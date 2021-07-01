Вакцина Pfizer може з'явитися в пунктах масової вакцинації, - МОЗ
Вакцини Pfizer передбачили достатньо, і на 5 етапі можна було відкрити можливість для всіх охочих нею робити цю процедуру. Можливо, 5 етап відкриють у липні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net заявила Марія Карчевич, гендиректорка Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров'я МОЗу.
"Очікуємо зміни температурного режиму щодо вакцини Комірнаті – можливість зберігання її на точках вакцинації, пунктах щеплення за температурного режиму + 2 – + 8 впродовж 30 днів. Коли буде офіційне рішення в Україні, можемо потенційно говорити про те, що Файзер буде не лише у мобільних бригад, але й у пунктах щеплення і, можливо, у центрах вакцинації (якщо так вирішить штаб)", – сказала Карчевич.
Мова про штаб з вакцинокерованих інфекцій, куди входять представники міжнародних організацій, до прикладу, ВООЗ, експерти з імунопрофілактики, представники держінституцій.
Будь ласка, зачекайте...
вяличие - убивает - захотели понтануться своими мешанинами - получили прибыль похоронным бюро))
хто хоче, той прививається, я особисто і моя сім'я вже привиті повнястю, тобто дві дози
багато країн різко обмежили в'ізд навіть для привитих, найпростіший приклад - якщо хоч трохи чув про футбол, то українські вболівальники не могли поїхати в Глазго підтримати наших футболістів, країну закрито, така сама ситуація з наступним матчем в Римі
брешеш, брешеш, брешеш і брешеш
Когда новая волна начнется, а она точно начнется, границы с ********* открыты.
******** еще на бумаге Пфайзер закупят, а колоть будут китайским или индийским шмурдяком или вообще, фейковые цифры впилят. Или кто-то сомневается?
Думаю, что скоро туда можно будет летать и по вакцинным сертификатам и китайскую и индийскую вакцину признают.
Сам привился CoronaVac, пока что только 1-й дозой - и не парюсь.