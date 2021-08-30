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126 населенных пунктов в трех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

126 населенных пунктов в трех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате непогоды обесточены 126 населенных пунктов в трех областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные пресс-службы ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 30 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 126 населенных пунктов в 3 областях (Киевская - 88, Черниговская - 34 и Житомирская - 4)", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Чомусь не згадують про Хмельниччину. 126 населених пунктів у трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1664
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30.08.2021 08:31 Ответить
 
 