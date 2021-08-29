РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3921 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
19 233 285
Зеленский (16541) Европейская Солидарность (998)

Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина, - заявление "Европейской Солидарности"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина, - заявление

"Европейская Солидарность" возмущена молчанием Владимира Зеленского, который более суток игнорирует очередное преступление российских оккупационных войск - обстрелы мирной украинской Авдеевки, в результате чего Вооруженные силы Украины понесли потери.

Об этом говорится в заявлении политической силы.

"Впервые с 2017 года российские наемники применили тяжелое вооружение и привели к крайне серьезному обострению на фронте, обстреляв мирную украинскую Авдеевку. За последние несколько дней у нас десять тяжелораненых, и, к сожалению, есть убитые украинские Герои.

На этом фоне Верховный Главнокомандующий просто молчит, что уже вызывает даже не удивление, а возмущение, никак не комментируя это очередное преступление российских оккупационных войск и наши потери ...

Поэтому первый с 2017 года артиллерийский обстрел украинского города в тылу - результат пугливой политики Верховного Главнокомандующего, который отводил войска с позиций в одностороннем порядке, забрал с фронта разведывательные беспилотники, контрснайперские группы и запретил вести ответный огонь.

Потому что война в голове Зеленского давно закончилась - и он упорно продолжает игнорировать реальность.

Только этим можно объяснить и то, что российский ударный беспилотник, который власть стыдливо назвала "неизвестного происхождения", облетал Харьковскую область 27 августа, беспрепятственно выполнил свои разведывательные задания, а может и имитацию бомбежки. Подобное нарушение украинской границы - как минимум является причиной для немедленного созыва СНБО и координации с международными союзниками.

Хотим напомнить, что Зеленский лично гарантировал возвращение украинских подразделений на прежние позиции в случае малейшего нарушения со стороны оккупантов - очевидно это была еще одна ложь", - отмечается в заявлении.

"Европейская Солидарность" требует от руководства государства немедленно инициировать видеоконференцию нормандского формата и вместе с партнерами требовать от Путина соблюдения режима тишины.

Также, по мнению "Европейской Солидарности", Банковая должна немедленно поручить созвать ТКГ по ухудшению ситуации на Донбассе и дать возможность командирам подразделений на месте принимать решения об открытии ответного огня, чтобы защитить мирное население украинского Донбасса.

"Также власти обязаны найти средства и немедленно установить систему современного видеонаблюдения на всей линии соприкосновения. Это усилит безопасность украинских воинов.

Необходимо отменить все нелепые ограничения, которые препятствуют эффективному противодействию агрессору и сдерживанию его от еападив на наши силы и мирное население.

МО и Правительство должны немедленно выплатить все задолженности военнослужащим ВСУ по отпускам и больничным. А в бюджете 2022 должно быть предусмотрено увеличение зарплат украинским военным.

Деоккупация Крыма и Донбасса, а также ужесточение санкций против страны-агрессора должны стать ключевыми темами переговоров Зеленского и Байдена.

Владимир Александрович, выходите из декораций, в которых вам так уютно и комфортно. Враг обстреливает украинскую землю, которую вы очень пафосно обещали защищать и отвоевывать. Так хоть скажите что-то людям", - отметили в Европейской Солидарности".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+62
а? а хде? кто я?
Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина, - заявление "Европейской Солидарности" - Цензор.НЕТ 6475

