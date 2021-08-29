Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина, - заявление "Европейской Солидарности"

"Европейская Солидарность" возмущена молчанием Владимира Зеленского, который более суток игнорирует очередное преступление российских оккупационных войск - обстрелы мирной украинской Авдеевки, в результате чего Вооруженные силы Украины понесли потери.

Об этом говорится в заявлении политической силы.

"Впервые с 2017 года российские наемники применили тяжелое вооружение и привели к крайне серьезному обострению на фронте, обстреляв мирную украинскую Авдеевку. За последние несколько дней у нас десять тяжелораненых, и, к сожалению, есть убитые украинские Герои.

На этом фоне Верховный Главнокомандующий просто молчит, что уже вызывает даже не удивление, а возмущение, никак не комментируя это очередное преступление российских оккупационных войск и наши потери ...

Поэтому первый с 2017 года артиллерийский обстрел украинского города в тылу - результат пугливой политики Верховного Главнокомандующего, который отводил войска с позиций в одностороннем порядке, забрал с фронта разведывательные беспилотники, контрснайперские группы и запретил вести ответный огонь.

Потому что война в голове Зеленского давно закончилась - и он упорно продолжает игнорировать реальность.

Только этим можно объяснить и то, что российский ударный беспилотник, который власть стыдливо назвала "неизвестного происхождения", облетал Харьковскую область 27 августа, беспрепятственно выполнил свои разведывательные задания, а может и имитацию бомбежки. Подобное нарушение украинской границы - как минимум является причиной для немедленного созыва СНБО и координации с международными союзниками.

Хотим напомнить, что Зеленский лично гарантировал возвращение украинских подразделений на прежние позиции в случае малейшего нарушения со стороны оккупантов - очевидно это была еще одна ложь", - отмечается в заявлении.

"Европейская Солидарность" требует от руководства государства немедленно инициировать видеоконференцию нормандского формата и вместе с партнерами требовать от Путина соблюдения режима тишины.

Также, по мнению "Европейской Солидарности", Банковая должна немедленно поручить созвать ТКГ по ухудшению ситуации на Донбассе и дать возможность командирам подразделений на месте принимать решения об открытии ответного огня, чтобы защитить мирное население украинского Донбасса.

"Также власти обязаны найти средства и немедленно установить систему современного видеонаблюдения на всей линии соприкосновения. Это усилит безопасность украинских воинов.

Необходимо отменить все нелепые ограничения, которые препятствуют эффективному противодействию агрессору и сдерживанию его от еападив на наши силы и мирное население.

МО и Правительство должны немедленно выплатить все задолженности военнослужащим ВСУ по отпускам и больничным. А в бюджете 2022 должно быть предусмотрено увеличение зарплат украинским военным.

Деоккупация Крыма и Донбасса, а также ужесточение санкций против страны-агрессора должны стать ключевыми темами переговоров Зеленского и Байдена.

Владимир Александрович, выходите из декораций, в которых вам так уютно и комфортно. Враг обстреливает украинскую землю, которую вы очень пафосно обещали защищать и отвоевывать. Так хоть скажите что-то людям", - отметили в Европейской Солидарности".