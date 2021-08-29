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Перший дзвінок в умовах карантину: МОЗ надало рекомендації для шкіл

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Щоб запобігти поширенню COVID-19, Міністерство охорони здоров'я України пропонує розглянути різні варіанти організації початку 2021-2022 навчального року та дотримуватися протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Наголошуємо: урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов’язковими, а рішення проводити святкові заходи чи ні (і я в якому форматі) залишається за адміністрацією школи. Однак, якщо ви вирішили все ж організувати святкові урочистості, рекомендуємо дотримуватися таких порад:

Якщо передбачається традиційне свято першого дзвоника – урочиста лінійка:

  1. Організовуйте урочистості просто неба (на подвір’ї школи чи спортивному майданчику).
  2. Намагайтеся не змішувати дітей різних вікових груп/класів.
  3. Уникайте утворення натовпу.
  4. Слідкуйте за дотриманням фізичного дистанціювання – 1,5 метри.
  5. Утримайтеся від організації масових заходів та запрошення розважальних колективів, які не є співробітниками школи.
  6. Максимально скоротіть час проведення заходу.

Якщо ви оберете альтернативний формат проведення свята першого дзвоника, який би не передбачає скупчення дітей, тоді:

  1. Організуйте святкування в межах кожного класу окремо.
  2. Замість активності у приміщенні оберіть варіант святкування просто неба.
  3. Спробуйте організувати День знань в інтерактивній формі", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Знімав маску на уроці: у США невакцинований учитель спровокував спалах COVID-19 у школі
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Маски одевать не нужно?)))
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29.08.2021 15:57 Відповісти
"- попробуйте организовать День знаний в интерактивной форме." - и никаких масок и прививок не нужно!
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29.08.2021 17:08 Відповісти
Чом мінздрав не надав рекомендацій до святкування дня незалежності, а от перший звоник то вже рекомендаціі довбні...
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29.08.2021 16:04 Відповісти
Коротко кажучи - робіть що хочете, ми тут ні чого.
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29.08.2021 16:18 Відповісти
линейки вообще-то всегда на открытом воздухе (ну кроме дождливых дней)
если откинуть политический символизм соц/концлагеря))) то это не худший вариант в карантин
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29.08.2021 16:43 Відповісти
Правильно, день знань повинен бути як в нормальних країнах без пафосу, депутатів і іншого шобла
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29.08.2021 16:48 Відповісти
Дебилизация методом диджитализации! Нихай компьютер сам думает и всякие книжки читает и пишет диктанты скучные
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29.08.2021 17:10 Відповісти
Перший дзвінок взагалі не потрібен і від нього треба було давно відмовитися. Нікому непотрібна "совкова" показуха.
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29.08.2021 19:12 Відповісти
Это рекомендации! Рекомендации выполняются по желанию!
А у кого не будет желания - "отрежем свет и воду".
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30.08.2021 08:48 Відповісти
"Нова українська школа" без радянських атавізмів існувати не можете.
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30.08.2021 09:46 Відповісти
 
 