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Мужчина заколол брата вилами на Николаевщине, - полиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Житель Шевченковской ОТГ Николаевского района в результате ссоры нанес смертельное ранение своему брату при помощи вил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в воскресенье, 29 августа, отдел коммуникации полиции Николаевской области.

О произошедшем правоохранителям сообщила мать мужчин.

"На месте происшествия полицейские установили, что между мужчинами после застолья произошла ссора, в ходе которой старший из братьев ударил вилами своего 39-летнего брата. От полученных повреждений потерпевший скончался до приезда скорой медицинской помощи", - информировали полицейские.

42-летний злоумышленник задержан и доставлен в отделение.

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Начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст. 115 УК), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Мужчина заколол брата вилами на Николаевщине, - полиция 01
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Топ комментарии
+8
Негайно всі вила на облік в МВС.......
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30.08.2021 10:05
+6
Цензор.НЕТ останнім часом, через подібні публікації, перетворюється на звичайну "жовту" пресу початку 90-х.
Фу...👎
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30.08.2021 10:10
+3
Оковита ьодяга таке робить з людьми..але ж за комір ніхто силоміць не заливає..
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30.08.2021 10:22
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Ляшко?
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30.08.2021 10:03 Ответить
черт с вилами )))
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30.08.2021 10:06 Ответить
Оковита ьодяга таке робить з людьми..але ж за комір ніхто силоміць не заливає..
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30.08.2021 10:22 Ответить
Чёрный Абдулла
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30.08.2021 10:07 Ответить
Негайно всі вила на облік в МВС.......
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30.08.2021 10:05 Ответить
Герб вбиває!!!)
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30.08.2021 10:08 Ответить
Цензор.НЕТ останнім часом, через подібні публікації, перетворюється на звичайну "жовту" пресу початку 90-х.
Фу...👎
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30.08.2021 10:10 Ответить
не останнім часом , а вже декілька років Цензор підвищує клікабельність всіляким непотрібом.
Більше того, навіть мова в приоритеті російська щоб ще магнітити кліки запоребрикових.
саме тому тут з'являється так багато малозначущих але кричущих новин з Мордору.
Нічого особистого - лише бізнес. Бутусов все ніяк не нажереться. І плювати йому що повісткою з рашки він нас тримає в вкупі з нею.
А як відомо , від любові до ненависті - один крок. Пара яка після розлучення думками одна про одного і далі залишається парою.
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30.08.2021 11:38 Ответить
сорян що знову про рашку, але тут весь сайт заточений на неї : (
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30.08.2021 11:40 Ответить
Так.
Нажаль.
Шановний(-а).
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30.08.2021 11:43 Ответить
Кайн и Авель , бабу не поделии 🤔🙄 Ну главное ,что не от Короны 😳
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30.08.2021 10:20 Ответить
Угу..Або спадщину.
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30.08.2021 10:56 Ответить
Було в матері два сина...
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30.08.2021 10:42 Ответить
... А теперь к сожалению один, да и тот в тюрьме.
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13.10.2021 17:12 Ответить
Ето бил... ПАРАШЕНКА!!1 ВЕРНУЛСЯ ИЗ ПРОШЛАВА ЧЬТОБИ УБІТЬ БРАТА І ЗАМЕСТИ СЛЕДИ!
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30.08.2021 10:46 Ответить
Интересно, а зачем нам фото вил?
Даже если это те самые)
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30.08.2021 11:10 Ответить
Может не все знают, как выглядят вилы, а загуглить стеснялись
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30.08.2021 11:29 Ответить
провокація із зубами...
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30.08.2021 14:26 Ответить
Ну, аби не з вогнепала, а то зараз би срач почався.
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30.08.2021 11:14 Ответить
Та який там срач? Все ж зрозуміло: от якби молодший, який пішов вечеряти до старшого, захопив про всяк випадок короткоствол, старшой його б зараз не вбив! Мабуть іншим разом.
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30.08.2021 14:24 Ответить
жаль что огнестрельные нарезные короткостволы в Украине пока что запрещены. быстрей бы всем разрешения выдали
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30.08.2021 14:25 Ответить
 
 