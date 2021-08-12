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"Вакцинувався - отримаєш премію": Мер Івано-Франківська Марцінків запропонував стимулювати педагогів робити щеплення від COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Влада Івано-Франківська планує заохочувати вчителів і вихователів у дитсадках за вакцинацію від COVID-19.

Про це в ефірі радіо "Західний полюс" заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є школи, де більш як 90% вчителів вакцинувалися, а є, де менше 30%. Прошу, щоб ми не переходили на дистанційне навчання - збільшити кількість вакцинації в навчальних закладах. ... Вакцинація добровільна. Але школи і діти, які прийдуть - це потенційна загроза передачі інфекційних захворювань. Тому ми будемо мотивувати. будемо мотивувати преміями тих вчителів, вихователів, які будуть вакцинуватися. Тобто вакцинувалися - отримаєш премію від міста. Йдеться про стимул в рамках законодавства. Стимулювати і мотивувати, я вважаю, це правильно", - зазначив мер.

За словами Марцінківа, для центральної влади вигідно посилити карантин у вересні-жовтні, оскільки почнуться проблеми з тарифами, піднімуться ціни на газ.

Читайте: За вакцинацію від COVID-19 у Полтаві даруватимуть квитки в театр, - ОДА

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Если бы меня таким образом попытались "стимулировать и мотивировать"(с), то я бы отдал в 10 раз больше, чтобы от меня отстали. Или в 100 раз, что не особо важно. Ну реально: все ведь знают- бесплатный сыр- только в мышеловке бывает! Такими стимуляциями и мотивациями эти деятели только отпугивают людей! Понятно, тех людей, которые обладают хотя бы некоторым количеством мозгов.
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12.08.2021 12:36
+4
както подозрительно. от добра, добра не ищут.
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12.08.2021 12:38
+2
Педагоги якимсь чином вирізняються серед усіх якщо так то які вони мають переваги серед інших громадян? А пан мер має платити премії зі свого, чи з міського бюджету?
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12.08.2021 12:38
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Если бы меня таким образом попытались "стимулировать и мотивировать"(с), то я бы отдал в 10 раз больше, чтобы от меня отстали. Или в 100 раз, что не особо важно. Ну реально: все ведь знают- бесплатный сыр- только в мышеловке бывает! Такими стимуляциями и мотивациями эти деятели только отпугивают людей! Понятно, тех людей, которые обладают хотя бы некоторым количеством мозгов.
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12.08.2021 12:36 Відповісти
Вакцину №2 принял)))
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12.08.2021 12:53 Відповісти
Ставки растут
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12.08.2021 12:37 Відповісти
Педагоги якимсь чином вирізняються серед усіх якщо так то які вони мають переваги серед інших громадян? А пан мер має платити премії зі свого, чи з міського бюджету?
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12.08.2021 12:38 Відповісти
Та скорее грант від власників грошей щедро роздає.Щось нагадало анекдот,як один борг віддавав через дружину
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12.08.2021 12:48 Відповісти
както подозрительно. от добра, добра не ищут.
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12.08.2021 12:38 Відповісти
10грн?
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12.08.2021 12:39 Відповісти
Може зробити простіше: не вакцинувався - не маєш допуску до роботи? Виключення медичні протипоказання...
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12.08.2021 12:51 Відповісти
До нацистських концтаборів недалечко.
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12.08.2021 14:41 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек не вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! "Вакцинувався - отримаєш премію": Мер Івано-Франківська Марцінків запропонував стимулювати педагогів робити щеплення від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2016
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12.08.2021 12:52 Відповісти
МЗУ рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech. Учитывая, что это китайской фуфло будучи живой культуральной вакциной абсолютно не эффективно против любых штаммов, сокращать нужно все министерство во главе с Ляшко! (с)
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12.08.2021 12:57 Відповісти
Учитывая, что в вакцине CoronaVac вирусы ни разу не живые, то ты офигенно ценный советчик в сфере вакцинации.
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12.08.2021 13:58 Відповісти
блин.. та колись хоть живой-не живой, хоть полу-живой , хоть мертвой - хоть полу-мертвой... вакцина ЛЮБАЯ - это ЯД !!! И мне дальнейшая твоя судьба безразлична - ты навсегда потерян для социума...
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12.08.2021 14:48 Відповісти
То, что моя судьба безразлична полуобразованному индивидууму, меня скорее радует, чем печалит.
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12.08.2021 14:59 Відповісти
А обычно ты его узнаешь? Это что, твой хороший знакомый? Или больше, чем знакомый?
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12.08.2021 15:05 Відповісти
Дама из ОРДЛО поехала к сыну в Москву - вакционировалась Спутником и получила 1000 рублей. Сообщили, что если примешь вторую дозу, - получишь подарок от Собянина. Ничего не ново под Луной.
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12.08.2021 13:40 Відповісти
А сколько она потратила на дорогу туда и назад?
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13.08.2021 08:53 Відповісти
 
 