Вакцинировавшиеся от COVID-19 учителя Ивано-Франковска получат 1000 грн премии
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Для того, чтобы получить премию, нужно до начала учебного года сделать хотя бы одну прививку от коронавируса.
Об этом сообщил в Фейсбуке мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, информирует Цензор.НЕТ.
"Педагоги, которые до 31 августа привьются хотя бы 1 дозой вакцины, получат премию. Для учителей есть различные виды вакцин и есть возможность получить прививки", - написал он.
Марцинкив указал, что сейчас в Ивано-Франковске вакцинировано 47% педагогов.
"А еще готовим решение о вакцинации работников в структурах исполнительного комитета. Жду список со всех коммунальных предприятий в исполнительном комитете, чтобы знать процент вакцинированных. Если мы требуем от других, то надо начать с себя", - добавил Марцинкив.
Топ комментарии
+8 Николай Николаевич b96f438b
показать весь комментарий25.08.2021 18:57
+6 Zemer
показать весь комментарий25.08.2021 18:58
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Поэтому если описанный вами случай дополнить тем, что описал я, то выбор в пользу прививки - очевиден.