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Вакцина Pfizer може з'явитися в пунктах масової вакцинації, - МОЗ

Вакцина Pfizer може з'явитися в пунктах масової вакцинації, - МОЗ

Вакцини Pfizer передбачили достатньо, і на 5 етапі можна було відкрити можливість для всіх охочих нею робити цю процедуру. Можливо, 5 етап відкриють у липні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net заявила Марія Карчевич, гендиректорка Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров'я МОЗу.

"Очікуємо зміни температурного режиму щодо вакцини Комірнаті – можливість зберігання її на точках вакцинації, пунктах щеплення за температурного режиму + 2 – + 8 впродовж 30 днів. Коли буде офіційне рішення в Україні, можемо потенційно говорити про те, що Файзер буде не лише у мобільних бригад, але й у пунктах щеплення і, можливо, у центрах вакцинації (якщо так вирішить штаб)", – сказала Карчевич.

Мова про штаб з вакцинокерованих інфекцій, куди входять представники міжнародних організацій, до прикладу, ВООЗ, експерти з імунопрофілактики, представники держінституцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна законтрактувала близько 20 млн доз вакцини Pfizer до кінця року, вони приходитимуть щомісяця, - Кузін

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Топ коментарі
+3
https://censor.net/ru/news/3272725/nachalas_covidvaktsinatsiya_organizovannyh_kollektivov_minzdrav.
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01.07.2021 11:42
+3
Вакцина Pfizer может появиться в пунктах массовой вакцинации, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4044
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01.07.2021 11:44
+3
А может и не появиться. Новая мулька от ЗеПокращень. А вот налоги и коммуналку точно ЗеМародеры повысят. И Ковидный фонт точно выведут в оманские офшоры через ЗеДорожную аферу.
Когда новая волна начнется, а она точно начнется, границы с ********* открыты.
******** еще на бумаге Пфайзер закупят, а колоть будут китайским или индийским шмурдяком или вообще, фейковые цифры впилят. Или кто-то сомневается?
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01.07.2021 11:58
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в пунктах массовой вакцинации депутатов и прочих ценных людын, це воны забыли уточнить
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01.07.2021 11:39 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3272725/nachalas_covidvaktsinatsiya_organizovannyh_kollektivov_minzdrav.
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01.07.2021 11:42 Відповісти
когда каждому будет доступно тогда и будем считать что у нас демократия
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01.07.2021 14:32 Відповісти
Это и есть каждому доступно. К примеру, на следующей неделе будет прививаться СтарМедиа - организовались, подали заявку, и ву-а-ля - прямо у себя в офисе.
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01.07.2021 14:35 Відповісти
я и говорю что условный Вася не может привиться тем чем хочет отдельно
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01.07.2021 14:45 Відповісти
Условный Вася на 73% это заслужил.
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01.07.2021 14:49 Відповісти
Любой в Украине может организовать коллектив для прививки Файзером.
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01.07.2021 14:49 Відповісти
вместо того чтобы просто сделать себе прививку? лол
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01.07.2021 15:30 Відповісти
ДЛЯ того, чтоб сделать себе прививку. А ты продолжай ретранслировать кацапские фейки.
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01.07.2021 15:34 Відповісти
тормози друг фейки - ты сам разгоняешь
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01.07.2021 15:37 Відповісти
В чем фейк? Организованные коллективы могут заказать прививку Файзер? Могут. Ограничения на это есть? Нет. Утрись кацапчик.
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01.07.2021 16:03 Відповісти
фейк ты сам что не понятно - ты фейк. а я лишь констатирую факты - вакцина пфайзер не доступна для свободного выбора
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01.07.2021 16:51 Відповісти
Вакциной Файзер СЕЙЧАС вакцинируются организованные коллективы. Я это видел лично.
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01.07.2021 16:52 Відповісти
ну ты и тупой
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01.07.2021 17:09 Відповісти
Сдулся, кацапчик
