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Лише 29% колективів шкіл повністю вакциновані проти COVID-19, - Міносвіти

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Лише 29% колективів шкіл повністю вакциновані проти COVID-19, - Міносвіти

В Україні перед початком навчального року повністю вакциновані проти COVID-19 29% колективів шкіл. Ще 23% вакциновані однією дозою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявив начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко.

Примусового вакцинування для працівниць та працівників шкіл немає. Так само ані діти, ані освітяни не муситимуть тестуватися на коронавірус.

"Ми починаємо роботу у звичайному режимі: з масковим режимом та дотримання соціальної дистанції. Станом на 27 серпня повністю вакциновані близько 185 тисяч освітян — це 29%. І 23% — ще 145,5 тисяч людей — провакциновані однією дозою", — зазначив Кононенко.

У Міносвіти такі показники вважають успішними. Але запевняють, що працюють над тим, аби збільшувати показники.

"Працюємо над пропагуванням, над тим, щоб усі працівники та працівниці мали доступ до вакцини. Обов’язкової умови бути вакцинованими для початку роботу немає. Законодавство передбачає, що потреба у вакцинації 80% колективу шкіл вимагатиметься для очного навчання, якщо заклад буде у помаранчевій зоні. В іншому випадку школи працюватимуть дистанційно. Нині усі заклади освіти в Україні у зеленій зоні", — сказав він.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
И не дохнут и не колятся. Ну как с такими людьми работать?
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30.08.2021 10:18
+6
Уже даже глупенькому понятно что иммунитет от КОВИД дает только перенесенная болезнь а не вакцина! Вакцинация -это просто коммерция!
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30.08.2021 10:09
+6
Дураків нема. Приклади Ізраїлю, Мальти, Гібралтару, Британії... дуже показові.
Виявилось, що вакцинація від ковіду не захищає від ковіду. А тільки підриває імунну систему, як і будь-яка інша вакцинація. Тому саме там, де вакцинації від ковіду більше - захворюваність більша.
Тому, якщо хочете конче захворіти на ковід - коліться, і він нарешті прийде до вас.
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30.08.2021 12:15
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Уже даже глупенькому понятно что иммунитет от КОВИД дает только перенесенная болезнь а не вакцина! Вакцинация -это просто коммерция!
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30.08.2021 10:09 Відповісти
Від віспи , чуми вимерло сотні мільйонів людей!! Щеплення від віспи дали результат, віспа зникла!!! Антивакцинальна пропаганда, це розрахунок фармафії на дебілізм і печерну безграмотність населення і захмарні доходи від продажі антисопліну, антикашліну , антипердіну...! Самі ж вони вакциновані, там нема дурних, там без честі і совісті Є !!!!!!
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30.08.2021 12:13 Відповісти
Ты хоть сам понял что написал???
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30.08.2021 12:36 Відповісти
Він все правильно написав, а тим у кого мізкі засрані рос антивакс пропагандою нічого не лишається як ігнорувати статистику, математику і логіку і хворіти по повнійчи уповати на везіння
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30.08.2021 14:22 Відповісти
Щодо статистики. У моїй родині серед старшого покоління (свідомістю яких керує тель-авізор): після першої дози астри-зеника інсультів - 1, після двох доз свиновака ковід з реанімацією - 1.
Мене більше ніяка офіційна і історична статистика не цікавить, бо є речі, які я бачу на власні очі.
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09.09.2021 09:32 Відповісти
И не дохнут и не колятся. Ну как с такими людьми работать?
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30.08.2021 10:18 Відповісти
А ментів отак примушують добровільно ширятись, вони ж теж ризикують, чи їх шкода?
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30.08.2021 10:29 Відповісти
Менты помогают врачам, а врачи ментам. А что делать, время сложное.
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30.08.2021 10:32 Відповісти
