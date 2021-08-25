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Вакциновані від COVID-19 вчителі Івано-Францівська отримають 1000 грн премії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вакциновані від COVID-19 вчителі Івано-Францівська отримають 1000 грн премії

Для того, щоб отримати премію, потрібно до початку навчального року зробити хоча б одне щеплення від коронавірусу.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Івано-Францівськ Руслан Марцінків, інформує Цензор.НЕТ.

"Освітяни, які до 31 серпня щепляться хоча б 1 дозою вакцини отримають премію. Для вчителів є різні види вакцин і є можливість отримати щеплення", - написав він.

Марцінків зазначив, що зараз в Івано-Франківську вакциновано 47% педагогів.

Читайте також: "Вакцинувався - отримаєш премію": Мер Івано-Франківська Марцінків запропонував стимулювати педагогів робити щеплення від COVID-19

"А ще готуємо рішення про вакцинацію працівників у структурах виконавчого комітету. Чекаю список з усіх комунальних підприємств у виконавчому комітеті, щоб знати відсоток вакцинованих. Якщо ми вимагаємо від інших, то треба почати з себе", - додав Марцінків.
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Топ коментарі
+8
Ви там з глузду з'їхали? Яка тищя гривень? Не позорьтесь, бо вчителя вже третій рік як отримують зарплату 4000доларів! Та тії тищі не хватить і на пляшку Хенесі, відсвяткувати!
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25.08.2021 18:57
+6
Вот учителя обнаглели... зарплаты по 4000 евро и 1000 грн. за вакцинацию Вакцинировавшиеся от COVID-19 учителя получат 1000 грн премии - Цензор.НЕТ 6860
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25.08.2021 18:58
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Неужели сплошные скептики в Украине?
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25.08.2021 18:51 Відповісти
Почему только в Украине? По всему миру. Сначала умирают от страха перед ковидом и кричат "дайте нам прививки", а когда появляются прививки - носом крутят и кричат "это - йад!". Вакцинировавшиеся от COVID-19 учителя получат 1000 грн премии - Цензор.НЕТ 5760
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25.08.2021 18:55 Відповісти
а ты уверен что вакцина безопасна? я не очень. у нас на работе девочка, 24 года привилась модерной, 2 дня побочная реакция была, еле ходила. и это у нее возраст такой себе, и здоровье норм. причем модерна самая лучшая вакцина.
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25.08.2021 19:19 Відповісти
У каждого жителя и Украины и Германии есть, если не в близком кругу, то среди знакомых знакомых, что кто-то очень тяжело болел и всё закончилось летально. Ни вы, ни я - не исключение. Никто уже не может сказать: не выдумывайте, никто не умирает. Увы - умирают, и даже где-то рядом с нами.
Поэтому если описанный вами случай дополнить тем, что описал я, то выбор в пользу прививки - очевиден.
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25.08.2021 20:54 Відповісти
Знайомий знайомих? Люта нісенітниця.
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25.08.2021 22:35 Відповісти
Ви там з глузду з'їхали? Яка тищя гривень? Не позорьтесь, бо вчителя вже третій рік як отримують зарплату 4000доларів! Та тії тищі не хватить і на пляшку Хенесі, відсвяткувати!
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25.08.2021 18:57 Відповісти
Дійсно)))
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25.08.2021 18:59 Відповісти
Вот учителя обнаглели... зарплаты по 4000 евро и 1000 грн. за вакцинацию Вакцинировавшиеся от COVID-19 учителя получат 1000 грн премии - Цензор.НЕТ 6860
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25.08.2021 18:58 Відповісти
Не,ну не подымай уже еврики над $,а то учителя математики расстроятся по поводу на...ок)))
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25.08.2021 19:03 Відповісти
А пенсіонери? Шо за сегрегація?!
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25.08.2021 19:03 Відповісти
Їх зрада дочислила в деменцію...
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25.08.2021 19:06 Відповісти
не проканает. вот если бы отобрали 1000 то побежали бы наперегонки
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25.08.2021 19:06 Відповісти
Дишовки. Я больше дам. Вы бы еще наливайки бесплатные открыли. Гляди и больше желающих будет.
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25.08.2021 19:09 Відповісти
мне кажется, вакцинация выгодна прежде всего государству, не только нашему, а вообще. экономика должна работать, а то что минимум 5 лет должно пройти от разработки вакцины до массового ее применения ни кого не волнует.
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25.08.2021 19:25 Відповісти
А якщо хто сь перехворів? І йому не потрібна вакцина. Що взагалі робиться? Нехай зі своєї кишені роздає...
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25.08.2021 20:29 Відповісти
Таки корисна якимсь с...кам вакцинація.
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25.08.2021 21:49 Відповісти
 
 