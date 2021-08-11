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За вакцинацію від COVID-19 у Полтаві даруватимуть квитки в театр, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За вакцинацію від COVID-19 у Полтаві даруватимуть квитки в театр, - ОДА

На вихідних у Полтаві після вакцинації даруватимуть квитки в театр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синегубов.

"Полтавський театр ляльок і Театр імені Гоголя дарують 110 квитків на свої вистави. Їх отримають ті, хто вперше буде робити щеплення від коронавірусу.

Так, у суботу в центрі вакцинації в ТРЦ "Київ" даруватимуть 60 квитків на виставу "Великий льох" у Театрі ляльок. У неділю 50 квитків подарує Театр імені Гоголя на спектакль "Тарас Бульба", хто отримає перше щеплення в центрі вакцинації в ПД "Листопад", - ідеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше голова Полтавської ОДА повідомив, що раніше за вакцинацію від COVID-19 роздавали квитки на футбольний матч.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Усіх охочих щеплюватимуть Pfizer у центрах вакцинації Полтавської області, - ОДА
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Но всё же всех зэбаранов и пiд-рашек призываю НЕ вакцинироваться ни в коем случае!!! Обманите систему! За вакцинацию от COVID-19 в Полтаве будут дарить билеты в театр, - ОГА - Цензор.НЕТ 8685
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11.08.2021 13:21 Відповісти
Твоё мнение все уже уяснили, иди проколись галоперидольчиком
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11.08.2021 13:28 Відповісти
И снова тебе разрешили не вакцинироваться, а ты, лапоть, продолжаешь выть на болотах За вакцинацію від COVID-19 у Полтаві даруватимуть квитки в театр, - ОДА - Цензор.НЕТ 9229
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11.08.2021 13:30 Відповісти
а почему вместо билета в театр не сделать человеку УЗИ сердца или МРТ хотя бы части тела или хотя б кардиограмму с расшифровкой??
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11.08.2021 13:59 Відповісти
На "Тараса Бульбу"? Как символично: "Ну что сынку, помогла тебе твоя вакцЫна?" За вакцинацию от COVID-19 в Полтаве будут дарить билеты в театр, - ОГА - Цензор.НЕТ 9898
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11.08.2021 13:22 Відповісти
За вакцинацію від COVID-19 у Полтаві даруватимуть квитки в театр, - ОДА - Цензор.НЕТ 933
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11.08.2021 13:23 Відповісти
А шо?

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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11.08.2021 13:31 Відповісти
А давали бы билеты на Вечерний квартал или Лиху смеха, от желающих ЗЕбилов отбоя не было бы.
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11.08.2021 14:06 Відповісти
 
 