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Перший випадок смерті після вакцинації Pfizer зафіксували в Новій Зеландії

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Перший випадок смерті після вакцинації Pfizer зафіксували в Новій Зеландії

Міністерство охорони здоров'я Нової Зеландії заявило про перший випадок смерті після вакцинації проти коронавірусу. Йдеться про щеплення препаратом Pfizer.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Таку інформацію оприлюднено після того, як незалежна комісія з моніторингу безпеки препаратів проти COVID-19 провела перевірку смерті жінки після вакцинації.

"Це перший випадок у Новій Зеландії, де смерть у перші дні після вакцинації була пов'язана з вакциною Pfizer проти COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У заяві наголошується, що смерть сталася через міокардит, який був викликаний побічною дією після щеплення Pfizer.

Зазначено, що зараз у Новій Зеландії для імунізації населення схвалені вакцини Pfizer, Janssen і AstraZeneca.

Також читайте: У межах ініціативи COVAX 188 тис. доз вакцини Pfizer прибули в Україну, - посольство США. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Были бы у тебя мозги, ты мог бы просто сравнить количество померших от ковида и от вакцинации.

Этого вполне хватило бы для того, чтобы не сравнивать теплое с мягким.
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30.08.2021 09:46
+11
Шо тут порівнювати, помирають від своїх хронічних букетів, як і раніше: серцеві, діабет тощо. Тіки ці категорії через вашу істерію наразі залишились майже без медичної допомоги, особливо люди з сел.
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30.08.2021 10:01
+10
А про померлих від вірусу ваші теж скупі на деталі. Ми тепер теж писатимемо: загинув від вакцини. Так буде чесно.
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30.08.2021 09:43
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Простите, но вы жалкое ссыкло, не мужчина.
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30.08.2021 11:33 Відповісти
Бутусов, стыдно эту херню в новостях давать
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30.08.2021 10:10 Відповісти
люди в принципе смертны. И смертны внезапно. Поэтому когда в мире вакцинируют суммарнно миллионы людей ежедневно, вполне может быть ситуация (чисто статистически) когда чел с утра вакцинировался а после обеда умер по совершенно другой причине....
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30.08.2021 10:40 Відповісти
Я знаю два случая, когда умер после укола на следующий день ребенок 14 лет, в Польше, и 20 летний парень умер через четыре дня в Германии. А тетка моей жены, в Германии, на следующий день после первой дозы, попала в тяжелом состоянии больницу - атаксия с односторонней глухотой. Ходить уже может, а слух не восстановился. Давайте будем уповать на случайность, ведь вакцины абсолютно безопасны.
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30.08.2021 10:52 Відповісти
вы математику в школе учили ? Поднимите статистику смертности от ковид 19 и от вакцин и Посчитайте ваши шансы, и выберите тот вариант, который вам больше подходит...
Успехов !
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30.08.2021 10:57 Відповісти
Моя личная статистика - два умерших, муж и семья, итальянцы, обоим по 82 года. На этом все. А моя личная статистика по смертям от вакцин - четыре трупа и куча побочек.
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30.08.2021 14:46 Відповісти
От ковида в США в 2020 году умерло 9700 человек (чистая статистика без плюсов когда люди умирали от осложнений) . От прививок к августу 2021 года скончалось 11989 человек . И это еще не весь год прошел .
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30.08.2021 20:44 Відповісти
незабудьте мужика из Винницы который умер через 4 часа после укола
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30.08.2021 14:22 Відповісти
У меня реальный случай, мой. Я, волею судьбы, уже третий месяц живу на Азовском море. Где-то месяц назад, в соседнем номере поселилась пожилая женщина из Мелитополя, на неделю. И вот, она мне и моей жене рассказала историю. Ее соседи, два брата, 44-х и 47-ми лет, ширнулись....На следующий день одного из них не стало.... Т.е. помер. Всё. Это вот, история из жизни людей, которые рядом.
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30.08.2021 14:32 Відповісти
а умерли они конечно не от вакцины, а от серд. приступа. Чисто случайно совпало
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30.08.2021 15:02 Відповісти
І жінка-військова.
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30.08.2021 21:26 Відповісти
Равно когда человек умирает от сердечного спазма, но внезапно у него находят в тестах антитела к ковид и он попадает в статистику умерших от ковид. А причина была иная и человек вообще не ощущал симптомов вирусной болезни. А еще бывает когда намеренно статистику фальшивят. Еще врачебные ошибки бывают. Несовершенство тестов, которые дают правдивый результат 50 на 50. Или это другое? Или эти Ваши ваши взгляды в данном контексте неприменимы?
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30.08.2021 14:54 Відповісти
Первый ? Да вы смеетесь . Таких случаев десятки тысяч . Если брать не только Австралию конечно .
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30.08.2021 20:41 Відповісти
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