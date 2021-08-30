Только 29% коллективов школ полностью вакцинированы от COVID-19, - Минобразования
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В Украине перед началом учебного года полностью вакцинированы от COVID-19 29% коллективов школ. Еще 23% вакцинированы одной дозой.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко.
Принудительной вакцинации для работниц и работников школ нет. Так же ни дети, ни педагоги не должны будут тестироваться на коронавирус.
"Мы начинаем работу в обычном режиме: с масочным режимом и соблюдением социальной дистанции. По состоянию на 27 августа полностью вакцинированы около 185 тыс. педагогов - это 29%. И 23% - еще 145 500 человек - вакцинированы одной дозой", - отметил Кононенко.
В Минобразования такие показатели считают успешными. Но уверяют, что работают над тем, чтобы увеличивать показатели.
"Работаем над пропагандой, о том, чтобы все работники и работницы имели доступ к вакцине. Обязательного условия быть вакцинированными для начала работы нет. Законодательство предусматривает, что потребность в вакцинации 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если заведение будет в оранжевой зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно. Сейчас все учебные заведения в Украине в зеленой зоне", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Мене більше ніяка офіційна і історична статистика не цікавить, бо є речі, які я бачу на власні очі.
Все как учеников у доктора гебельса.
Вимагати у директора школи - в школі не те що не прийнято, навіть думка кидає вчителя в холодний піт. Адже саме за директором останнє слово з розподілу учбових годин. Від кількості яких залежить зряплата.
Єдине, що може той із 80% - десь по блату за пристойну винагороду зробити щеплення-укол водичкою для інєкцій в договороспособному кабінеті для щеплень.
Ще можна заявити про неможливість щеплень через віру. Але баптистів і просто православних кинуть через... А от скажімо свідків когось там а тим більше хасидів не посміють. Антисемітизм знаєте - штука дуже погана. Але знову ж треба буде принести довідку від пастора. Мабуть дешевше заплатити лікарю. Хоча можна й директору.
Виявилось, що вакцинація від ковіду не захищає від ковіду. А тільки підриває імунну систему, як і будь-яка інша вакцинація. Тому саме там, де вакцинації від ковіду більше - захворюваність більша.
Тому, якщо хочете конче захворіти на ковід - коліться, і він нарешті прийде до вас.
А оці всі пташині, свинячі, кажанячі хвороби - вбивають в основному старих і немічних. І то медицина рятує багатьох. Особливо, якщо з правлячої "еліти".