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29.08.2021 14:33 Відповісти
Сколько из них имеет редкую фамилию найем?
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29.08.2021 14:34 Відповісти
Зєля про Афган, єрмак про Афган, МІД про Афган.
Про загострення на фронті в Україні жоден з них ні гу-гу.
Навіщо українці витрачають мільярди на їхнє утримання?
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29.08.2021 14:45 Відповісти
650 человек по 6 тысяч баксов за человека - нехило "зеленые" заработали на беженцах... Какие уж тут политические дивиденды? Тут банально зеленые мертвые американские президенты!
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29.08.2021 14:50 Відповісти
Молодцы какие! Учитывают реакцию людей в интернете. Поняли, что завоз сюда бородатых мужиков с полотенцами на голове восторга, мягко говоря не вызывает, подкоректировали публикации. Теперь вообще не пишут сколько могучих хитрож@пых афганских военов эвакуировали, и поставили фотку с маленьким ребенком.
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29.08.2021 14:54 Відповісти
Скільки серед них жителів України?
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29.08.2021 14:58 Відповісти
А все видели, как нацисты сварганили "интервью" с "брошенными своей Родиной карателями"?
https://sprotyv.info/analitica/rossijskaya-propaganda-rasprostranyaet-ocherednoj-fejk-ob-ukrainskih-*******-v-afganistane

Правда, афганские горы "почему-то" похожи на донецкие кряжи, а люди в стране, где буквально пекло, нихрена не загоревшие, но то таке...
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29.08.2021 15:46 Відповісти
хорошо.
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29.08.2021 19:39 Відповісти
 
 