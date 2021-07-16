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Усіх охочих щеплюватимуть Pfizer у центрах вакцинації Полтавської області, - ОДА
У Полтаві та Кременчуці цієї неділі в Центрах масової вакцинації щеплюватимуть препаратом Pfizer. Він буде доступний для всіх охочих.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
Із собою потрібно мати паспорт, декларацію із сімейним лікарем або ідентифікаційний код. Також є можливість зареєструватися в чергу через застосунок "Дія".
"Цієї неділі в Центрах масової вакцинації в Полтаві та Кременчуці щеплюватимуть вакциною Pfizer (Comirnaty). Вона буде доступна для всіх охочих", - повідомив Синєгубов.
Центри вакцинації працюватимуть з 9:00 до 18:00.
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Советую тем кто планирует вакцинироваться Пфайзером уточнить, есть ли он у вашего лечащего врача для второго укола.
Сьогодні прививки в Полтаві в пункті масової вакцинації в ТРЦ Київ Коронаваком здійснює один лікар. Запис на місці або якщо через helsi.me - тільки сьогодні на сьогодні. По вказаному телефону 099-6113871 додзвонитися неможливо в принципі. Інші лікарі в неділю ймовірно не працюватимуть - сказали не їхня зміна. Думаю що за неділю вакцину отримають десь 100 осіб. Чи малися на увазі в запрошенні жителі інших регіонів - сказати не можу. Вдалося з'ясувати тільки що особи старше 60 років матимуть перевагу. Так що до зустрічі в неділю в 9 ранку. Здоровье в порядке - спасибо зарядке. Кто не курит и не пьет - тот и Бориса Евгеньевича переживет!!!