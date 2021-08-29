Перший дзвінок в умовах карантину: МОЗ надало рекомендації для шкіл

Щоб запобігти поширенню COVID-19, Міністерство охорони здоров'я України пропонує розглянути різні варіанти організації початку 2021-2022 навчального року та дотримуватися протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Наголошуємо: урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов’язковими, а рішення проводити святкові заходи чи ні (і я в якому форматі) залишається за адміністрацією школи. Однак, якщо ви вирішили все ж організувати святкові урочистості, рекомендуємо дотримуватися таких порад:

Якщо передбачається традиційне свято першого дзвоника – урочиста лінійка:

Організовуйте урочистості просто неба (на подвір’ї школи чи спортивному майданчику). Намагайтеся не змішувати дітей різних вікових груп/класів. Уникайте утворення натовпу. Слідкуйте за дотриманням фізичного дистанціювання – 1,5 метри. Утримайтеся від організації масових заходів та запрошення розважальних колективів, які не є співробітниками школи. Максимально скоротіть час проведення заходу.

Якщо ви оберете альтернативний формат проведення свята першого дзвоника, який би не передбачає скупчення дітей, тоді:

Організуйте святкування в межах кожного класу окремо. Замість активності у приміщенні оберіть варіант святкування просто неба. Спробуйте організувати День знань в інтерактивній формі", - йдеться у повідомленні.

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