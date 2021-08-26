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Навчальний рік розпочнеться 1 вересня у звичному режимі, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Навчальний рік розпочнеться 1 вересня у звичному режимі, - Шмигаль

Школи підготовлені до старту нового навчального року. Він розпочнеться вчасно - 1 вересня.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Новий навчальний рік розпочнеться вчасно — 1 вересня — та проходитиме у звичному режимі.

Наразі країна перебуває на "зеленому" рівні епідемічної небезпеки, ситуація залишається контрольованою. Це дає змогу розпочати роботу навчальних закладів. Навчання має відбуватися з дотриманням простих протиепідемічних правил. Школи підготовлені та мають все необхідне.

Важливою умовою роботи, яка гарантує безпеку вчителя та учня, — є вакцинація освітян. Закликаю українських педагогів не нехтувати власною безпекою та робити щеплення. В Україні наявні в достатній кількості безпечні вакцини провідних виробників", - зазначив глава уряду.

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Автор: Наталя Джума
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Було б сказано.
показати весь коментар
26.08.2021 13:47 Відповісти
очучение, шо Шмыгаль с Ляшком живут на разных планетах.
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26.08.2021 13:54 Відповісти
 
 