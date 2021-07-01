Вакцина Pfizer может появиться в пунктах массовой вакцинации, - Минздрав
Вакцины Pfizer предусмотрели достаточно, и на 5 этапе можно было открыть возможность для всех желающих ею прививаться. Возможно, 5 этап откроют в июле.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net заявила Мария Карчевич, гендиректор Директората по развитию цифровых преобразований в здравоохранении Минздрава.
"Ожидаем изменения температурного режима по вакцине Комирнату - возможность хранения ее в точках вакцинации, пунктах прививки при температурном режиме +2 - +8 в течение 30 дней. Когда будет официальное решение в Украине, можем потенциально говорить о том, что Файзер будет не только у мобильных бригад, но и в пунктах прививки и, возможно, в центрах вакцинации (если так решит штаб)", - сказала Карчевич.
Речь о штабе по вакциноуправляемым инфекциям, куда входят представители международных организаций, к примеру, ВОЗ, эксперты по иммунопрофилактике, представители госинституций.
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вяличие - убивает - захотели понтануться своими мешанинами - получили прибыль похоронным бюро))
хто хоче, той прививається, я особисто і моя сім'я вже привиті повнястю, тобто дві дози
багато країн різко обмежили в'ізд навіть для привитих, найпростіший приклад - якщо хоч трохи чув про футбол, то українські вболівальники не могли поїхати в Глазго підтримати наших футболістів, країну закрито, така сама ситуація з наступним матчем в Римі
брешеш, брешеш, брешеш і брешеш
Когда новая волна начнется, а она точно начнется, границы с ********* открыты.
******** еще на бумаге Пфайзер закупят, а колоть будут китайским или индийским шмурдяком или вообще, фейковые цифры впилят. Или кто-то сомневается?
Думаю, что скоро туда можно будет летать и по вакцинным сертификатам и китайскую и индийскую вакцину признают.
Сам привился CoronaVac, пока что только 1-й дозой - и не парюсь.