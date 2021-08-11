За вакцинацію від COVID-19 у Полтаві даруватимуть квитки в театр, - ОДА
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На вихідних у Полтаві після вакцинації даруватимуть квитки в театр.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синегубов.
"Полтавський театр ляльок і Театр імені Гоголя дарують 110 квитків на свої вистави. Їх отримають ті, хто вперше буде робити щеплення від коронавірусу.
Так, у суботу в центрі вакцинації в ТРЦ "Київ" даруватимуть 60 квитків на виставу "Великий льох" у Театрі ляльок. У неділю 50 квитків подарує Театр імені Гоголя на спектакль "Тарас Бульба", хто отримає перше щеплення в центрі вакцинації в ПД "Листопад", - ідеться в повідомленні.
Зазначимо, раніше голова Полтавської ОДА повідомив, що раніше за вакцинацію від COVID-19 роздавали квитки на футбольний матч.
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https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/