УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10905 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 001 5

Усіх охочих щеплюватимуть Pfizer у центрах вакцинації Полтавської області, - ОДА

Усіх охочих щеплюватимуть Pfizer у центрах вакцинації Полтавської області, - ОДА

У Полтаві та Кременчуці цієї неділі в Центрах масової вакцинації щеплюватимуть препаратом Pfizer. Він буде доступний для всіх охочих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Із собою потрібно мати паспорт, декларацію із сімейним лікарем або ідентифікаційний код. Також є можливість зареєструватися в чергу через застосунок "Дія".

"Цієї неділі в Центрах масової вакцинації в Полтаві та Кременчуці щеплюватимуть вакциною Pfizer (Comirnaty). Вона буде доступна для всіх охочих", - повідомив Синєгубов.

Центри вакцинації працюватимуть з 9:00 до 18:00.

Читайте: З 16 липня в київському Центрі вакцинації проти COVID-19 українці віком 60+ зможуть зробити щеплення вакциною Comirnaty / Pfizer, - КМДА

Автор: 

карантин (18172) Полтава (562) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С Киева можно приехать? Или где в Киеве можно привиться Pfizer для поездки к родственникам в Германию?
показати весь коментар
16.07.2021 11:23 Відповісти
Нигде.
показати весь коментар
16.07.2021 11:31 Відповісти
В Чернигов можно смотаться. Там колят всем желающим.
показати весь коментар
16.07.2021 11:32 Відповісти
Короче с этой вакцинацией полная лажа, как и все у зебилов - на горячей линии 100% зекомнада, бо тупые до предела.

Советую тем кто планирует вакцинироваться Пфайзером уточнить, есть ли он у вашего лечащего врача для второго укола.
показати весь коментар
16.07.2021 11:29 Відповісти
Як особа зацікавлена витратив кілька годин щоб з'ясувати подробиці. Доповідаю результати.
Сьогодні прививки в Полтаві в пункті масової вакцинації в ТРЦ Київ Коронаваком здійснює один лікар. Запис на місці або якщо через helsi.me - тільки сьогодні на сьогодні. По вказаному телефону 099-6113871 додзвонитися неможливо в принципі. Інші лікарі в неділю ймовірно не працюватимуть - сказали не їхня зміна. Думаю що за неділю вакцину отримають десь 100 осіб. Чи малися на увазі в запрошенні жителі інших регіонів - сказати не можу. Вдалося з'ясувати тільки що особи старше 60 років матимуть перевагу. Так що до зустрічі в неділю в 9 ранку. Здоровье в порядке - спасибо зарядке. Кто не курит и не пьет - тот и Бориса Евгеньевича переживет!!!
показати весь коментар
16.07.2021 15:54 Відповісти
 
 