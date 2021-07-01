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Вакцина Pfizer может появиться в пунктах массовой вакцинации, - Минздрав

Вакцина Pfizer может появиться в пунктах массовой вакцинации, - Минздрав

Вакцины Pfizer предусмотрели достаточно, и на 5 этапе можно было открыть возможность для всех желающих ею прививаться. Возможно, 5 этап откроют в июле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net заявила Мария Карчевич, гендиректор Директората по развитию цифровых преобразований в здравоохранении Минздрава.

"Ожидаем изменения температурного режима по вакцине Комирнату - возможность хранения ее в точках вакцинации, пунктах прививки при температурном режиме +2 - +8 в течение 30 дней. Когда будет официальное решение в Украине, можем потенциально говорить о том, что Файзер будет не только у мобильных бригад, но и в пунктах прививки и, возможно, в центрах вакцинации (если так решит штаб)", - сказала Карчевич.

Речь о штабе по вакциноуправляемым инфекциям, куда входят представители международных организаций, к примеру, ВОЗ, эксперты по иммунопрофилактике, представители госинституций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина законтрактовала около 20 млн доз вакцины Pfizer до конца года, они будут приходить ежемесячно, - Кузин

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Топ комментарии
+3
https://censor.net/ru/news/3272725/nachalas_covidvaktsinatsiya_organizovannyh_kollektivov_minzdrav.
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01.07.2021 11:42
+3
Вакцина Pfizer может появиться в пунктах массовой вакцинации, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4044
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01.07.2021 11:44
+3
А может и не появиться. Новая мулька от ЗеПокращень. А вот налоги и коммуналку точно ЗеМародеры повысят. И Ковидный фонт точно выведут в оманские офшоры через ЗеДорожную аферу.
Когда новая волна начнется, а она точно начнется, границы с ********* открыты.
******** еще на бумаге Пфайзер закупят, а колоть будут китайским или индийским шмурдяком или вообще, фейковые цифры впилят. Или кто-то сомневается?
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01.07.2021 11:58
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Правила форума Совет форумчан
в пунктах массовой вакцинации депутатов и прочих ценных людын, це воны забыли уточнить
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01.07.2021 11:39 Ответить
https://censor.net/ru/news/3272725/nachalas_covidvaktsinatsiya_organizovannyh_kollektivov_minzdrav.
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01.07.2021 11:42 Ответить
когда каждому будет доступно тогда и будем считать что у нас демократия
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01.07.2021 14:32 Ответить
Это и есть каждому доступно. К примеру, на следующей неделе будет прививаться СтарМедиа - организовались, подали заявку, и ву-а-ля - прямо у себя в офисе.
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01.07.2021 14:35 Ответить
я и говорю что условный Вася не может привиться тем чем хочет отдельно
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01.07.2021 14:45 Ответить
Условный Вася на 73% это заслужил.
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01.07.2021 14:49 Ответить
Любой в Украине может организовать коллектив для прививки Файзером.
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01.07.2021 14:49 Ответить
вместо того чтобы просто сделать себе прививку? лол
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01.07.2021 15:30 Ответить
ДЛЯ того, чтоб сделать себе прививку. А ты продолжай ретранслировать кацапские фейки.
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01.07.2021 15:34 Ответить
тормози друг фейки - ты сам разгоняешь
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01.07.2021 15:37 Ответить
В чем фейк? Организованные коллективы могут заказать прививку Файзер? Могут. Ограничения на это есть? Нет. Утрись кацапчик.
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01.07.2021 16:03 Ответить
фейк ты сам что не понятно - ты фейк. а я лишь констатирую факты - вакцина пфайзер не доступна для свободного выбора
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01.07.2021 16:51 Ответить
Вакциной Файзер СЕЙЧАС вакцинируются организованные коллективы. Я это видел лично.
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01.07.2021 16:52 Ответить
ну ты и тупой
