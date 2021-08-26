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Учебный год начнется 1 сентября в обычном режиме, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество

Учебный год начнется 1 сентября в обычном режиме, - Шмыгаль

Школы подготовлены к старту нового учебного года. Он начнется вовремя - 1 сентября.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Новый учебный год начнется вовремя - 1 сентября - и будет проходить в обычном режиме.

Сейчас страна находится в "зеленом" уровне эпидемической опасности, ситуация остается контролируемой. Это позволяет начать работу учебных заведений. Обучение должно происходить с соблюдением простых противоэпидемических правил. Школы подготовлены и имеют все необходимое.

Важным условием работы, которая гарантирует безопасность учителя и ученика - является вакцинация педагогов. Призываю украинских педагогов не пренебрегать собственной безопасностью и делать прививки. В Украине есть в достаточном количестве безопасные вакцины ведущих производителей", - отметил глава правительства.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Було б сказано.
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26.08.2021 13:47 Ответить
очучение, шо Шмыгаль с Ляшком живут на разных планетах.
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26.08.2021 13:54 Ответить
 
 