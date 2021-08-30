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Міносвіти пропонує присвятити перший урок 1 вересня 30-й річниці незалежності України

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Міносвіти пропонує присвятити перший урок 1 вересня 30-й річниці незалежності України

Новий навчальний рік в українських школах розпочнеться за графіком, 1 вересня, і завершиться не пізніше 1 липня 2022 року

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Освітній процес у школах розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Структура і тривалість навчальних року, тижня, дня, занять, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу в межах часу, передбаченого освітньою програмою, з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону", - йдеться в повідомленні.

Перший урок у новому навчальному році міністерство рекомендує присвятити святкуванню 30-ї річниці незалежності України.

Зазначається, що під час підготовки уроку можна скористатися: тематичними матеріалами від Українського інституту національної пам'яті, які містять, зокрема, інформацію про етапи української держави, відновлення незалежності, Конституцію Пилипа Орлика, а також ресурсами від ГО "Освіторія" для тематичного уроку до Дня Незалежності в 1-11 класах.

Крім того 1 вересня школи також можуть приєднатися до інтерактивного уроку для учнів 1-6 класів. Трансляція уроку розпочнеться 1 вересня о 9:30 на YouTube сторінці ГО "Освіторія".

Також читайте: Навчальний рік розпочнеться 1 вересня у звичному режимі, - Шмигаль

Автор: Наталя Джума
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30.08.2021 10:04 Відповісти
Посвятите лучше короткому дню.
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30.08.2021 10:33 Відповісти
А чей портрет будет висеть в классе над доской ?
Ахметова ?
Или Коломойского ?
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30.08.2021 13:42 Відповісти
 
 