...
показать весь комментарий
29.08.2021 14:36
+41
Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина, - заявление "Европейской Солидарности" - Цензор.НЕТ 1942
показать весь комментарий
29.08.2021 14:46
+40
В простраціі,обдовбаний ,блукає між сосен корабельних !!!)))
показать весь комментарий
29.08.2021 14:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Я наавіть коментувати не буду, наскільки це тупо.
показать весь комментарий
29.08.2021 17:50 Ответить
Обгрунтуй
показать весь комментарий
29.08.2021 17:57 Ответить
Добре. Якщо, щось протягом тридцяти років цілеспрямовано знищувати - нічого доброго не буде. За всіх гідрантів. Ну де хоч якийсь проблиск? Два повноцінних Майдана!!! Війна!!! А віз і досі там. Багатюща розграбована країна... І ніхто не покараний. Ні при якому гідранті. Он руда гнида з фірташем і коломойськимвже потирає ратиці, бо гешефт. Ай, так вони ж всігда були партньори і з прибутком....
показать весь комментарий
29.08.2021 18:08 Ответить
Ти сказав, що це тупо, тому ти не будеш коментувати, але прокоментував. Отже це не тупо.
показать весь комментарий
29.08.2021 18:13 Ответить
Це тільки за вимогою обгрунтування. Що не так знову?
показать весь комментарий
29.08.2021 18:20 Ответить
Зепил, не надо, бо обосрешься
показать весь комментарий
29.08.2021 17:57 Ответить
Що б всі розуміли. Отакоє - типовий представник дамбвабве. Воно сидить десь у себе у флігелі, отримало кацапський паспорт, і вчить, як нам жити. Таки, гребаний Люцифєр. На пів ставки у ботоферми.
показать весь комментарий
29.08.2021 18:26 Ответить
Дебилушка, хочешь селедки?
показать весь комментарий
29.08.2021 19:40 Ответить
Йди до кацапського патруля - там тобі податуть паспорт.\
показать весь комментарий
29.08.2021 21:42 Ответить
Это не президент, это просто сцаное брехливое ******. Эту тварь надо гнать в шею, с его сцаним дерьмаком!
показать весь комментарий
29.08.2021 15:50 Ответить
Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала
показать весь комментарий
29.08.2021 15:50 Ответить
ЗЕ не просто молчит,
он делает это с неуважением...
показать весь комментарий
29.08.2021 15:56 Ответить
Параноя и шизофрения налицо . Без шансов на выздоровление . Не партия , а палата номер 6 .
показать весь комментарий
29.08.2021 16:05 Ответить
Очень точно описали Слуг народа,не партия а сброд фатографов и нискапробных актеров
показать весь комментарий
29.08.2021 16:25 Ответить
Неуч тупорылый . Учись писать без ошибок . Комментатор . уев .
показать весь комментарий
30.08.2021 00:37 Ответить
Вот например ты, земилоид,- ходячая шиза в обосцаных портках
показать весь комментарий
29.08.2021 17:59 Ответить
В таку Україну я не хочу... Мовчання перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 8956
показать весь комментарий
29.08.2021 17:42 Ответить
Либо такая, либо перманентно Украина будет снова превращаться в Хохляндию раз в 5 лет.

Кугуты никогда не станут полноценными гражданами.
показать весь комментарий
29.08.2021 17:58 Ответить
Як би на ялинці Майдану в 13-14рр.висіло хоча з 5 трупаків........самих головних менеджерів..... Мовчання перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 3791
показать весь комментарий
29.08.2021 18:34 Ответить
Еще раз - проблема не в хитрожопых или тупых лидерах, а в инфантильных кугутах, которые их выбирают.

Пока у этого конченого быдла будет возможность определять будущее Украины, всегда найдется тот, кто будет пользоваться их тупостью.
показать весь комментарий
29.08.2021 19:45 Ответить
Ніс чухається, часто нюхає Мовчання перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 1716
показать весь комментарий
29.08.2021 16:14 Ответить
Мовчання перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 580
показать весь комментарий
29.08.2021 16:58 Ответить
Эк енго плющит!
показать весь комментарий
30.08.2021 10:24 Ответить
Зразу видно яка ноздря найбільш робоча, а очі і вираз обличчя без аналізів видають результат роботи носа.
показать весь комментарий
29.08.2021 16:58 Ответить
Чудово пам'ятаю я те саме закидали Порошенкові.
показать весь комментарий
29.08.2021 16:34 Ответить
Та вот ви і здобули в реалі чого прагнули
показать весь комментарий
29.08.2021 19:16 Ответить
Обдолбленному наркоману похер на авдеевку,у него сериалы хорошо продаются на москвии.
показать весь комментарий
29.08.2021 16:44 Ответить
Roshen Россия
Компания