Всі держслужбовці, вчителі, лікарі...., в яких немає протипоказів, в обов'язковому порядку мають бути щеплені! Не хочеш-звільняйся! Всі ті хто не хоче вакцинуватись, пишуть відмову і при захворюванні на ковід, лікуються за свій рахунок!?
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30.08.2021 12:26 Відповісти
Вы описали способ как, в стране, увеличить количество голодных и бездомных во много раз. И только.
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30.08.2021 12:48 Відповісти
А такіх як ти каструвати
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30.08.2021 12:53 Відповісти
по шию
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30.08.2021 13:45 Відповісти
А скільки колективів лікарень вакцинувалось?
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30.08.2021 11:13 Відповісти
Прям по Фройду ' работаем над пропогандой, Что с аргументами и фактами не получается.
Все как учеников у доктора гебельса.
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30.08.2021 11:34 Відповісти
раньше писали что работать будут если привито 80% коллектива , а как отбирают эти 20 %?
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30.08.2021 12:03 Відповісти
уявляю це собі так: наближені до директора в на все горло трублять, що двічі вакцинувалися. Але сертифікат - у керівника. Директор тисне на всіх і ставить наближених у приклад.
Вимагати у директора школи - в школі не те що не прийнято, навіть думка кидає вчителя в холодний піт. Адже саме за директором останнє слово з розподілу учбових годин. Від кількості яких залежить зряплата.
Єдине, що може той із 80% - десь по блату за пристойну винагороду зробити щеплення-укол водичкою для інєкцій в договороспособному кабінеті для щеплень.
Ще можна заявити про неможливість щеплень через віру. Але баптистів і просто православних кинуть через... А от скажімо свідків когось там а тим більше хасидів не посміють. Антисемітизм знаєте - штука дуже погана. Але знову ж треба буде принести довідку від пастора. Мабуть дешевше заплатити лікарю. Хоча можна й директору.
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30.08.2021 14:00 Відповісти
Дураків нема. Приклади Ізраїлю, Мальти, Гібралтару, Британії... дуже показові.
Виявилось, що вакцинація від ковіду не захищає від ковіду. А тільки підриває імунну систему, як і будь-яка інша вакцинація. Тому саме там, де вакцинації від ковіду більше - захворюваність більша.
Тому, якщо хочете конче захворіти на ковід - коліться, і він нарешті прийде до вас.
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30.08.2021 12:15 Відповісти
Дураки такі є, бо співвідношення захворілих на душу населення і співвідношення захворілих і померлих дураки до уваги не беруть
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30.08.2021 14:24 Відповісти
Є брехня, є нагла брехня і є статистика (с).
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09.09.2021 09:34 Відповісти
в Украине везде антиковидный шабаш. но это мелочь. главное "большая стройка". и как сказал сорос, (нам) нужно 2 лиллиарда людей на земле а не 7. к этому все и идет...
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30.08.2021 12:29 Відповісти
Потрібна не бурда-укольчік, а ліки котрі захистять від проникнення самого вірусу в клітини. Інакше буде стільки мутацій, що жодні вакцини недопоможуть. Тільки дурні будуть колоти шмурдяк ще років 5
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30.08.2021 12:57 Відповісти
сам по собі вірус, як показує практика, для більшості людей з достатньо міцним здоровьям не є чимось таким смертельно небезпечним. Я не знаю: чи можуть розробники нових вірусних захворювань зробити дуже смертельно небезпечний вірус. Такий, аби від нього не було ніякого захисту. Абсолютна зброя (є фантатстичнне оповідання із такою назвою). Надіюся, що такого в них ще довго не буде виходити. Але ще надіюсь, що боязнь вбити тим вірусом і самого себе зупинить тих ідіотів від такої розробки.
А оці всі пташині, свинячі, кажанячі хвороби - вбивають в основному старих і немічних. І то медицина рятує багатьох. Особливо, якщо з правлячої "еліти".
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30.08.2021 14:12 Відповісти
Звичайно потрібно, а ще краще просто зробити ліки від смерті
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30.08.2021 14:38 Відповісти
 
 