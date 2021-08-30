Чоловік заколов брата вилами на Миколаївщині, - поліція. ФОТО
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Житель Шевченківської ОТГ Миколаївського району внаслідок сварки завдав смертельного поранення своєму брату за допомогою вил.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в неділю, 29 серпня, у відділі комунікації поліції Миколаївської області.
Про те, що сталося, правоохоронцям повідомила мати чоловіків.
"На місці події поліцейські встановили, що між чоловіками після застілля сталася сварка, у ході якої старший з братів вдарив вилами свого 39-річного брата. Від ушкоджень потерпілий помер до приїзду швидкої медичної допомоги", - інформували поліцейські.
42-річного зловмисника затримано і доставлено у відділення.
Розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (ч.1 ст. 115 КК), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Будь ласка, зачекайте...
Фу...👎
Більше того, навіть мова в приоритеті російська щоб ще магнітити кліки запоребрикових.
саме тому тут з'являється так багато малозначущих але кричущих новин з Мордору.
Нічого особистого - лише бізнес. Бутусов все ніяк не нажереться. І плювати йому що повісткою з рашки він нас тримає в вкупі з нею.
А як відомо , від любові до ненависті - один крок. Пара яка після розлучення думками одна про одного і далі залишається парою.
Нажаль.
Шановний(-а).
Даже если это те самые)