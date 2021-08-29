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Зеленський (17439) Європейська Солідарність (1021)

Мовчання перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, - заява "Європейської Солідарності"

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Мовчання перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, - заява

"Європейська Солідарність" обурена мовчанням Володимира Зеленського, який більше доби ігнорує черговий злочин російських окупаційних військ - обстріли мирної української Авдіївки, в результаті чого Збройні сили України зазнали втрат.

Про це йдеться в заяві політичної сили.

"Вперше з 2017 року російські найманці застосували важке озброєння і спричинили до вкрай серйозного загострення на фронті, обстрілявши мирну українську Авдіївку.

За останні декілька днів ми маємо десятьох важкопоранених, та, на жаль, вбитих українських Героїв.

На цьому фоні Верховний Головнокомандувач просто мовчить, що вже викликає навіть не подив, а обурення, ніяк не коментуючи цей черговий злочин російських окупаційних військ та наші втрати…

Тому перший з 2017 року артилерійський обстріл українського міста в тилу – результат лякливої політики Верховного Головнокомандувача, який відводив війська з позицій в односторонньому порядку, забрав з фронту розвідувальні безпілотники, контрснайперські групи та заборонив вести вогонь у відповідь.

Бо війна в голові Зеленського давно закінчилась – і він вперто продовжує ігнорувати реальність.

Тільки цим можна пояснити й те, що російський ударний безпілотник, який влада сором‘язливо назвала "невідомого походження", облітав Харківську область 27 серпня, безперешкодно виконав свої розвідувальні завдання, а може й імітацію бомбардування. Подібне порушення українського кордону – щонайменше причина для негайного скликання РНБО та координації з міжнародними союзниками.

Хочемо нагадати, що Зеленський особисто гарантував повернення українських підрозділів на попередні позиції в разі найменшого порушення з боку окупантів – очевидно це була ще одна брехня.

"Європейська Солідарність" вимагає від керівництва держави негайно ініціювати відеоконференцію нормандського формату і разом з партнерами вимагати від Путіна дотримання режиму тиші.

Банкова має негайно доручити скликання ТКГ з питань погіршення безпекової ситуації на Донбасі та дати можливість командирам підрозділів на місці приймати рішення про вогонь у відповідь, щоб захистити мирне населення українського Донбасу.

Також влада зобов’язана винайти кошти і негайно встановити систему сучасного відеоспостереження на всій лінії зіткнення. Це посилить безпеку українських воїнів.

Необхідно скасувати усі безглузді обмеження, які перешкоджають ефективній протидії агресору і стримуванню його від еападів на наші сили і мирне населення.

МО і Уряд мають негайно виплатити всі заборгованості військовослужбовцям ЗСУ по відпусткам і лікарняним. А в бюджеті 2022 має бути передбачене збільшення зарплат українським військовим.

Деокупація Криму і Донбасу, а також посилення санкцій проти країни-агресора мають стати ключовими темами переговорів Зеленського і Байдена.

Володимире Олександровичу, виходьте з декорацій, в яких вам так затишно і комфортно. Ворог обстрілює українську землю, яку ви дуже пафосно обіцяли захищати і відвойовувати. То хоча б скажіть щось людям", - відзначили в Європейській Солідарності".

Також читайте: Зеленський зустрівся із родинами загиблих захисників України. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+62
а? а хде? кто я?
Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина, - заявление "Европейской Солидарности" - Цензор.НЕТ 6475

...
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29.08.2021 14:36
+41
Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина, - заявление "Европейской Солидарности" - Цензор.НЕТ 1942
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29.08.2021 14:46
+40
В простраціі,обдовбаний ,блукає між сосен корабельних !!!)))
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29.08.2021 14:42
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Я наавіть коментувати не буду, наскільки це тупо.
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29.08.2021 17:50 Відповісти
Обгрунтуй
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29.08.2021 17:57 Відповісти
Добре. Якщо, щось протягом тридцяти років цілеспрямовано знищувати - нічого доброго не буде. За всіх гідрантів. Ну де хоч якийсь проблиск? Два повноцінних Майдана!!! Війна!!! А віз і досі там. Багатюща розграбована країна... І ніхто не покараний. Ні при якому гідранті. Он руда гнида з фірташем і коломойськимвже потирає ратиці, бо гешефт. Ай, так вони ж всігда були партньори і з прибутком....
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29.08.2021 18:08 Відповісти
Ти сказав, що це тупо, тому ти не будеш коментувати, але прокоментував. Отже це не тупо.
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29.08.2021 18:13 Відповісти
Це тільки за вимогою обгрунтування. Що не так знову?
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29.08.2021 18:20 Відповісти
Зепил, не надо, бо обосрешься
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29.08.2021 17:57 Відповісти
Що б всі розуміли. Отакоє - типовий представник дамбвабве. Воно сидить десь у себе у флігелі, отримало кацапський паспорт, і вчить, як нам жити. Таки, гребаний Люцифєр. На пів ставки у ботоферми.
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29.08.2021 18:26 Відповісти
Дебилушка, хочешь селедки?
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29.08.2021 19:40 Відповісти
Йди до кацапського патруля - там тобі податуть паспорт.\
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29.08.2021 21:42 Відповісти
Это не президент, это просто сцаное брехливое ******. Эту тварь надо гнать в шею, с его сцаним дерьмаком!
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29.08.2021 15:50 Відповісти
Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала
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29.08.2021 15:50 Відповісти
ЗЕ не просто молчит,
он делает это с неуважением...
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29.08.2021 15:56 Відповісти
Параноя и шизофрения налицо . Без шансов на выздоровление . Не партия , а палата номер 6 .
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29.08.2021 16:05 Відповісти
Очень точно описали Слуг народа,не партия а сброд фатографов и нискапробных актеров
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29.08.2021 16:25 Відповісти
Неуч тупорылый . Учись писать без ошибок . Комментатор . уев .
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30.08.2021 00:37 Відповісти
Вот например ты, земилоид,- ходячая шиза в обосцаных портках
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29.08.2021 17:59 Відповісти
В таку Україну я не хочу... Мовчання перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 8956
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29.08.2021 17:42 Відповісти
Либо такая, либо перманентно Украина будет снова превращаться в Хохляндию раз в 5 лет.

