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Миколаївська область (1826) Нацполіція (13924) вбивство (2874)

Чоловік заколов брата вилами на Миколаївщині, - поліція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Житель Шевченківської ОТГ Миколаївського району внаслідок сварки завдав смертельного поранення своєму брату за допомогою вил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в неділю, 29 серпня, у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Про те, що сталося, правоохоронцям повідомила мати чоловіків.

"На місці події поліцейські встановили, що між чоловіками після застілля сталася сварка, у ході якої старший з братів вдарив вилами свого 39-річного брата. Від ушкоджень потерпілий помер до приїзду швидкої медичної допомоги", - інформували поліцейські.

42-річного зловмисника затримано і доставлено у відділення.

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Розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (ч.1 ст. 115 КК), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Чоловік заколов брата вилами на Миколаївщині, - поліція 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Негайно всі вила на облік в МВС.......
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30.08.2021 10:05
+6
Цензор.НЕТ останнім часом, через подібні публікації, перетворюється на звичайну "жовту" пресу початку 90-х.
Фу...👎
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30.08.2021 10:10
+3
Оковита ьодяга таке робить з людьми..але ж за комір ніхто силоміць не заливає..
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30.08.2021 10:22
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30.08.2021 10:03 Відповісти
черт с вилами )))
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30.08.2021 10:06 Відповісти
Оковита ьодяга таке робить з людьми..але ж за комір ніхто силоміць не заливає..
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30.08.2021 10:22 Відповісти
Чёрный Абдулла
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30.08.2021 10:07 Відповісти
Негайно всі вила на облік в МВС.......
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30.08.2021 10:05 Відповісти
Герб вбиває!!!)
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30.08.2021 10:08 Відповісти
Цензор.НЕТ останнім часом, через подібні публікації, перетворюється на звичайну "жовту" пресу початку 90-х.
Фу...👎
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30.08.2021 10:10 Відповісти
не останнім часом , а вже декілька років Цензор підвищує клікабельність всіляким непотрібом.
Більше того, навіть мова в приоритеті російська щоб ще магнітити кліки запоребрикових.
саме тому тут з'являється так багато малозначущих але кричущих новин з Мордору.
Нічого особистого - лише бізнес. Бутусов все ніяк не нажереться. І плювати йому що повісткою з рашки він нас тримає в вкупі з нею.
А як відомо , від любові до ненависті - один крок. Пара яка після розлучення думками одна про одного і далі залишається парою.
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30.08.2021 11:38 Відповісти
сорян що знову про рашку, але тут весь сайт заточений на неї : (
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30.08.2021 11:40 Відповісти
Так.
Нажаль.
Шановний(-а).
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30.08.2021 11:43 Відповісти
Кайн и Авель , бабу не поделии 🤔🙄 Ну главное ,что не от Короны 😳
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30.08.2021 10:20 Відповісти
Угу..Або спадщину.
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30.08.2021 10:56 Відповісти
Було в матері два сина...
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30.08.2021 10:42 Відповісти
... А теперь к сожалению один, да и тот в тюрьме.
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13.10.2021 17:12 Відповісти
Ето бил... ПАРАШЕНКА!!1 ВЕРНУЛСЯ ИЗ ПРОШЛАВА ЧЬТОБИ УБІТЬ БРАТА І ЗАМЕСТИ СЛЕДИ!
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30.08.2021 10:46 Відповісти
Интересно, а зачем нам фото вил?
Даже если это те самые)
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30.08.2021 11:10 Відповісти
Может не все знают, как выглядят вилы, а загуглить стеснялись
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30.08.2021 11:29 Відповісти
провокація із зубами...
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30.08.2021 14:26 Відповісти
Ну, аби не з вогнепала, а то зараз би срач почався.
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30.08.2021 11:14 Відповісти
Та який там срач? Все ж зрозуміло: от якби молодший, який пішов вечеряти до старшого, захопив про всяк випадок короткоствол, старшой його б зараз не вбив! Мабуть іншим разом.
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30.08.2021 14:24 Відповісти
жаль что огнестрельные нарезные короткостволы в Украине пока что запрещены. быстрей бы всем разрешения выдали
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30.08.2021 14:25 Відповісти
 
 