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01.07.2021 17:09 Ответить
Сдулся, кацапчик
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01.07.2021 17:10 Ответить
бесполезно тратить время что-то доказывая непревзойденому идиоту
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01.07.2021 17:13 Ответить
Так тебе ничего и не доказывают - с тебя стебутся
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01.07.2021 17:16 Ответить
чат то публичный зачем выставлять себя клоуном - у вас зебилов это норма?
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01.07.2021 17:21 Ответить
Что тебя выставлять, если ты сам выставился, кацапчик
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01.07.2021 17:29 Ответить
а на Рашке у вас как, кривляка? а то пишет шо новичками уколотые заболевают даже тяжелее чем обычное быдло
вяличие - убивает - захотели понтануться своими мешанинами - получили прибыль похоронным бюро))
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01.07.2021 11:43 Ответить
ключевое словов МОЖЕТ
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01.07.2021 11:42 Ответить
до речі, основні противники вакцинації, це ті, які верещали, що злочинна влада провалило вакцинацію
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01.07.2021 11:43 Ответить
а вона провалена! тисячі людей які отримали ковідшілд та короновак стануть нев*їздними в багато країн єс. а от ті обрані(з числа депутатів, чиновників, судів, освітян та науковців- останні таки того варті) зможуть вільно подорожувати світом. от така сегрегація! а найсмішніше те що китайський корновак близький до терміну закінчення придатності, тому його масово колють направо і наліво. от файзер...дивовижно потрапляє лише в правильні бригади
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01.07.2021 11:52 Ответить
брехня, брехня і брехня
хто хоче, той прививається, я особисто і моя сім'я вже привиті повнястю, тобто дві дози
багато країн різко обмежили в'ізд навіть для привитих, найпростіший приклад - якщо хоч трохи чув про футбол, то українські вболівальники не могли поїхати в Глазго підтримати наших футболістів, країну закрито, така сама ситуація з наступним матчем в Римі
брешеш, брешеш, брешеш і брешеш
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01.07.2021 11:59 Ответить
до речі, смертність перевалила за 150тис людей. а так да, вакцинація йде повним ходом. особливо у слуг та їх родичів...
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01.07.2021 11:59 Ответить
Вакцина Pfizer может появиться в пунктах массовой вакцинации, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4044
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01.07.2021 11:44 Ответить
Вакцина Pfizer может появиться в пунктах массовой вакцинации, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8648
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01.07.2021 11:45 Ответить
бла бла бла
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01.07.2021 11:49 Ответить
Может конечно ,но не появится ... а вот индийский или китайский шмурдячок это да ...
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01.07.2021 11:49 Ответить
Вакцина Pfizer може з'явитися в пунктах масової вакцинації, - МОЗ - Цензор.НЕТ 626
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01.07.2021 11:57 Ответить
А может и не появиться. Новая мулька от ЗеПокращень. А вот налоги и коммуналку точно ЗеМародеры повысят. И Ковидный фонт точно выведут в оманские офшоры через ЗеДорожную аферу.
Когда новая волна начнется, а она точно начнется, границы с ********* открыты.
******** еще на бумаге Пфайзер закупят, а колоть будут китайским или индийским шмурдяком или вообще, фейковые цифры впилят. Или кто-то сомневается?
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01.07.2021 11:58 Ответить
Я привилась Пфайзером, но гонялась за ней в течении месяца и только в четвертый приезд по месту вакцинации у них оставались дозы и меня привили ( но я не работаю ( почти пЭнсионерка) и могу позволить себе гоняться за вакциной. В местах вакцинации у нас в Днепре только « китаезькое чудо» с которым особо никуда не поедишь
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01.07.2021 12:30 Ответить
Делаете ПЦР за трое суток и можете лететь во многие туристические страны.

Думаю, что скоро туда можно будет летать и по вакцинным сертификатам и китайскую и индийскую вакцину признают.

Сам привился CoronaVac, пока что только 1-й дозой - и не парюсь.
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01.07.2021 13:48 Ответить
 
 