Кугуты никогда не станут полноценными гражданами.
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29.08.2021 17:58 Відповісти
Як би на ялинці Майдану в 13-14рр.висіло хоча з 5 трупаків........самих головних менеджерів..... Мовчання перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 3791
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29.08.2021 18:34 Відповісти
Еще раз - проблема не в хитрожопых или тупых лидерах, а в инфантильных кугутах, которые их выбирают.

Пока у этого конченого быдла будет возможность определять будущее Украины, всегда найдется тот, кто будет пользоваться их тупостью.
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29.08.2021 19:45 Відповісти
Ніс чухається, часто нюхає Мовчання перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 1716
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29.08.2021 16:14 Відповісти
Мовчання перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 580
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29.08.2021 16:58 Відповісти
Эк енго плющит!
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30.08.2021 10:24 Відповісти
Зразу видно яка ноздря найбільш робоча, а очі і вираз обличчя без аналізів видають результат роботи носа.
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29.08.2021 16:58 Відповісти
Чудово пам'ятаю я те саме закидали Порошенкові.
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29.08.2021 16:34 Відповісти
Та вот ви і здобули в реалі чого прагнули
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29.08.2021 19:16 Відповісти
Обдолбленному наркоману похер на авдеевку,у него сериалы хорошо продаются на москвии.
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29.08.2021 16:44 Відповісти
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Россия
Центральный ФО РФ
Москва
105082, Спартаковская пл., д. 16/15, стр.1