Пищевая промышленность
Россия
Центральный ФО РФ
Москва
105082, Спартаковская пл., д. 16/15, стр.1

+7(495) 788-05-81
показать весь комментарий
30.08.2021 10:31 Ответить
Мовчання перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 9044
показать весь комментарий
29.08.2021 16:45 Ответить
Ага, клован - херой и поцреот, да зепил?
показать весь комментарий
29.08.2021 18:01 Ответить
ЗеЛя ссыкливый подонок!он и его банда за все будут отвечать!
показать весь комментарий
29.08.2021 17:37 Ответить
Подождите он ещё ВСУ отведёт на несколько километров, на всякий случай.
показать весь комментарий
30.08.2021 10:26 Ответить
да бухает он и кстати, в Конча-заспе и на Банковой обстрелов не было!
показать весь комментарий
29.08.2021 17:44 Ответить
Скабеева с россия 24 на форумах цензора имеет много адептов......увы.....
показать весь комментарий
29.08.2021 17:44 Ответить
Так передавай привет **********
показать весь комментарий
29.08.2021 18:01 Ответить
Обстрелы при Порошенко - труповози пи...дуют на Ростов, обстрелы при кловане - в ответ пердеж зебилов на цензоре. Ответка, ага
показать весь комментарий
29.08.2021 18:04 Ответить
Всё ясно с тобой парашинская тварь.
Тебя, по правописанию вычислили уродец.
показать весь комментарий
29.08.2021 18:29 Ответить
29.08.14 при выводе Саню.. крым..,пуля снайпера в шею....сразу ушел,не мучаясь...сегодня у могилы с другими хлопцами и его матерью на Аллее Героев ,Сумы...Мы просто про то,что не надо преувеличивать достижения одного политика,и преувеличивать про....бы другого....тем более,если не принимали непосредственного участия в тех событиях....Десь так........Від паплюження один одного конструктиву не буде...Як це показала кондитерська фарба зеленого кольору,що змилась за секунди водою......
показать весь комментарий
29.08.2021 18:20 Ответить
Зепил, к чему это все? Чтоб перднуть в сторону кондитера? Так он не пиьар хоть по сравнению с соплей
показать весь комментарий
29.08.2021 19:42 Ответить
кондитерська фарба? А де експертиза флакончика, якого поліції передали? А чого досі лікарі, які Пороха оглядали, не заявили про фарбу? А чого вони дали офіційний висновок-епікріз Пороху, що то була саме зеленка?
показать весь комментарий
29.08.2021 21:24 Ответить
Зеленка -брильянтовий зелений,дуже важко та довго сходить зі шкіри.тижнями....Особисто я не вітаю застосування в політичних цілях,тим більш проти екс президента.Оглядали чи ні Порошенко П.О. -не знаю.Також не стрічав в окопах та землянках і не чув від хлопців про бійця бійця з псевдо Порох,також не знаю зеблазня.членограя,зелебоба та інших.Не робіть собі кумира із неоднозначної людини....Якщо деь чухається-почухайте.....Від діючого президента -не в захваті....але і хаяти,так як ви не бачу за що.
показать весь комментарий
29.08.2021 22:57 Ответить
Есть разница, просто получать на ринге по морде или ДОСТОЙНО БИТЬ в ипальник и не стоять обосранным?
А зелебоб ссаный?
показать весь комментарий
29.08.2021 18:11 Ответить
Кацапидло, писати українською, рюзкеизична щелепа не дозволяє?Чи у вас в пуйлостані це забороняється?
показать весь комментарий
29.08.2021 18:10 Ответить
Чьотирьохразовий ухилянт і зрадник малороський...
показать весь комментарий
29.08.2021 18:39 Ответить
ох ты бл... "не надо зрады" вы запели? а тебе напомнить как вы на пустом месте зраду дули начиная с 2017 года? по любому инфоповоду. даже если в реальности небыло ничего.
