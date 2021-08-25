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вакцина (3815) Ивано-Франковск (793) школа (2886) учитель (482) Марцинкив (96) COVID-19 (18599)

Вакцинировавшиеся от COVID-19 учителя Ивано-Франковска получат 1000 грн премии

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вакцинировавшиеся от COVID-19 учителя Ивано-Франковска получат 1000 грн премии

Для того, чтобы получить премию, нужно до начала учебного года сделать хотя бы одну прививку от коронавируса.

Об этом сообщил в Фейсбуке мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, информирует Цензор.НЕТ.

"Педагоги, которые до 31 августа привьются хотя бы 1 дозой вакцины, получат премию. Для учителей есть различные виды вакцин и есть возможность получить прививки", - написал он.

Марцинкив указал, что сейчас в Ивано-Франковске вакцинировано 47% педагогов.

"А еще готовим решение о вакцинации работников в структурах исполнительного комитета. Жду список со всех коммунальных предприятий в исполнительном комитете, чтобы знать процент вакцинированных. Если мы требуем от других, то надо начать с себя", - добавил Марцинкив.

Читайте: Ляшко анонсировал привилегии для вакцинированных украинцев: Будем перенимать опыт ЕС и США, посмотрим, что срабатывает

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Ви там з глузду з'їхали? Яка тищя гривень? Не позорьтесь, бо вчителя вже третій рік як отримують зарплату 4000доларів! Та тії тищі не хватить і на пляшку Хенесі, відсвяткувати!
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25.08.2021 18:57
+6
Вот учителя обнаглели... зарплаты по 4000 евро и 1000 грн. за вакцинацию Вакцинировавшиеся от COVID-19 учителя получат 1000 грн премии - Цензор.НЕТ 6860
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25.08.2021 18:58
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Неужели сплошные скептики в Украине?
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25.08.2021 18:51 Ответить
Почему только в Украине? По всему миру. Сначала умирают от страха перед ковидом и кричат "дайте нам прививки", а когда появляются прививки - носом крутят и кричат "это - йад!". Вакцинировавшиеся от COVID-19 учителя получат 1000 грн премии - Цензор.НЕТ 5760
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25.08.2021 18:55 Ответить
а ты уверен что вакцина безопасна? я не очень. у нас на работе девочка, 24 года привилась модерной, 2 дня побочная реакция была, еле ходила. и это у нее возраст такой себе, и здоровье норм. причем модерна самая лучшая вакцина.
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25.08.2021 19:19 Ответить
У каждого жителя и Украины и Германии есть, если не в близком кругу, то среди знакомых знакомых, что кто-то очень тяжело болел и всё закончилось летально. Ни вы, ни я - не исключение. Никто уже не может сказать: не выдумывайте, никто не умирает. Увы - умирают, и даже где-то рядом с нами.
Поэтому если описанный вами случай дополнить тем, что описал я, то выбор в пользу прививки - очевиден.
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25.08.2021 20:54 Ответить
Знайомий знайомих? Люта нісенітниця.
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25.08.2021 22:35 Ответить
Ви там з глузду з'їхали? Яка тищя гривень? Не позорьтесь, бо вчителя вже третій рік як отримують зарплату 4000доларів! Та тії тищі не хватить і на пляшку Хенесі, відсвяткувати!
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25.08.2021 18:57 Ответить
Дійсно)))
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25.08.2021 18:59 Ответить
Вот учителя обнаглели... зарплаты по 4000 евро и 1000 грн. за вакцинацию Вакцинировавшиеся от COVID-19 учителя получат 1000 грн премии - Цензор.НЕТ 6860
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25.08.2021 18:58 Ответить
Не,ну не подымай уже еврики над $,а то учителя математики расстроятся по поводу на...ок)))
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25.08.2021 19:03 Ответить
А пенсіонери? Шо за сегрегація?!
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25.08.2021 19:03 Ответить
Їх зрада дочислила в деменцію...
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25.08.2021 19:06 Ответить
не проканает. вот если бы отобрали 1000 то побежали бы наперегонки
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25.08.2021 19:06 Ответить
Дишовки. Я больше дам. Вы бы еще наливайки бесплатные открыли. Гляди и больше желающих будет.
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25.08.2021 19:09 Ответить
мне кажется, вакцинация выгодна прежде всего государству, не только нашему, а вообще. экономика должна работать, а то что минимум 5 лет должно пройти от разработки вакцины до массового ее применения ни кого не волнует.
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25.08.2021 19:25 Ответить
А якщо хто сь перехворів? І йому не потрібна вакцина. Що взагалі робиться? Нехай зі своєї кишені роздає...
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25.08.2021 20:29 Ответить
Таки корисна якимсь с...кам вакцинація.
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25.08.2021 21:49 Ответить
 
 