Вакцина Pfizer може з'явитися в пунктах масової вакцинації, - МОЗ

Вакцини Pfizer передбачили достатньо, і на 5 етапі можна було відкрити можливість для всіх охочих нею робити цю процедуру. Можливо, 5 етап відкриють у липні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net заявила Марія Карчевич, гендиректорка Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров'я МОЗу.

"Очікуємо зміни температурного режиму щодо вакцини Комірнаті – можливість зберігання її на точках вакцинації, пунктах щеплення за температурного режиму + 2 – + 8 впродовж 30 днів. Коли буде офіційне рішення в Україні, можемо потенційно говорити про те, що Файзер буде не лише у мобільних бригад, але й у пунктах щеплення і, можливо, у центрах вакцинації (якщо так вирішить штаб)", – сказала Карчевич.

Мова про штаб з вакцинокерованих інфекцій, куди входять представники міжнародних організацій, до прикладу, ВООЗ, експерти з імунопрофілактики, представники держінституцій.

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