показать весь комментарий
29.08.2021 18:58 Ответить
Обратите внимание на фразу "Байдуже, що ця страта не ефективна..."
Переведите)))
Это написал ублюдок с мокшандии.
показать весь комментарий
29.08.2021 19:29 Ответить
мне так нравится как они все поют про разделение украинцев шо уже просто скучно.
показать весь комментарий
29.08.2021 19:43 Ответить
От скажи мені, мусор, чому розслідування по Майдану тормозять такі ж покидьки ,як ти? Дерева спилили, кінці у воду. А... нічего небіло... Що ти верзеш?
показать весь комментарий
29.08.2021 23:42 Ответить
деревья спилили у тебя в голове. а зря
показать весь комментарий
29.08.2021 23:55 Ответить
Як би відповіла власть Ізраїлю і ізраїльський "цахал" на щось подібне?Якщо Ти вважаєш вбивство,контузії , поранення ,каліцтва ,українських захисників ,руйнування житла ,та майна мирного українського населення спричинине російськими оккупантами (Роздувати зраду, нагнітати невпевненість, лякати обивателя,(єдина стратегія(ЄС).то Ти є співучасник цих варварських ,терористичних,підлих обстрілів російського окупанта України .Тобто,якщо над Твоєю сім'єю,чи родиною рашистський оккупант чинитиме насильство,Ти маєш це "з'їсти ,мовчки як рашистський десерт і ще голосно за це рашисту под'якувати (не роздувати зраду)?
показать весь комментарий
29.08.2021 21:24 Ответить
Мовчання перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 1401 Мовчання перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 1401 Мовчання перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 1401 Мовчання перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 1401 Мовчання перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 6860
Аплодирую стоя!!!
показать весь комментарий
29.08.2021 19:31 Ответить
потужненько.
показать весь комментарий
29.08.2021 19:42 Ответить
зелена шмарката гнида...
показать весь комментарий
29.08.2021 20:33 Ответить
Час настав виносити гнид з території України...
показать весь комментарий
29.08.2021 21:42 Ответить
Так он и есть соучастник путина, запрещает открывать ответный огонь на обстрелы, а то не дай Бог, кого-то ранят или убьют из оккупантов. Ну, а что наши гибнут и получают ранения, ему на это плевать, а почему, да потому что, он просто не любит украинцев. Если б были русские или евреи, о это совсем другое дело.
показать весь комментарий
29.08.2021 21:48 Ответить
это ж не Порошенко грязью или зелёнкой обливать...
показать весь комментарий
29.08.2021 23:36 Ответить
Так це чмо і є соучасніком.
Клоун, який відволікає і так не надто розумний народ, поки його грабують.
показать весь комментарий
30.08.2021 00:26 Ответить
Собака лает- караван идет.
показать весь комментарий
30.08.2021 06:51 Ответить
Нікуди караван вже не йде, він зупинився і влаштував цирк, а хижаки, потихеньку, дожирають його за лаштунками.
показать весь комментарий
30.08.2021 10:01 Ответить
он уже как 2 года им является......
показать весь комментарий
30.08.2021 09:35 Ответить
Ух-ти пухти А що ж ЄС за 5 років не могла родити закриття пропагандиських каналів? "борцуни"-сектанти?
Чи 5 років ви мали "бізнесь" - гральні свинарники. А на додачу "успішні рехформи" ( в стилі ЄС), свинарчука-свиноподібного та інших оборотнів.
5 років НІЧОГО не робили. НУЛЬ. сидіть та обтікайте
показать весь комментарий
30.08.2021 10:42 Ответить
пиар от пиарасткой солидарности
показать весь комментарий
30.08.2021 10:46 Ответить
Страница 3 из 3
 
 