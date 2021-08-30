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Только 29% коллективов школ полностью вакцинированы от COVID-19, - Минобразования

Новости Цензор.НЕТ Общество

Только 29% коллективов школ полностью вакцинированы от COVID-19, - Минобразования

В Украине перед началом учебного года полностью вакцинированы от COVID-19 29% коллективов школ. Еще 23% вакцинированы одной дозой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко.

Принудительной вакцинации для работниц и работников школ нет. Так же ни дети, ни педагоги не должны будут тестироваться на коронавирус.

"Мы начинаем работу в обычном режиме: с масочным режимом и соблюдением социальной дистанции. По состоянию на 27 августа полностью вакцинированы около 185 тыс. педагогов - это 29%. И 23% - еще 145 500 человек - вакцинированы одной дозой", - отметил Кононенко.

В Минобразования такие показатели считают успешными. Но уверяют, что работают над тем, чтобы увеличивать показатели.

"Работаем над пропагандой, о том, чтобы все работники и работницы имели доступ к вакцине. Обязательного условия быть вакцинированными для начала работы нет. Законодательство предусматривает, что потребность в вакцинации 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если заведение будет в оранжевой зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно. Сейчас все учебные заведения в Украине в зеленой зоне", - сказал он.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
И не дохнут и не колятся. Ну как с такими людьми работать?
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30.08.2021 10:18
+6
Уже даже глупенькому понятно что иммунитет от КОВИД дает только перенесенная болезнь а не вакцина! Вакцинация -это просто коммерция!
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30.08.2021 10:09
+6
Дураків нема. Приклади Ізраїлю, Мальти, Гібралтару, Британії... дуже показові.
Виявилось, що вакцинація від ковіду не захищає від ковіду. А тільки підриває імунну систему, як і будь-яка інша вакцинація. Тому саме там, де вакцинації від ковіду більше - захворюваність більша.
Тому, якщо хочете конче захворіти на ковід - коліться, і він нарешті прийде до вас.
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30.08.2021 12:15
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Уже даже глупенькому понятно что иммунитет от КОВИД дает только перенесенная болезнь а не вакцина! Вакцинация -это просто коммерция!
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30.08.2021 10:09 Ответить
Від віспи , чуми вимерло сотні мільйонів людей!! Щеплення від віспи дали результат, віспа зникла!!! Антивакцинальна пропаганда, це розрахунок фармафії на дебілізм і печерну безграмотність населення і захмарні доходи від продажі антисопліну, антикашліну , антипердіну...! Самі ж вони вакциновані, там нема дурних, там без честі і совісті Є !!!!!!
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30.08.2021 12:13 Ответить
Ты хоть сам понял что написал???
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30.08.2021 12:36 Ответить
Він все правильно написав, а тим у кого мізкі засрані рос антивакс пропагандою нічого не лишається як ігнорувати статистику, математику і логіку і хворіти по повнійчи уповати на везіння
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30.08.2021 14:22 Ответить
Щодо статистики. У моїй родині серед старшого покоління (свідомістю яких керує тель-авізор): після першої дози астри-зеника інсультів - 1, після двох доз свиновака ковід з реанімацією - 1.
Мене більше ніяка офіційна і історична статистика не цікавить, бо є речі, які я бачу на власні очі.
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09.09.2021 09:32 Ответить
И не дохнут и не колятся. Ну как с такими людьми работать?
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30.08.2021 10:18 Ответить
А ментів отак примушують добровільно ширятись, вони ж теж ризикують, чи їх шкода?
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30.08.2021 10:29 Ответить
Менты помогают врачам, а врачи ментам. А что делать, время сложное.
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30.08.2021 10:32 Ответить
Всі держслужбовці, вчителі, лікарі...., в яких немає протипоказів, в обов'язковому порядку мають бути щеплені! Не хочеш-звільняйся! Всі ті хто не хоче вакцинуватись, пишуть відмову і при захворюванні на ковід, лікуються за свій рахунок!?
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30.08.2021 12:26 Ответить
Вы описали способ как, в стране, увеличить количество голодных и бездомных во много раз. И только.
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30.08.2021 12:48 Ответить
А такіх як ти каструвати
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30.08.2021 12:53 Ответить
по шию
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30.08.2021 13:45 Ответить
А скільки колективів лікарень вакцинувалось?
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30.08.2021 11:13 Ответить
Прям по Фройду ' работаем над пропогандой, Что с аргументами и фактами не получается.
Все как учеников у доктора гебельса.
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30.08.2021 11:34 Ответить
раньше писали что работать будут если привито 80% коллектива , а как отбирают эти 20 %?
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30.08.2021 12:03 Ответить
уявляю це собі так: наближені до директора в на все горло трублять, що двічі вакцинувалися. Але сертифікат - у керівника. Директор тисне на всіх і ставить наближених у приклад.
Вимагати у директора школи - в школі не те що не прийнято, навіть думка кидає вчителя в холодний піт. Адже саме за директором останнє слово з розподілу учбових годин. Від кількості яких залежить зряплата.
Єдине, що може той із 80% - десь по блату за пристойну винагороду зробити щеплення-укол водичкою для інєкцій в договороспособному кабінеті для щеплень.
Ще можна заявити про неможливість щеплень через віру. Але баптистів і просто православних кинуть через... А от скажімо свідків когось там а тим більше хасидів не посміють. Антисемітизм знаєте - штука дуже погана. Але знову ж треба буде принести довідку від пастора. Мабуть дешевше заплатити лікарю. Хоча можна й директору.
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30.08.2021 14:00 Ответить
Дураків нема. Приклади Ізраїлю, Мальти, Гібралтару, Британії... дуже показові.
Виявилось, що вакцинація від ковіду не захищає від ковіду. А тільки підриває імунну систему, як і будь-яка інша вакцинація. Тому саме там, де вакцинації від ковіду більше - захворюваність більша.
Тому, якщо хочете конче захворіти на ковід - коліться, і він нарешті прийде до вас.
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30.08.2021 12:15 Ответить
Дураки такі є, бо співвідношення захворілих на душу населення і співвідношення захворілих і померлих дураки до уваги не беруть
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30.08.2021 14:24 Ответить
Є брехня, є нагла брехня і є статистика (с).
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09.09.2021 09:34 Ответить
в Украине везде антиковидный шабаш. но это мелочь. главное "большая стройка". и как сказал сорос, (нам) нужно 2 лиллиарда людей на земле а не 7. к этому все и идет...
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30.08.2021 12:29 Ответить
Потрібна не бурда-укольчік, а ліки котрі захистять від проникнення самого вірусу в клітини. Інакше буде стільки мутацій, що жодні вакцини недопоможуть. Тільки дурні будуть колоти шмурдяк ще років 5
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30.08.2021 12:57 Ответить
сам по собі вірус, як показує практика, для більшості людей з достатньо міцним здоровьям не є чимось таким смертельно небезпечним. Я не знаю: чи можуть розробники нових вірусних захворювань зробити дуже смертельно небезпечний вірус. Такий, аби від нього не було ніякого захисту. Абсолютна зброя (є фантатстичнне оповідання із такою назвою). Надіюся, що такого в них ще довго не буде виходити. Але ще надіюсь, що боязнь вбити тим вірусом і самого себе зупинить тих ідіотів від такої розробки.
А оці всі пташині, свинячі, кажанячі хвороби - вбивають в основному старих і немічних. І то медицина рятує багатьох. Особливо, якщо з правлячої "еліти".
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30.08.2021 14:12 Ответить
Звичайно потрібно, а ще краще просто зробити ліки від смерті
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30.08.2021 14:38 Ответить
 
 