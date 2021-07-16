Усіх охочих щеплюватимуть Pfizer у центрах вакцинації Полтавської області, - ОДА

У Полтаві та Кременчуці цієї неділі в Центрах масової вакцинації щеплюватимуть препаратом Pfizer. Він буде доступний для всіх охочих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Із собою потрібно мати паспорт, декларацію із сімейним лікарем або ідентифікаційний код. Також є можливість зареєструватися в чергу через застосунок "Дія".

"Цієї неділі в Центрах масової вакцинації в Полтаві та Кременчуці щеплюватимуть вакциною Pfizer (Comirnaty). Вона буде доступна для всіх охочих", - повідомив Синєгубов.

Центри вакцинації працюватимуть з 9:00 до 18:00.

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