Только 29% коллективов школ полностью вакцинированы от COVID-19, - Минобразования

В Украине перед началом учебного года полностью вакцинированы от COVID-19 29% коллективов школ. Еще 23% вакцинированы одной дозой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко.

Принудительной вакцинации для работниц и работников школ нет. Так же ни дети, ни педагоги не должны будут тестироваться на коронавирус.

"Мы начинаем работу в обычном режиме: с масочным режимом и соблюдением социальной дистанции. По состоянию на 27 августа полностью вакцинированы около 185 тыс. педагогов - это 29%. И 23% - еще 145 500 человек - вакцинированы одной дозой", - отметил Кононенко.

В Минобразования такие показатели считают успешными. Но уверяют, что работают над тем, чтобы увеличивать показатели.

"Работаем над пропагандой, о том, чтобы все работники и работницы имели доступ к вакцине. Обязательного условия быть вакцинированными для начала работы нет. Законодательство предусматривает, что потребность в вакцинации 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если заведение будет в оранжевой зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно. Сейчас все учебные заведения в Украине в зеленой зоне", - сказал он.

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