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Первый звонок в условиях карантина: Минздрав предоставил рекомендации для школ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Чтобы предотвратить распространение COVID-19, Министерство здравоохранения Украины предлагает рассмотреть различные варианты организации начала 2021-2022 учебного года и соблюдать противоэпидемические меры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Подчеркиваем: торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными, а решение проводить праздничные мероприятия или нет (и в каком формате) остается за администрацией школы", - говорится в сообщении.

Если предполагается традиционный праздник первого звонка - торжественная линейка, то в Минздраве рекомендуют:

- организуйте торжества под открытым небом (во дворе школы или спортивной площадке);
- старайтесь не смешивать детей разных возрастных групп / классов;
- избегайте образования толпы;
- следите за соблюдением физического дистанцирования - 1,5 метра;
- воздержитесь от организации массовых мероприятий и приглашения развлекательных коллективов, которые не являются сотрудниками школы;
- максимально сократите время проведения мероприятия.

В то же время, при выборе альтерантивного формата проведения праздника первого звонка, который не предусматривает скопления детей, министерство рекомендует:

- организуйте празднование в пределах каждого класса отдельно;
- вместо активности в помещении выберите вариант празднования под открытым небом.
- попробуйте организовать День знаний в интерактивной форме.

Также читайте: В Украине за минувшие сутки от COVID-19 умерли 34 человека, выздоровели - 685, выявили 1 906 новых случаев, - Минздрав

Автор: Богдан Гуньковський
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Маски одевать не нужно?)))
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29.08.2021 15:57 Ответить
"- попробуйте организовать День знаний в интерактивной форме." - и никаких масок и прививок не нужно!
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29.08.2021 17:08 Ответить
Чом мінздрав не надав рекомендацій до святкування дня незалежності, а от перший звоник то вже рекомендаціі довбні...
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29.08.2021 16:04 Ответить
Коротко кажучи - робіть що хочете, ми тут ні чого.
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29.08.2021 16:18 Ответить
линейки вообще-то всегда на открытом воздухе (ну кроме дождливых дней)
если откинуть политический символизм соц/концлагеря))) то это не худший вариант в карантин
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29.08.2021 16:43 Ответить
Правильно, день знань повинен бути як в нормальних країнах без пафосу, депутатів і іншого шобла
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29.08.2021 16:48 Ответить
Дебилизация методом диджитализации! Нихай компьютер сам думает и всякие книжки читает и пишет диктанты скучные
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29.08.2021 17:10 Ответить
Перший дзвінок взагалі не потрібен і від нього треба було давно відмовитися. Нікому непотрібна "совкова" показуха.
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29.08.2021 19:12 Ответить
Это рекомендации! Рекомендации выполняются по желанию!
А у кого не будет желания - "отрежем свет и воду".
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30.08.2021 08:48 Ответить
"Нова українська школа" без радянських атавізмів існувати не можете.
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30.08.2021 09:46 Ответить
 
 