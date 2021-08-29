Мовчання перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, - заява "Європейської Солідарності"

"Європейська Солідарність" обурена мовчанням Володимира Зеленського, який більше доби ігнорує черговий злочин російських окупаційних військ - обстріли мирної української Авдіївки, в результаті чого Збройні сили України зазнали втрат.

Про це йдеться в заяві політичної сили.

"Вперше з 2017 року російські найманці застосували важке озброєння і спричинили до вкрай серйозного загострення на фронті, обстрілявши мирну українську Авдіївку.

За останні декілька днів ми маємо десятьох важкопоранених, та, на жаль, вбитих українських Героїв.

На цьому фоні Верховний Головнокомандувач просто мовчить, що вже викликає навіть не подив, а обурення, ніяк не коментуючи цей черговий злочин російських окупаційних військ та наші втрати…

Тому перший з 2017 року артилерійський обстріл українського міста в тилу – результат лякливої політики Верховного Головнокомандувача, який відводив війська з позицій в односторонньому порядку, забрав з фронту розвідувальні безпілотники, контрснайперські групи та заборонив вести вогонь у відповідь.

Бо війна в голові Зеленського давно закінчилась – і він вперто продовжує ігнорувати реальність.

Тільки цим можна пояснити й те, що російський ударний безпілотник, який влада сором‘язливо назвала "невідомого походження", облітав Харківську область 27 серпня, безперешкодно виконав свої розвідувальні завдання, а може й імітацію бомбардування. Подібне порушення українського кордону – щонайменше причина для негайного скликання РНБО та координації з міжнародними союзниками.

Хочемо нагадати, що Зеленський особисто гарантував повернення українських підрозділів на попередні позиції в разі найменшого порушення з боку окупантів – очевидно це була ще одна брехня.

"Європейська Солідарність" вимагає від керівництва держави негайно ініціювати відеоконференцію нормандського формату і разом з партнерами вимагати від Путіна дотримання режиму тиші.

Банкова має негайно доручити скликання ТКГ з питань погіршення безпекової ситуації на Донбасі та дати можливість командирам підрозділів на місці приймати рішення про вогонь у відповідь, щоб захистити мирне населення українського Донбасу.

Також влада зобов’язана винайти кошти і негайно встановити систему сучасного відеоспостереження на всій лінії зіткнення. Це посилить безпеку українських воїнів.

Необхідно скасувати усі безглузді обмеження, які перешкоджають ефективній протидії агресору і стримуванню його від еападів на наші сили і мирне населення.

МО і Уряд мають негайно виплатити всі заборгованості військовослужбовцям ЗСУ по відпусткам і лікарняним. А в бюджеті 2022 має бути передбачене збільшення зарплат українським військовим.

Деокупація Криму і Донбасу, а також посилення санкцій проти країни-агресора мають стати ключовими темами переговорів Зеленського і Байдена.

Володимире Олександровичу, виходьте з декорацій, в яких вам так затишно і комфортно. Ворог обстрілює українську землю, яку ви дуже пафосно обіцяли захищати і відвойовувати. То хоча б скажіть щось людям", - відзначили в Європейській Солідарності".

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