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Первый случай смерти после вакцинации Pfizer зафиксировали в Новой Зеландии

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Первый случай смерти после вакцинации Pfizer зафиксировали в Новой Зеландии

Министерство здравоохранения Новой Зеландии заявило о первом случае смерти после вакцинации от коронавируса. Речь идет о прививке препаратом Pfizer.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такая информация была обнародована после того, как независимая комиссия по мониторингу безопасности препаратов от COVID-19 провела проверку смерти женщины после вакцинации.

"Это первый случай в Новой Зеландии, где смерть в первые дни после вакцинации была связана с вакциной Pfizer от COVID-19", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что смерть произошла из-за миокардита, который был вызван побочным действием после прививки Pfizer.

Отмечено, что сейчас в Новой Зеландии для иммунизации населения одобрены вакцины Pfizer, Janssen и AstraZeneca.

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Топ комментарии
+12
Были бы у тебя мозги, ты мог бы просто сравнить количество померших от ковида и от вакцинации.

Этого вполне хватило бы для того, чтобы не сравнивать теплое с мягким.
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30.08.2021 09:46
+11
Шо тут порівнювати, помирають від своїх хронічних букетів, як і раніше: серцеві, діабет тощо. Тіки ці категорії через вашу істерію наразі залишились майже без медичної допомоги, особливо люди з сел.
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30.08.2021 10:01
+10
А про померлих від вірусу ваші теж скупі на деталі. Ми тепер теж писатимемо: загинув від вакцини. Так буде чесно.
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30.08.2021 09:43
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Простите, но вы жалкое ссыкло, не мужчина.
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30.08.2021 11:33 Ответить
Бутусов, стыдно эту херню в новостях давать
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30.08.2021 10:10 Ответить
люди в принципе смертны. И смертны внезапно. Поэтому когда в мире вакцинируют суммарнно миллионы людей ежедневно, вполне может быть ситуация (чисто статистически) когда чел с утра вакцинировался а после обеда умер по совершенно другой причине....
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30.08.2021 10:40 Ответить
Я знаю два случая, когда умер после укола на следующий день ребенок 14 лет, в Польше, и 20 летний парень умер через четыре дня в Германии. А тетка моей жены, в Германии, на следующий день после первой дозы, попала в тяжелом состоянии больницу - атаксия с односторонней глухотой. Ходить уже может, а слух не восстановился. Давайте будем уповать на случайность, ведь вакцины абсолютно безопасны.
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30.08.2021 10:52 Ответить
вы математику в школе учили ? Поднимите статистику смертности от ковид 19 и от вакцин и Посчитайте ваши шансы, и выберите тот вариант, который вам больше подходит...
Успехов !
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30.08.2021 10:57 Ответить
Моя личная статистика - два умерших, муж и семья, итальянцы, обоим по 82 года. На этом все. А моя личная статистика по смертям от вакцин - четыре трупа и куча побочек.
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30.08.2021 14:46 Ответить
От ковида в США в 2020 году умерло 9700 человек (чистая статистика без плюсов когда люди умирали от осложнений) . От прививок к августу 2021 года скончалось 11989 человек . И это еще не весь год прошел .
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30.08.2021 20:44 Ответить
незабудьте мужика из Винницы который умер через 4 часа после укола
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30.08.2021 14:22 Ответить
У меня реальный случай, мой. Я, волею судьбы, уже третий месяц живу на Азовском море. Где-то месяц назад, в соседнем номере поселилась пожилая женщина из Мелитополя, на неделю. И вот, она мне и моей жене рассказала историю. Ее соседи, два брата, 44-х и 47-ми лет, ширнулись....На следующий день одного из них не стало.... Т.е. помер. Всё. Это вот, история из жизни людей, которые рядом.
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30.08.2021 14:32 Ответить
а умерли они конечно не от вакцины, а от серд. приступа. Чисто случайно совпало
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30.08.2021 15:02 Ответить
І жінка-військова.
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30.08.2021 21:26 Ответить
Равно когда человек умирает от сердечного спазма, но внезапно у него находят в тестах антитела к ковид и он попадает в статистику умерших от ковид. А причина была иная и человек вообще не ощущал симптомов вирусной болезни. А еще бывает когда намеренно статистику фальшивят. Еще врачебные ошибки бывают. Несовершенство тестов, которые дают правдивый результат 50 на 50. Или это другое? Или эти Ваши ваши взгляды в данном контексте неприменимы?
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30.08.2021 14:54 Ответить
Первый ? Да вы смеетесь . Таких случаев десятки тысяч . Если брать не только Австралию конечно .
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30.08.2021 20:41 Ответить
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