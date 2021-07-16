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Новости Коронавирус и карантин
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Всех желающих будут прививать Pfizer в центрах вакцинации Полтавской области, - ОГА

Всех желающих будут прививать Pfizer в центрах вакцинации Полтавской области, - ОГА

В Полтаве и Кременчуге в это воскресенье в Центрах массовой вакцинации будут прививать препаратом Pfizer. Он будет доступен для всех желающих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Телеграме глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

С собой нужно взять паспорт, декларацию с семейным врачом или идентификационный код. Также есть возможность зарегистрироваться в очередь через приложение "Дія".

"В это воскресенье в Центрах массовой вакцинации в Полтаве и Кременчуге будут прививать вакциной Pfizer (Comirnaty). Она будет доступна для всех желающих", - сообщил Синегубов.

Центры вакцинации будут работать с 9:00 до 18:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина Pfizer может появиться в пунктах массовой вакцинации, - Минздрав

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С Киева можно приехать? Или где в Киеве можно привиться Pfizer для поездки к родственникам в Германию?
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16.07.2021 11:23 Ответить
Нигде.
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16.07.2021 11:31 Ответить
В Чернигов можно смотаться. Там колят всем желающим.
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16.07.2021 11:32 Ответить
Короче с этой вакцинацией полная лажа, как и все у зебилов - на горячей линии 100% зекомнада, бо тупые до предела.

Советую тем кто планирует вакцинироваться Пфайзером уточнить, есть ли он у вашего лечащего врача для второго укола.
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16.07.2021 11:29 Ответить
Як особа зацікавлена витратив кілька годин щоб з'ясувати подробиці. Доповідаю результати.
Сьогодні прививки в Полтаві в пункті масової вакцинації в ТРЦ Київ Коронаваком здійснює один лікар. Запис на місці або якщо через helsi.me - тільки сьогодні на сьогодні. По вказаному телефону 099-6113871 додзвонитися неможливо в принципі. Інші лікарі в неділю ймовірно не працюватимуть - сказали не їхня зміна. Думаю що за неділю вакцину отримають десь 100 осіб. Чи малися на увазі в запрошенні жителі інших регіонів - сказати не можу. Вдалося з'ясувати тільки що особи старше 60 років матимуть перевагу. Так що до зустрічі в неділю в 9 ранку. Здоровье в порядке - спасибо зарядке. Кто не курит и не пьет - тот и Бориса Евгеньевича переживет!!!
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16.07.2021 15:54 Ответить
 
 