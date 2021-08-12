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"Вакцинировался - получишь премию": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив предложил стимулировать педагогов делать прививку от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество

Власть Ивано-Франковска планирует поощрять учителей и воспитателей в детсадах за вакцинацию от COVID-19.

Об этом в эфире радио "Западный полюс" заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть школы, где более 90% учителей вакцинировались, а есть, где менее 30%. Прошу, чтобы мы не переходили на дистанционное обучение - увеличить количества вакцинации в учебных заведениях. ... Вакцинация добровольная. Но школы и дети, которые придут - это потенциальная угроза  передачи инфекционных заболеваний. Поэтому мы будем мотивировать. Будем мотивировать премиями тех учителей, воспитателей, которые будут вакцинированны. То есть вакцинировался - получишь премию от города. Речь идет о стимуле в рамках законодательства. Стимулировать и мотивировать, я считаю, это правильно", - отметил мэр.

По словам Марцинкива, для центральной власти выгодно ужесточить карантин в сентябре-октябре, поскольку начнутся проблемы с тарифами, поднимутся цены на газ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Если бы меня таким образом попытались "стимулировать и мотивировать"(с), то я бы отдал в 10 раз больше, чтобы от меня отстали. Или в 100 раз, что не особо важно. Ну реально: все ведь знают- бесплатный сыр- только в мышеловке бывает! Такими стимуляциями и мотивациями эти деятели только отпугивают людей! Понятно, тех людей, которые обладают хотя бы некоторым количеством мозгов.
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12.08.2021 12:36
+4
както подозрительно. от добра, добра не ищут.
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12.08.2021 12:38
+2
Педагоги якимсь чином вирізняються серед усіх якщо так то які вони мають переваги серед інших громадян? А пан мер має платити премії зі свого, чи з міського бюджету?
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12.08.2021 12:38
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Если бы меня таким образом попытались "стимулировать и мотивировать"(с), то я бы отдал в 10 раз больше, чтобы от меня отстали. Или в 100 раз, что не особо важно. Ну реально: все ведь знают- бесплатный сыр- только в мышеловке бывает! Такими стимуляциями и мотивациями эти деятели только отпугивают людей! Понятно, тех людей, которые обладают хотя бы некоторым количеством мозгов.
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12.08.2021 12:36 Ответить
Вакцину №2 принял)))
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12.08.2021 12:53 Ответить
Ставки растут
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12.08.2021 12:37 Ответить
Педагоги якимсь чином вирізняються серед усіх якщо так то які вони мають переваги серед інших громадян? А пан мер має платити премії зі свого, чи з міського бюджету?
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12.08.2021 12:38 Ответить
Та скорее грант від власників грошей щедро роздає.Щось нагадало анекдот,як один борг віддавав через дружину
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12.08.2021 12:48 Ответить
както подозрительно. от добра, добра не ищут.
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12.08.2021 12:38 Ответить
10грн?
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12.08.2021 12:39 Ответить
Може зробити простіше: не вакцинувався - не маєш допуску до роботи? Виключення медичні протипоказання...
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12.08.2021 12:51 Ответить
До нацистських концтаборів недалечко.
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12.08.2021 14:41 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек не вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! "Вакцинувався - отримаєш премію": Мер Івано-Франківська Марцінків запропонував стимулювати педагогів робити щеплення від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2016
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12.08.2021 12:52 Ответить
МЗУ рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech. Учитывая, что это китайской фуфло будучи живой культуральной вакциной абсолютно не эффективно против любых штаммов, сокращать нужно все министерство во главе с Ляшко! (с)
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12.08.2021 12:57 Ответить
Учитывая, что в вакцине CoronaVac вирусы ни разу не живые, то ты офигенно ценный советчик в сфере вакцинации.
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12.08.2021 13:58 Ответить
блин.. та колись хоть живой-не живой, хоть полу-живой , хоть мертвой - хоть полу-мертвой... вакцина ЛЮБАЯ - это ЯД !!! И мне дальнейшая твоя судьба безразлична - ты навсегда потерян для социума...
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12.08.2021 14:48 Ответить
То, что моя судьба безразлична полуобразованному индивидууму, меня скорее радует, чем печалит.
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12.08.2021 14:59 Ответить
А обычно ты его узнаешь? Это что, твой хороший знакомый? Или больше, чем знакомый?
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12.08.2021 15:05 Ответить
Дама из ОРДЛО поехала к сыну в Москву - вакционировалась Спутником и получила 1000 рублей. Сообщили, что если примешь вторую дозу, - получишь подарок от Собянина. Ничего не ново под Луной.
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12.08.2021 13:40 Ответить
А сколько она потратила на дорогу туда и назад?
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13.08.2021 08:53 Ответить
 
 