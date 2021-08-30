Лише 29% колективів шкіл повністю вакциновані проти COVID-19, - Міносвіти
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В Україні перед початком навчального року повністю вакциновані проти COVID-19 29% колективів шкіл. Ще 23% вакциновані однією дозою.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявив начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко.
Примусового вакцинування для працівниць та працівників шкіл немає. Так само ані діти, ані освітяни не муситимуть тестуватися на коронавірус.
"Ми починаємо роботу у звичайному режимі: з масковим режимом та дотримання соціальної дистанції. Станом на 27 серпня повністю вакциновані близько 185 тисяч освітян — це 29%. І 23% — ще 145,5 тисяч людей — провакциновані однією дозою", — зазначив Кононенко.
У Міносвіти такі показники вважають успішними. Але запевняють, що працюють над тим, аби збільшувати показники.
"Працюємо над пропагуванням, над тим, щоб усі працівники та працівниці мали доступ до вакцини. Обов’язкової умови бути вакцинованими для початку роботу немає. Законодавство передбачає, що потреба у вакцинації 80% колективу шкіл вимагатиметься для очного навчання, якщо заклад буде у помаранчевій зоні. В іншому випадку школи працюватимуть дистанційно. Нині усі заклади освіти в Україні у зеленій зоні", — сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Мене більше ніяка офіційна і історична статистика не цікавить, бо є речі, які я бачу на власні очі.
Все как учеников у доктора гебельса.
Вимагати у директора школи - в школі не те що не прийнято, навіть думка кидає вчителя в холодний піт. Адже саме за директором останнє слово з розподілу учбових годин. Від кількості яких залежить зряплата.
Єдине, що може той із 80% - десь по блату за пристойну винагороду зробити щеплення-укол водичкою для інєкцій в договороспособному кабінеті для щеплень.
Ще можна заявити про неможливість щеплень через віру. Але баптистів і просто православних кинуть через... А от скажімо свідків когось там а тим більше хасидів не посміють. Антисемітизм знаєте - штука дуже погана. Але знову ж треба буде принести довідку від пастора. Мабуть дешевше заплатити лікарю. Хоча можна й директору.
Виявилось, що вакцинація від ковіду не захищає від ковіду. А тільки підриває імунну систему, як і будь-яка інша вакцинація. Тому саме там, де вакцинації від ковіду більше - захворюваність більша.
Тому, якщо хочете конче захворіти на ковід - коліться, і він нарешті прийде до вас.
А оці всі пташині, свинячі, кажанячі хвороби - вбивають в основному старих і немічних. І то медицина рятує багатьох. Особливо, якщо з правлячої "еліти".