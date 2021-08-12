"Вакцинувався - отримаєш премію": Мер Івано-Франківська Марцінків запропонував стимулювати педагогів робити щеплення від COVID-19

Влада Івано-Франківська планує заохочувати вчителів і вихователів у дитсадках за вакцинацію від COVID-19.

Про це в ефірі радіо "Західний полюс" заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є школи, де більш як 90% вчителів вакцинувалися, а є, де менше 30%. Прошу, щоб ми не переходили на дистанційне навчання - збільшити кількість вакцинації в навчальних закладах. ... Вакцинація добровільна. Але школи і діти, які прийдуть - це потенційна загроза передачі інфекційних захворювань. Тому ми будемо мотивувати. будемо мотивувати преміями тих вчителів, вихователів, які будуть вакцинуватися. Тобто вакцинувалися - отримаєш премію від міста. Йдеться про стимул в рамках законодавства. Стимулювати і мотивувати, я вважаю, це правильно", - зазначив мер.

За словами Марцінківа, для центральної влади вигідно посилити карантин у вересні-жовтні, оскільки почнуться проблеми з тарифами, піднімуться ціни на газ.

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