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126 населених пунктів у трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

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126 населених пунктів у трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через негоду знеструмлено 126 населених пунктів у трьох областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані пресслужби ДСНС.

"Станом на 7:00 30 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 126 населених пунктів у 3 областях (Київська – 88, Чернігівська - 34 та Житомирська – 4)", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Автор: Наталя Джума
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Чомусь не згадують про Хмельниччину. 126 населених пунктів у трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1664
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30.08.2021 08:31 Відповісти
 
 