+7(495) 788-05-81
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30.08.2021 10:31 Відповісти
Мовчання перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 9044
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29.08.2021 16:45 Відповісти
Ага, клован - херой и поцреот, да зепил?
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29.08.2021 18:01 Відповісти
ЗеЛя ссыкливый подонок!он и его банда за все будут отвечать!
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29.08.2021 17:37 Відповісти
Подождите он ещё ВСУ отведёт на несколько километров, на всякий случай.
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30.08.2021 10:26 Відповісти
да бухает он и кстати, в Конча-заспе и на Банковой обстрелов не было!
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29.08.2021 17:44 Відповісти
Скабеева с россия 24 на форумах цензора имеет много адептов......увы.....
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29.08.2021 17:44 Відповісти
Так передавай привет **********
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29.08.2021 18:01 Відповісти
Обстрелы при Порошенко - труповози пи...дуют на Ростов, обстрелы при кловане - в ответ пердеж зебилов на цензоре. Ответка, ага
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29.08.2021 18:04 Відповісти
Всё ясно с тобой парашинская тварь.
Тебя, по правописанию вычислили уродец.
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29.08.2021 18:29 Відповісти
29.08.14 при выводе Саню.. крым..,пуля снайпера в шею....сразу ушел,не мучаясь...сегодня у могилы с другими хлопцами и его матерью на Аллее Героев ,Сумы...Мы просто про то,что не надо преувеличивать достижения одного политика,и преувеличивать про....бы другого....тем более,если не принимали непосредственного участия в тех событиях....Десь так........Від паплюження один одного конструктиву не буде...Як це показала кондитерська фарба зеленого кольору,що змилась за секунди водою......
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29.08.2021 18:20 Відповісти
Зепил, к чему это все? Чтоб перднуть в сторону кондитера? Так он не пиьар хоть по сравнению с соплей
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29.08.2021 19:42 Відповісти
кондитерська фарба? А де експертиза флакончика, якого поліції передали? А чого досі лікарі, які Пороха оглядали, не заявили про фарбу? А чого вони дали офіційний висновок-епікріз Пороху, що то була саме зеленка?
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29.08.2021 21:24 Відповісти
Зеленка -брильянтовий зелений,дуже важко та довго сходить зі шкіри.тижнями....Особисто я не вітаю застосування в політичних цілях,тим більш проти екс президента.Оглядали чи ні Порошенко П.О. -не знаю.Також не стрічав в окопах та землянках і не чув від хлопців про бійця бійця з псевдо Порох,також не знаю зеблазня.членограя,зелебоба та інших.Не робіть собі кумира із неоднозначної людини....Якщо деь чухається-почухайте.....Від діючого президента -не в захваті....але і хаяти,так як ви не бачу за що.
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29.08.2021 22:57 Відповісти
Есть разница, просто получать на ринге по морде или ДОСТОЙНО БИТЬ в ипальник и не стоять обосранным?
А зелебоб ссаный?
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29.08.2021 18:11 Відповісти
Кацапидло, писати українською, рюзкеизична щелепа не дозволяє?Чи у вас в пуйлостані це забороняється?
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29.08.2021 18:10 Відповісти
Чьотирьохразовий ухилянт і зрадник малороський...
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29.08.2021 18:39 Відповісти
ох ты бл... "не надо зрады" вы запели? а тебе напомнить как вы на пустом месте зраду дули начиная с 2017 года? по любому инфоповоду. даже если в реальности небыло ничего.
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29.08.2021 18:58 Відповісти
Обратите внимание на фразу "Байдуже, що ця страта не ефективна..."
Переведите)))
Это написал ублюдок с мокшандии.
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29.08.2021 19:29 Відповісти
мне так нравится как они все поют про разделение украинцев шо уже просто скучно.
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29.08.2021 19:43 Відповісти
От скажи мені, мусор, чому розслідування по Майдану тормозять такі ж покидьки ,як ти? Дерева спилили, кінці у воду. А... нічего небіло... Що ти верзеш?
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29.08.2021 23:42 Відповісти
деревья спилили у тебя в голове. а зря
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29.08.2021 23:55 Відповісти
Як би відповіла власть Ізраїлю і ізраїльський "цахал" на щось подібне?Якщо Ти вважаєш вбивство,контузії , поранення ,каліцтва ,українських захисників ,руйнування житла ,та майна мирного українського населення спричинине російськими оккупантами (Роздувати зраду, нагнітати невпевненість, лякати обивателя,(єдина стратегія(ЄС).то Ти є співучасник цих варварських ,терористичних,підлих обстрілів російського окупанта України .Тобто,якщо над Твоєю сім'єю,чи родиною рашистський оккупант чинитиме насильство,Ти маєш це "з'їсти ,мовчки як рашистський десерт і ще голосно за це рашисту под'якувати (не роздувати зраду)?
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29.08.2021 21:24 Відповісти
Мовчання перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 1401 Мовчання перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 1401 Мовчання перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 1401 Мовчання перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 1401 Мовчання перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 6860
Аплодирую стоя!!!
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29.08.2021 19:31 Відповісти
потужненько.
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29.08.2021 19:42 Відповісти
зелена шмарката гнида...
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29.08.2021 20:33 Відповісти
Час настав виносити гнид з території України...
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29.08.2021 21:42 Відповісти
Так он и есть соучастник путина, запрещает открывать ответный огонь на обстрелы, а то не дай Бог, кого-то ранят или убьют из оккупантов. Ну, а что наши гибнут и получают ранения, ему на это плевать, а почему, да потому что, он просто не любит украинцев. Если б были русские или евреи, о это совсем другое дело.
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29.08.2021 21:48 Відповісти
это ж не Порошенко грязью или зелёнкой обливать...
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29.08.2021 23:36 Відповісти
Так це чмо і є соучасніком.
Клоун, який відволікає і так не надто розумний народ, поки його грабують.
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30.08.2021 00:26 Відповісти
Собака лает- караван идет.
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30.08.2021 06:51 Відповісти
Нікуди караван вже не йде, він зупинився і влаштував цирк, а хижаки, потихеньку, дожирають його за лаштунками.
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30.08.2021 10:01 Відповісти
он уже как 2 года им является......
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30.08.2021 09:35 Відповісти
Ух-ти пухти А що ж ЄС за 5 років не могла родити закриття пропагандиських каналів? "борцуни"-сектанти?
Чи 5 років ви мали "бізнесь" - гральні свинарники. А на додачу "успішні рехформи" ( в стилі ЄС), свинарчука-свиноподібного та інших оборотнів.
5 років НІЧОГО не робили. НУЛЬ. сидіть та обтікайте
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30.08.2021 10:42 Відповісти
пиар от пиарасткой солидарности
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30.08.2021 10:46 Відповісти
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