Перший дзвінок в умовах карантину: МОЗ надало рекомендації для шкіл
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Щоб запобігти поширенню COVID-19, Міністерство охорони здоров'я України пропонує розглянути різні варіанти організації початку 2021-2022 навчального року та дотримуватися протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Наголошуємо: урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов’язковими, а рішення проводити святкові заходи чи ні (і я в якому форматі) залишається за адміністрацією школи. Однак, якщо ви вирішили все ж організувати святкові урочистості, рекомендуємо дотримуватися таких порад:
Якщо передбачається традиційне свято першого дзвоника – урочиста лінійка:
- Організовуйте урочистості просто неба (на подвір’ї школи чи спортивному майданчику).
- Намагайтеся не змішувати дітей різних вікових груп/класів.
- Уникайте утворення натовпу.
- Слідкуйте за дотриманням фізичного дистанціювання – 1,5 метри.
- Утримайтеся від організації масових заходів та запрошення розважальних колективів, які не є співробітниками школи.
- Максимально скоротіть час проведення заходу.
Якщо ви оберете альтернативний формат проведення свята першого дзвоника, який би не передбачає скупчення дітей, тоді:
- Організуйте святкування в межах кожного класу окремо.
- Замість активності у приміщенні оберіть варіант святкування просто неба.
- Спробуйте організувати День знань в інтерактивній формі", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
если откинуть политический символизм соц/концлагеря))) то это не худший вариант в карантин
А у кого не будет желания - "отрежем свет и воду".