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01.07.2021 17:10 Відповісти
бесполезно тратить время что-то доказывая непревзойденому идиоту
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01.07.2021 17:13 Відповісти
Так тебе ничего и не доказывают - с тебя стебутся
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01.07.2021 17:16 Відповісти
чат то публичный зачем выставлять себя клоуном - у вас зебилов это норма?
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01.07.2021 17:21 Відповісти
Что тебя выставлять, если ты сам выставился, кацапчик
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01.07.2021 17:29 Відповісти
а на Рашке у вас как, кривляка? а то пишет шо новичками уколотые заболевают даже тяжелее чем обычное быдло
вяличие - убивает - захотели понтануться своими мешанинами - получили прибыль похоронным бюро))
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01.07.2021 11:43 Відповісти
ключевое словов МОЖЕТ
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01.07.2021 11:42 Відповісти
до речі, основні противники вакцинації, це ті, які верещали, що злочинна влада провалило вакцинацію
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01.07.2021 11:43 Відповісти
а вона провалена! тисячі людей які отримали ковідшілд та короновак стануть нев*їздними в багато країн єс. а от ті обрані(з числа депутатів, чиновників, судів, освітян та науковців- останні таки того варті) зможуть вільно подорожувати світом. от така сегрегація! а найсмішніше те що китайський корновак близький до терміну закінчення придатності, тому його масово колють направо і наліво. от файзер...дивовижно потрапляє лише в правильні бригади
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01.07.2021 11:52 Відповісти
брехня, брехня і брехня
хто хоче, той прививається, я особисто і моя сім'я вже привиті повнястю, тобто дві дози
багато країн різко обмежили в'ізд навіть для привитих, найпростіший приклад - якщо хоч трохи чув про футбол, то українські вболівальники не могли поїхати в Глазго підтримати наших футболістів, країну закрито, така сама ситуація з наступним матчем в Римі
брешеш, брешеш, брешеш і брешеш
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01.07.2021 11:59 Відповісти
до речі, смертність перевалила за 150тис людей. а так да, вакцинація йде повним ходом. особливо у слуг та їх родичів...
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01.07.2021 11:59 Відповісти
Вакцина Pfizer может появиться в пунктах массовой вакцинации, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4044
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01.07.2021 11:44 Відповісти
Вакцина Pfizer может появиться в пунктах массовой вакцинации, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8648
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01.07.2021 11:45 Відповісти
бла бла бла
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01.07.2021 11:49 Відповісти
Может конечно ,но не появится ... а вот индийский или китайский шмурдячок это да ...
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01.07.2021 11:49 Відповісти
Вакцина Pfizer може з'явитися в пунктах масової вакцинації, - МОЗ - Цензор.НЕТ 626
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01.07.2021 11:57 Відповісти
А может и не появиться. Новая мулька от ЗеПокращень. А вот налоги и коммуналку точно ЗеМародеры повысят. И Ковидный фонт точно выведут в оманские офшоры через ЗеДорожную аферу.
Когда новая волна начнется, а она точно начнется, границы с ********* открыты.
******** еще на бумаге Пфайзер закупят, а колоть будут китайским или индийским шмурдяком или вообще, фейковые цифры впилят. Или кто-то сомневается?
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01.07.2021 11:58 Відповісти
Я привилась Пфайзером, но гонялась за ней в течении месяца и только в четвертый приезд по месту вакцинации у них оставались дозы и меня привили ( но я не работаю ( почти пЭнсионерка) и могу позволить себе гоняться за вакциной. В местах вакцинации у нас в Днепре только « китаезькое чудо» с которым особо никуда не поедишь
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01.07.2021 12:30 Відповісти
Делаете ПЦР за трое суток и можете лететь во многие туристические страны.

Думаю, что скоро туда можно будет летать и по вакцинным сертификатам и китайскую и индийскую вакцину признают.

Сам привился CoronaVac, пока что только 1-й дозой - и не парюсь.
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01.07.2021 13:48 Відповісти
 
 