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Всех желающих будут прививать Pfizer в центрах вакцинации Полтавской области, - ОГА
В Полтаве и Кременчуге в это воскресенье в Центрах массовой вакцинации будут прививать препаратом Pfizer. Он будет доступен для всех желающих.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Телеграме глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.
С собой нужно взять паспорт, декларацию с семейным врачом или идентификационный код. Также есть возможность зарегистрироваться в очередь через приложение "Дія".
"В это воскресенье в Центрах массовой вакцинации в Полтаве и Кременчуге будут прививать вакциной Pfizer (Comirnaty). Она будет доступна для всех желающих", - сообщил Синегубов.
Центры вакцинации будут работать с 9:00 до 18:00.
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Советую тем кто планирует вакцинироваться Пфайзером уточнить, есть ли он у вашего лечащего врача для второго укола.
Сьогодні прививки в Полтаві в пункті масової вакцинації в ТРЦ Київ Коронаваком здійснює один лікар. Запис на місці або якщо через helsi.me - тільки сьогодні на сьогодні. По вказаному телефону 099-6113871 додзвонитися неможливо в принципі. Інші лікарі в неділю ймовірно не працюватимуть - сказали не їхня зміна. Думаю що за неділю вакцину отримають десь 100 осіб. Чи малися на увазі в запрошенні жителі інших регіонів - сказати не можу. Вдалося з'ясувати тільки що особи старше 60 років матимуть перевагу. Так що до зустрічі в неділю в 9 ранку. Здоровье в порядке - спасибо зарядке. Кто не курит и не пьет - тот и Бориса Евгеньевича переживет!!!